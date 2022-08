Mannheim-Käfertal: 30-jähriger Radfahrer flüchtet mit Drogen vor der Polizei

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Montagabend fiel den Beamtinnen und Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein 30-jähriger Radfahrer auf. Einer

beabsichtigten Kontrolle wollte sich der Radfahrer zunächst entziehen – dieses

Vorhaben glückte dem 30-Jährigen nicht.

Gegen 17:45 Uhr wurde der Radler im Bereich der Mannheimer Straße festgestellt.

Als der Mann den Streifenwagen der Polizei erkannte, versuchte er, über die St.

Ingberter Straße in Richtung Wachenheimer Straße zu flüchten. Aufgrund dortiger

Bauarbeiten endete die Fahrt für den Radfahrer in einer Sackgasse, wo er von den

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufgegriffen werden konnte.

Nachdem der 30-Jährige bei der anschließenden Kontrolle die Herausgabe eines

Ausweisdokumentes verweigerte, entledigte sich der Mann plötzlich des Inhalts

einer mitgeführten Umhängetasche, indem er versuchte, diesen auf ein

nahegelegenes Dach zu werfen.

Einen zeitgleichen Fluchtversuch beantworteten die Uniformierten mit der

vorläufigen Festnahme des Mannes. Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es

sich um insgesamt knapp 21 Gramm Cannabis, welches der Radfahrer verbotenerweise

bei sich trug. Neben dem aufgefundenen Betäubungsmittel konnten bei der

Durchsuchung des 30-Jährigen noch mehr als 400 EUR Bargeld sowie unter anderem

ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 30-Jährige

Mann bereits einschlägig vorbestraft ist.

Er muss sich nun erneut wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

verantworten; auch wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in

Kenntnis gesetzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Sexueller Übergriff auf Minderjährige

Mannheim (ots) – Auf der Neckarwiese in der Neckarstadt kam es in der Nacht auf

Dienstag zu einem sexuellen Übergriff auf eine Minderjährige. Eine Streife

kontrollierte ein augenscheinlich junges Paar auf einer Bank. Das minderjährige

Mädchen machte einen eingeschüchterten Eindruck, weshalb die Beamten genauer

nachfragten. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann ihr zuvor einen Joint

anbot und diesen mit ihr gemeinsam konsumierte. Anschließend forderte er von dem

15- jährigen Mädchen als Gegenleistung sexuelle Handlungen und berührte diese

mehrfach unsittlich, obwohl das Mädchen mehrfach ihren Gegenwillen zum Ausdruck

brachte. Der 35-Jährige wurde vor Ort festgenommen und die Ermittlungen von der

Kriminalpolizei übernommen.

Mannheim-Käfertal: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei – Festnahme

Mannheim (ots) – Ein 21-jähriger Rollerfahrer sollte am Montagabend in der

Neustadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden – er flüchtete und

gefährdete dabei Andere.

Gegen 20.20 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf den

jungen Mann aufmerksam und wollten diesen kontrollieren, der Zweiradfahrer

beschleunigte darauf und flüchtete In die Au. Bei einer Geschwindigkeit von über

60 Km/h fuhr er dabei durch die dortige Kleingartenanlage, wobei eine bislang

unbekannte Fußgängerin von diesem durch sein Fahrverhalten gefährdet wurde. Bei

der Hinterherfahrt beleidigte der Flüchtige einen Beamten zudem mit

ausgestreckten Mittelfinger. In Richtung Neckarplatt gefährdete er außerdem

einen dort fahrenden Fahrradfahrer. Nahe der Neckarschleuse kollidierte der

Rollerfahrer mit dem Streifenwagen, kam zu Fall setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Letztlich gelang es den hinterher sprintenden Uniformierten den 21-Jährigen zu

stellen, der sich widerstandslos festnahmen ließ.

Der Grund der Flucht dürfte unter anderem im vorherigen Konsum von THC zu finden

sein, da ein Drogenschnelltest beim jungen Mann positiv hierauf verlief. Zudem

war der Roller nicht versichert. Ob dieser überhaupt im Eigentum des 21-Jährigen

steht ist zudem Ermittlungssache. Das Zweirad wurde ebenso sichergestellt wie

der Führerschein des Fahrers. Am Streifenwagen sowie am Roller entstanden

mehrere tausend Euro Sachschaden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Gegen

den jungen Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens

unter Drogeneinfluss ermittelt.

Andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 21-Jährige gefährdet

wurden, werden gebeten, sich unter 0621 174-4222 an den ermittelnden

Verkehrsdienst Mannheim zu wenden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verdächtiger stiehlt Geld und wird festgenommen, bei Durchsuchung machen die Beamten einen weiteren Fund

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Montagabend gegen 18 Uhr entwendete ein

26-jähriger Tatverdächtiger einem 35-jährigen Mann, welcher gerade am

Geldautomaten in der Schwetzinger Straße Geld abhob, 75 Euro und flüchtete im

Anschluss. Der Bestohlene sowie ein weiterer aufmerksamer Zeuge nahmen die

sofortige Verfolgung des Mannes auf und konnten diesen bis zum Eintreffen der

verständigten Polizei festhalten. Diese konnten bei der Durchsuchung des

25-jährigen Täters außerdem noch eine kleine Menge Marihuana auffinden. Der Mann

muss sich nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten.

Mannheim-Almenhof: Navi verwirrt Autofahrerin – Unfall!

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr fuhr eine 73-jährige

Frau mit ihrem Peugeot durch die Neckarauer Straße und erhielt plötzlich die

Ansage ihres Navis nach rechts in die Speyerer Straße abzubiegen. Hierbei

übersah die Frau den bereits auf der Abbiegespur befindlichen Ford eines

25-jährigen Mannes. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein

Sachschaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mannheim-Innenstadt: Gegen geparkten PKW gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montagabend um 19:30 Uhr streifte ein bisher

unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes, welcher im Quadrat Q5 gegenüber

einer Apotheke geparkt war. Der Mercedes wurde im Bereich der Stoßstange vorne

links verkratzt. Der Sachschaden liegt bei 4.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben, können das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.:

0621/1258-0 kontaktieren.

Mannheim-Neckarstadt: Sachbeschädigung an Schule

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Über das vergangene Wochenende, im Zeitraum von

Freitag, 14:00 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr, wurde ein Holzverschlag im Hof einer

Schule in der Käfertaler Straße in Brand gesetzt. Durch die Hitze und den Qualm

des Feuers wurden mehrere Fenster, die Eingangstür, zwei Außenlampen, sowie die

Außenfassade des Gebäudes beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist

nicht bekannt.

Hinweise auf den Verursacher sind nicht bekannt. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 3301-0 entgegen.

Mannheim: Stromausfall in Teilen von Mannheim-Friedrichsfeld; Wartungsarbeiten werden um 04:00 Uhr fortgesetzt

Mannheim (ots) – Bereits seit gestern Vormittag kommt es in mehreren

Straßenzügen des Mannheimer Stadtteils Friedrichsfeld zu einem Stromausfall.

Zuvor war bei Baggerarbeiten eine Leitung durchtrennt worden. Betroffen sind

u.a. die Alteichwaldsiedlung sowie die umgebenden Bereiche. Die zuständigen

Versorgungsbetriebe nehmen die Arbeiten an der Leitung ab 04:00 Uhr wieder auf

und versuchen, das Problem zu beheben.