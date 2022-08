Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Münzenberg-Gambach: Auf Obstwiese randaliert –

Auf den Obstplantagen „Petersborn“ ließen unbekannte Vandalen ihrer sinnlosen Zerstörungswut freien Lauf. In der Nacht vom 28.08.2022 (Sonntag) auf den 29.08.2022 (Montag) suchten die Täter die Obst- und Früchteplantagen in Gambach auf. Dort traten sie Pflanzkübel um, durchschnitten mehrere Wasserversorgungsleitungen, schlitzten Tunnelplanen auf, rissen Rankseile ab und warfen Kisten um. Der Betreiber schätzt die Sachschäden auf rund 8.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Plantage beobachtet? Wem sind dort in dieser Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien mit ihren Taten gerühmt? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Münzenberg: Sonnenbrillen aus Golf erbeutet –

Auf dem Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Münzenberg an der A45 schlugen Autoaufbrecher zu. Die Täter warfen die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Golf Kombi ein und griffen sich zwei Sonnenbrillen der Marke „Ray-Ban“ sowie eine geringe Menge an Münzgeld. Der Wert der Beute liegt bei rund 300 Euro – für eine neue Scheibe werden etwa 200 Euro fällig. Zeugen, die die Täter am Sonntag (28.08.2022), zwischen 06.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 40730 bei der Butzbacher Polizei zu melden.

Friedberg: Roller geklaut –

Mit einem rund 350 Euro teuren Motorroller suchten Diebe in der Karlsbader Straße das Weite. Der schwarze Roller der Marke „Benero“ stand am Sonntag (28.08.2022), zwischen 03.30 Uhr und 12.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 27. Die Täter knackten das Lenkerschloss und machten sich mit der Maschine auf und davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleibe des Rollers nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Friedberg: Wohnung durchwühlt –

Auf Beute aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatten es Diebe in der Karlsbader Straße abgesehen. Sie verschafften sich am Montagmorgen (29.08.2022), zwischen 05.30 Uhr und 08.45 Uhr Zutritt zum Treppenhaus und brachen im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben: Exhibitionist in der Uhlandstraße –

Nachdem sich ein Exhibitionist am Samstagnachmittag (27.08.2022) gegenüber einer Frau entblößte, bittet die Bad Vilbeler Polizei um Mithilfe. Gegen 16.15 Uhr traf der Unbekannte im Bereich der Kleingartenanlage auf sein Opfer. Seine Hose war geöffnet und er manipulierte an seinem Penis, als er die Frau freundlich grüßte. Der Mann war Mitte 20 bis Mitte 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte wenig Haare und war von schlanker Statur. Nach Einschätzung des Opfers stammt er aus dem mitteleuropäischen Raum. Zur Tatzeit trug er eine lange Jeans und ein dunkles T-Shirt – zudem hielt er in seiner rechten Hand eine Bierflasche. Wo ist der Unbekannte noch aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.