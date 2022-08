Frankfurt-Bornheim: Raub in Lokal

Frankfurt (ots) – (fue) Am 30. August 2022, gegen 04.15 Uhr, betraten zwei

bislang unbekannte und mit schwarzen Sturmhauben maskierte Täter ein Lokal in

der Neebstraße.

Unter Vorhalt eines Messers und einer Axt bedrohten sie den 46-jährigen

Angestellten sowie die beiden anwesenden Besucher des Cafés. Danach wurden diese

gefesselt und man entwendete neben dem Kasseninhalt noch die Mobiltelefone und

das Bargeld der Gäste.

Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten insgesamt

rund 2.000 EUR sowie ein Samsung Galaxy und ein Apple iPhone.

Die Täter werden beschrieben als dunkel gekleidet und mit schwarzen Sturmhauben

maskiert. Etwa 180 cm groß. Beide sprachen Deutsch mit ost- bzw.

südosteuropäischem Akzent.

Frankfurt-Innenstadt: Dieb in Tiefgarage festgenommen

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 30. August 2022, stahl ein 44-Jähriger

Wertgegenstände aus einem Auto. Die Tat wurde beobachtet und gefilmt. Der Täter

konnte festgenommen werden. Der 44-Jähre verschaffte sich Zugang zu einer

Hoteltiefgarage am Kaiserplatz. Dort suchte er sich ein unverschlossenes Auto

und entwendete aus diesem Wertgegenstände. Die Tiefgarage ist videoüberwacht,

sodass der Täter während der Tat beobachtet und gefilmt wurde. Die hinzugerufene

Polizei konnte den Beschuldigten vor Ort festnehmen.

Frankfurt-Ostend: Aufbruchsversuch endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 30. Augst 2022, versuchten zwei Täter

gegen 04:00 Uhr morgens einen Zigarettenautomaten in der Grüne Straße

aufzubrechen. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Polizei die die beiden

Täter kurze Zeit später festnehmen. Zwei 22-jährige Täter begaben sich in den

frühen Morgenstunden an einen Zigarettenautomaten und versuchten, diesen mit

einem Winkelschleifgerät zu öffnen, um an die Zigaretten zu gelangen. Da die

Beiden den Automaten jedoch nicht aufbekamen, sondern lediglich beschädigten,

flüchteten sie.

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Tat beobachtet und der Polizei eine

detaillierte Täterbeschreibung übermittelt. So konnten das Duo kurz darauf in

Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden.

Frankfurt-Nordend: Schwerer Raub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Am Dienstag (30. August 2022) wurde ein 17-jähriger

Frankfurter im Günthersburgpark in Höhe der Weidenbornstraße ausgeraubt.

Gegen 01:20 Uhr bemerkte der Geschädigte zwei ihm unbekannte Jugendliche. Diese

forderten ihn auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam er

nicht nach, weshalb ihn der 18-jährige Beschuldigte mit der Hand ins Gesicht

schlug. Der zweite Täter griff daraufhin nach hinten in seinen Gürtel und drohte

dem 17-Jährigen ihm ins Bein zu schießen. Auch bedrohte er einen 18-jährigen

Geschädigten, der sich ebenfalls in der Grünanlage aufhielt. Die Beschuldigten

nahmen das Geld (10 Euro) aus der Geldbörse des 17-Jährigen heraus und

flüchteten in Richtung Osten.

Zeitgleich befand sich eine Polizeistreife im Bereich des Ostausgangs an der

Weidenbornstraße. Die Polizisten verfolgten die Täter zu Fuß und konnten den

18-jährigen Tatverdächtigen in der Usinger Straße festnehmen. Hierbei hielt er

noch das Raubgut in seinen Händen fest.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Eine Fahndung nach dem zweiten Beschuldigten verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Täter: 175-180 cm groß, 17-21 Jahre alt, schlanke Statur, nordafrikanisches

Aussehen, Dreitagebart und längere Haare, zu einem Dutt gebunden. Er war

bekleidet mit einer schwarzen, dünnen „Adidas“ Sommerjacke und einer schwarzen

Daunenweste.



Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10600 bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Dienstag (30. August 2022) wurde auf der

Mainzer Landstraße in Höhe des Francois-Mitterrand-Platzes ein 18-jähriger

Frankfurter ausgeraubt. Gemäß den Angaben des Geschädigten haben ihn zwei Täter

mit Reizstoff angegriffen und seine Umhängetasche von den Schultern entrissen.

Im Anschluss sollen die beiden Tatverdächtigen in Richtung Westen geflüchtet

sein. Der Geschädigte klagte über starke Reizungen im Gesichtsbereich. Zwecks

medizinischer Erstversorgung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen.

Einbruch in Gebäude der Bahn – Bundespolizei sucht Zeugen

Hanau (ots) – Am Montagmorgen meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG der

Bundespolizei eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Gebäude der Bahn in

der Auheimer Straße am Hanauer Hauptbahnhof. Was zuerst nach einer

Sachbeschädigung aussah, entpuppte sich nach einer Überprüfung als Einbruch.

Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag die Fensterscheibe eingeschlagen

und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Dort entwendeten die Täter mehrere

Tablets, Laptops und Smartphones. Da die genaue Anzahl der gestohlenen

elektronischen Geräte noch nicht genau feststeht, kann die Schadenshöhe noch

nicht beziffert werden. Am Tatort konnten verschiedene Spuren gesichert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben,

die in Verbindung zu dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Haftbefehl im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Montagmorgen einen Haftbefehl vollstreckt, den die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen einen 42-jährigen Berliner erwirkt

hatte. Bei einer Routinekontrolle war der Mann den Beamten im Hauptbahnhof ins

Netz gegangen. Nachdem bei der Überprüfung festgestellt wurde, dass der Mann

wegen räuberischem Diebstahls und Körperverletzung noch eine Freiheitsstrafe von

210 Tagen zu verbüßen hat, wurde er verhaftet und zur Wache gebracht. Von dort

ging es für ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim, wo

er seine Haftstrafe sofort antreten durfte.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Sperrmüllsofa entzündet

Frankfurt (ots) – (fue) Durch einen Zeugen wurde die Rettungsleitstelle am

Montag, den 29. August 2022, gegen 22.50 Uhr, über einen Brand an einem Wohnhaus

im Ben-Gurion-Ring informiert. Im Bereich des auf der Gebäuderückseite

befindlichen Kellerabganges konnten die Rettungskräfte ein brennendes Sofa

vorfinden und zügig löschen. Durch die Hitzeentwicklung entstanden Schäden an

der Fassade und den dort befindlichen Rollläden. Der Sachschaden ist auf etwa

15.000 EUR zu beziffern, Personen wurden nicht verletzt. Von Brandstiftung ist

auszugehen, die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Heddernheim: Urne entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 26. August 2022, wurden am Kolumbarium

des Heddernheimer Friedhofes, In der Römerstadt, Reparaturarbeiten durchgeführt.

Offensichtlich während der kurzen Abwesenheit des Steinmetzes, etwa zwischen

09.00 Uhr und 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine

kupferfarbene Urne aus ihrer offenen Kammer. Die Polizei bittet Personen, die in

diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 14.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Handschellen klicken zum Wochenstart – Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Arbeitsreicher Montag für die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt: Gleich viermal klickten am 29. August die Handschellen.

Einen 44-jährigen Briten nahmen Bundespolizisten zunächst bei seiner Ankunft aus Chicago / Vereinigte Staaten von Amerika fest. Gegen ihn bestand seit März 2021 Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte die offene Geldstrafe samt ausstehender Verfahrenskosten in Höhe von 1078,50 Euro und ersparte sich so eine 25-tägige Haftstrafe. Seinen Weiterflug nach Warschau verpasste er allerdings aufgrund der notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

Ebenfalls mit Haftbefehl gesucht wurde ein 48 Jahre alter Bulgare, der den Bundespolizisten bei seiner Ausreise nach Istanbul / Türkei ins Netz ging. Im Februar 2022 verurteilte ihn das zuständige Gericht wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen á 50 Euro, er tauchte anschließend aber unter. Auch er griff nun tief ins Portemonnaie und zahlte den offenen Betrag einschließlich der Verfahrenskosten. Mit 1084,50 Euro weniger in der Reisekasse konnte er schließlich den Flieger nach Istanbul besteigen.

Weniger Glück hatte ein 52-jähriger Franzose, den Bundespolizisten im Terminal kontrollierten. Die Strafverfolgungsbehörden suchten gleich mit zwei Haftbefehlen nach dem Mann. Im Oktober 2020 verurteilte ihn ein Gericht wegen Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen á 20 Euro. Ein anderes Gericht verurteilte ihn zur gleichen Zeit wegen Nötigung in Tateinheit mit Leistungserschleichung zu 50 Tagessätzen á 30 Euro. Da der Gesuchte keine Barmittel vorweisen konnte, muss er nun für 70 Tage hinter Gitter. Die Bundespolizei übergab den Franzosen in die Obhut der Justiz.

Weil er im November 2015 in einem Discounter Kaffee gestohlen und auf der anschließenden Flucht den Ladendetektiv umgestoßen haben soll, sitzt ein mutmaßlicher Räuber nun in Untersuchungshaft. Bundespolizisten verhafteten den 50-jährigen Georgier bei seiner Ankunft aus Tiflis / Georgien aufgrund eines 2017 ausgestellten Haftbefehls. Aus dem geplanten Weiterflug nach Amsterdam wird nun erstmal nichts.