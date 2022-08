Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 29.08.2022 wurde ein kleiner Hund vor einer Tierarztpraxis in der Weinstraße Süd in einer Tasche abgestellt. Es handelte sich hierbei um einen ca. 4-5 Monate alten Rüden, vermutlich ein Mops oder Mops-Mischling.

Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer geben können oder das Abstellen des Hundes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.