Rheinstetten – Einbrüche in Gartenanlage – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen zwischen Freitagabend und

Montagnachmittag in mehrere Gartenhäuser im Obst- und Gartenbauverein am

Dammfeld in Forchheim ein.

Die vermeintlichen Täter hebelten die Gartenhäuser und Schuppen auf und

entwendeten Elektrogeräte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro.

Der Polizeiposten Rheinstetten hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07243/32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu

melden.

Ettlingen – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ettlingen (ots) – Am Montag kam es gegen 17.00 Uhr in der Dieselstraße zu einem

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr

ein 56-jähriger BMW-Fahrer die Dieselstraße von der Rheinstraße kommend in

Richtung Zehntwiesenstraße. In Höhe des Wohnanwesens Dieselstraße 61 parkte zu

diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Autofahrer seinen Pkw vermutlich aus

einer Parktasche längs zur Fahrbahn aus und kollidierte hierbei mit dem BMW.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Zehntwiesenstraße

unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden

von 8.000 Euro. Der Pkw des Verursachers müsste im vorderen linken Frontbereich

starke Beschädigungen aufweisen. Den Angaben des Geschädigten zufolge handelte

es sich um einen grauen Pkw.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07243 32000 an

das Polizeirevier Ettlingen oder unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der

Verkehrspolizei Karlsruhe.

Karlsruhe – Zigarettendieb festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein 34-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der

Carl-Metz-Straße beim Diebstahl von Zigaretten festgenommen. Er wird am Dienstag

auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Der aus Georgien stammende Mann war wohl in Begleitung von zwei weiteren Männern

in dem Einkaufsmarkt. Diese Beiden lenkten die Dame an der Kasse geschickt ab,

sodass der 34-Jährige unbemerkt eine erhebliche Anzahl an Zigarettenschachteln

in eine mitgebrachte Tüte stecken konnte. Allerdings wurde er von einem

Ladendetektiv beim Diebstahl beobachtet und beim Verlassen des Marktes

angehalten. Leider gelang seinen beiden Begleitern die Flucht.

Bei der Durchsuchung der Tüte fanden die verständigten Polizisten gestohlene

Zigaretten im Wert von über 400 Euro.

Da der Georgier bereits mehrfach als Dieb in Erscheinung getreten ist, wird er

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstagnachmittag dem

Haftrichter vorgeführt.

Jasmin Curte, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Heike Umminger, Polizeipräsidium

Karlsruhe

Karlsruhe – 28-Jähriger verletzt Arbeitskollegen mit Messer

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger kam am Montag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft, nachdem er am Sonntag gegen

22.10 Uhr in der Karlsruher Wilhelmstraße mit einem Messer seinen 23-jährigen

Arbeitskollegen erheblich verletzt haben soll.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt nahmen den Tatverdächtigen

anschließend in seiner Wohnung fest. Offenbar war es unter den beiden aus

Albanien stammenden Beteiligten am Sonntagabend in der Wilhelmstraße zu einem

heftigen Streit gekommen.

Der 28-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, seinem Kontrahenten in diesem

Zuge mit einem Messer eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung am Oberarm

zugefügt zu haben. Hinzugeeilte Polizeibeamte konnten die Blutung stoppen. Der

Verletzte kam anschließend zur Behandlung in eine Klinik, konnte diese aber im

Laufe der Nacht wieder verlassen.

Die Hintergründe des Streits rühren den Erkenntnissen zufolge aus Zwistigkeiten

im privaten Bereich.