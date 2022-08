Kaiserslautern – VR-Brille aufsetzen und es kann losgehen: Das UNIFIT, Fitnessstudio der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK), verlagert das Training jetzt auch in den virtuellen Raum. Hierzu steht eine eigens an der TUK entwickelte Trainingsumgebung parat. Die einzelnen Übungseinheiten lassen sich in bestehende Trainingspläne integrieren. Für UNIFIT-Mitglieder ist das neue Angebot kostenlos.

Spielerisch und intuitiv werden die Trainierenden im Rahmen des Virtual Reality (VR) Trainings durch die Programme geführt. Ausgestattet mit Virtual Reality Brille und zwei handlichen Controllern können sie die Muskulatur kräftigen, Beweglichkeit und Ausdauer stärken oder Dehnübungen absolvieren.

„Das VR-Training eignet sich für alle Interessierten“,

sagt Kathrin Wenzel, Leiterin des UNIFIT.

„Zum Beispiel können Warm-up- und Cool-down-Einheiten virtuell erfolgen. Zudem gibt es auch viele Alternativen zum klassischen Ausdauer- oder Krafttraining.“

So bringen die virtuellen Übungen Abwechslung in bestehende Trainingspläne. In einem speziell reservierten Bereich finden Mitglieder ebenso wie Gäste, die eine Zugangskarte für das VR-Training erwerben können, ausreichend Platz.

Der Einstieg erfolgt stets unter Anleitung eines UNIFIT-Trainers, der Trainierende mit der VR-Brille, der virtuellen Trainingsumgebung und der richtigen Ausführung der Übungen vertraut macht. Übrigens können auch Brillenträger das VR-Training mithilfe eines Aufsatzes durchführen.

Entstanden ist das Angebot aus einer Zusammenarbeit des Lehrstuhls Serious Games Engineering mit CampusPlus, einem Kooperationsprojekt der TUK mit der Techniker Krankenkasse zur Förderung der Gesundheit sowie des Wohlbefindens der Studierenden. Zunächst als virtueller Pausenexpress für TUK-Angehörige konzipiert, hat das UNIFIT das Angebot aufgegriffen und gemeinsam mit CampusPlus zum virtuellen Fitnesstraining weiterentwickelt. Mit Unterstützung qualifizierter Sportwissenschaftler wurden die Programme entsprechend aktueller Trainingsempfehlungen geschrieben.