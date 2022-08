Wiesloch: Motoradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Vollsperrung aufgehoben

Wiesloch (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der L 612 kurz nach dem

Ortseingang von Wiesloch aus Richtung Dielheim kommend wurde ein Motorradfahrer

schwer verletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war ein Autofahrer gegen 14.45 Uhr, von

einem Zufahrtsweg im Bereich Sauerwiesen-Fuchsloch auf die L 612 in Richtung

Wiesloch gefahren und war mit einem Motorradfahrer kollidiert, der von Dielheim

in Richtung Wiesloch unterwegs war.

Nach seiner Erstversorgung kam der Biker in eine Klinik. Sein Motorrad wurde

abgeschleppt.

Nach einer rund eineinhalbstündigen Vollsperrung ist der Unfall aufgenommen und

die Fahrbahn wieder frei.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen.

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Nach einem Wohnungsbrand am

Dienstagnachmittag konnte die Feuerwehr zwei Anwohnerinnen leichtverletzt aus

dem betroffenen Gebäude retten.

Um kurz vor 14 Uhr kam es zum Brandausbruch in einem Mehrparteienhaus im

Finkenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Bett in einer Wohnung in

Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Walldorf

schnell unter Kontrolle gebracht und das brennende Bett aus dem Haus entfernt,

ehe sich der Brand auf weitere Einrichtungsgegenstände ausbreiten konnte.

Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ebenso wurde mit

einer Nachbarin verfahren werden, welche zuvor auf das Feuer aufmerksam wurde

und scheinbar der Betroffenen half, aus der brennenden Wohnung zu entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bleibt zumindest die betroffene Wohnung aufgrund

der ausgetretenen Rauchgase bis auf Weiteres unbewohnbar. Der bei dem Brand

entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Während der Löscharbeiten musste der Finkenweg vollständig gesperrt werden. Die

weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch zur Brandursache dauern an.

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6 (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kam es

auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem größeren Auffahrunfall zwischen

einem Kleintransporter und einem Sattelzug.

Um kurz nach 2 Uhr in der Früh fuhren beide Fahrzeuge auf dem rechten

Fahrstreifen der Bundesautobahn. In Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim,

unmittelbar vor der dortigen Baustelle, beabsichtigte der 40-jährige Fahrer

eines Fiat-Transporters, den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen.

Hierbei schätzt der Fiat-Fahrer nach bisherigem Stand der Ermittlungen die

Situation falsch ein und kollidiert mit dem Sattelauflieger des 54-jährigen

Lkw-Fahrers, indem er diesem nahezu ungebremst hinten auffährt.

Während der 54-Jährige unverletzt bleibt, zieht sich der 40-jährige

Transporter-Fahrer diverse Verletzungen zu und wird zur weiteren Behandlung vom

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Der Fiat-Transporter des 40-Jährigen wird bei dem Unfall stark beschädigt und

muss abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe hinterließen hierbei eine

150 Meter lange Ölspur, welche durch die zuständige Autobahnmeisterei entfernt

werden musste. Am Lkw des 54-Jährigen entsteht ebenfalls Sachschaden; die

Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 15.000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme und für die Dauer der anschließenden

Fahrbahnreinigung bleibt der rechte Fahrstreifen der A6 für knapp zwei Stunden

gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen

des nachfolgenden Verkehrs.

Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 66-Jährigen – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Bereits am Morgen des Dienstags, 16. August 2022, wurde ein

66-Jähriger in der Regionalbahn 68 (Fahrweg Frankfurt/ Main – Wiesloch-Walldorf)

am Bahnhof Wiesloch Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen

war eine verbale Auseinandersetzung des Geschädigten mit dem bislang unbekannten

Tatverdächtigen.

Gegen 09:50 Uhr schob der Tatverdächtige beim Aussteigevorgang sein mitgeführtes

Fahrrad hinterrücks in die Beine des Geschädigten. Der 66-Jährige fiel durch den

Angriff auf dem Bahnsteig zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen an der

Hüfte sowie an den Händen zu.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung gegen unbekannt aufgenommen.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: männlich, deutsch,

circa 180-185 cm groß, schlank mit kurzen, schwarzen Haaren. Zur Tatzeit habe

der Unbekannte ein cremefarbenes E-Bike im Stile eines Klapprades mit sich

geführt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Tathergang machen

können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion in Verbindung zu

setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgten. Zudem nimmt jede

Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht!

Malsch (ots) – Zwischen dem 14.08.22 und dem 29.08.22 kam es in einem Wohnhaus

im Rosenweg zu einem Einbruch. Die Anwohner befanden sich während des Einbruchs

im Urlaub. Die Täterschaft bohrte an einem Fenster ein Loch in den

Fensterrahmen, wodurch das Fenster geöffnet werden konnte. Das Innere des Hauses

wurde durchwühlt und es entstand ein Diebstahlschaden von ca. 4000 Euro. Es

wurde Damen- und Herrenschmuck, sowie Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern

zur Zeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch in Verbindung zu setzen unter: 06222-57090.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsgebäude – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen zwischen

Freitagabend und Montagvormittag in ein Vereinsheim in der Waidallee ein. Die

Unbekannten begaben sich auf das Gelände und überkletterten einen Zaun zu den

Umkleideräumen. Dort warfen die Täter eine Scheibe ein und durchwühlten das

Inventar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine rund

1.500 Euro teure Kamera aus dem Vereinsgebäude. Der Sachschaden liegt mindestens

im dreistelligen Bereich. Die Polizei konnte vor Ort erste Spuren sichern,

welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, können sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0

melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zerkratzter Pkw in Parkhaus; Sachschaden von 4.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Freitag, zwischen

9:30 und 10 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten

Gegenstand einen grauen Pkw VW Golf auf beiden Fahrzeugseiten von vorne bis

hinten.

Der VW war auf der unteren Parkebene eines Lebensmittelgeschäfts in der

Gewerbestraße abgestellt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von circa 4.000

Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201

1003-0, in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Flüchtiger Unfallfahrer stellt sich selbst – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kurz vor 12 Uhr streifte ein

zunächst unbekannter VW-Fahrer bei einem Überholvorgang in der Lindenstraße

mehrere Verkehrsschilder und flüchtete im Anschluss in Richtung Brühl. Der

Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher schließlich die Polizei

informierte. Diese konnte wenig später ein beschädigtes Fahrzeug in der Brühler

Landstraße feststellen. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Während die

Beamtinnen und Beamten den Unfall aufnahmen, erschien ein 39-jähriger Mann und

gab sich als Fahrer zu erkennen. Im Verlauf des weiteren Gesprächs bemerkten die

Einsatzkräfte, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Daher musste

der Verdächtige im Anschluss auf dem Polizeirevier gleich noch eine Blutprobe

abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun

ermittelt, da er im Verdacht steht, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilgenommen und mehrere Unfälle verursacht zu haben. Zeugen, welche den Mann

beobachtet haben, oder weitere Verkehrsteilnehmer, welche gegebenenfalls durch

den VW-Fahrer geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer abgedrängt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 19 Uhr fuhr ein

60-jähriger Radfahrer durch die Rathausstraße. Ungefähr auf Höhe der Ottostraße

kam dem Mann ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW entgegen. Der

PKW fuhr so, dass der Radfahrer diesem ausweichen musste. Hierbei kollidierte

der 60-Jährige mit einer Metallstange neben der Fahrbahn und stürzte vom Rad.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung zu

setzen. Hinweise werden unter Tel.: 06205/2860-0 entgegengenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Zwischen dem 27.08.22 und dem 29.08.22 kam es in Weinheim zu

einem Wohnungseinbruch. Bei dem Anwesen in der Breslauer Straße verschaffte sich

die bislang unbekannte Täterschaft über die Kellertür des Anwesens Zutritt zu

diesem. Aufgefallen war dies, da sich die Wohnungstür nicht mehr öffnen lies.

Hier wurde im Schließzylinder ein Gegenstand festgestellt, der ein Öffnen nicht

mehr ermöglichte. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist bislang unbekannt.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Weinheim unter: 06201-10030 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in der „Alte Daisbacher Straße“ – Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 26.08.2022, 16:00

Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:30 Uhr beschmierten bislang unbekannte Personen

neben einem dort abgestellten Bagger auch ein Fenster des dortigen Schulgebäudes

sowie einen Briefkasten. Vermutlich nutzten der oder die Täter für die

Farbschmierereien ein Baustellenspray. Im Eingangsbereich der Schule entfernten

die Unbekannten zudem mehrere Pflastersteine und beschädigten ein dort

abgestelltes Fahrrad sowie einen Mülleimer.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim. Zeugen, die

verdächtige Personen in dem besagten Bereich gesehen haben sowie darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261

690-0 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert; mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei ermittelt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 20:30 Uhr verständigte

ein Anwohner die Polizei, nachdem mehrere Kinder und Jugendliche aus einer

Tiefgarage am „Burgplatz“ rannten und er eine Straftat vermutete. Wie sich

herausstelle, aktivierte die Gruppe offenbar einen Feuerlöscher und verteilte

den Inhalt auf mehrere geparkten Fahrzeugen. Im Zuge der Fahndung konnten in

unmittelbarer Tatortnähe zwei mögliche tatverdächtige Kinder angetroffen werden.

Ob es sich bei diesen tatsächlich um die Verursacher handelt, ist noch nicht

bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch die entstandene

Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.