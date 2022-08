Krankmeldungen gefälscht?

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Betrugsverdachts hat ein Arzt aus dem Landkreis einen Patienten angezeigt. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, Bescheinigungen aus der Praxis des Allgemeinmediziners gefälscht zu haben. Der Schwindel flog auf, als der Arbeitgeber des jungen Mannes dessen Hausarzt ansprach, nachdem sich sein Mitarbeiter erneut krank meldete.

Zwar hatte der Mann mehrmals Bescheinigungen über seine Arbeitsunfähigkeit aus der Praxis des Arztes vorgelegt, der Chef hegte jedoch Zweifel an der Echtheit der Bescheinigungen.

Der Mediziner prüfte seine Unterlagen und stellte fest, dass hier tatsächlich etwas nicht stimmt, denn dem 21-Jährigen waren zu den angegebenen Zeiten keine solchen Bescheinigungen ausgestellt worden.

Es besteht deshalb der dringende Verdacht, dass der junge Mann die Dokumente nachträglich bearbeitet hat. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Betrugs. |cri

Ampel beschädigt und weitergefahren

Otterberg (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag 29.08.2022 gemeldet worden. Die eigentliche Unfallzeit war allerdings schon am vergangenen Freitag 26.08.2022. Nach Angaben eines Zeugen hatte er am Vormittag beobachtet, wie ein Lkw gegen 10.20 Uhr in der Johannisstraße den Baustellenbereich passierte. Dabei beschädigte er die dort aufgestellte Ampel. Einige Teile der Anlage wurden mehrere Meter mitgeschleift.

Der aufmerksame Beobachter notierte sich schnell das Kennzeichen des Lkw und teilte es am Montagmorgen einem Verantwortlichen der Baustelle mit. Der erstattete wiederum Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen nach dem Lkw-Halter und dem Unfallfahrer laufen. |cri

Nach Schockanruf Geld übergeben

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Von einem sogenannten Schockanruf hat sich ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern derart einschüchtern lassen, dass er seine ganzen Ersparnisse einem Unbekannten übergab. Die Geschichte, die ihm Angst gemacht hatte, war allerdings frei erfunden. Das Geld des Senioren aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ist weg.

Der 88-Jährige hatte am vergangenen Freitag vormittags einen Anruf erhalten, bei dem sich ein Mann und eine Frau als Polizisten ausgaben. Sie behaupteten, dass die Tochter des 88-Jährigen einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch gestorben sei.

Die Tochter sitze deshalb nun im Gefängnis und könne nur gegen Kaution wieder freigelassen werden. Eine weinende und um Hilfe bittende Frau “bestätigte” die Geschichte.

In der Aufregung erkannte der 88-Jährige die Betrugsmasche nicht. Er suchte alles an Bargeld zusammen, was er zu Hause aufbewahrte und übergab rund 2 Stunden später an seiner Haustür einem Abholer die Scheine, insgesamt eine 5-stellige Summe.

Erst danach kam der Mann auf die Idee, bei seinen Familienangehörigen anzurufen und nachzufragen. Dabei stellte sich dann heraus, dass niemand einen Unfall hatte und es allen gut geht. Daraufhin erstattete der 88-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Von dem Unbekannten, der das Geld abholte, liegt folgende Beschreibung vor:

ungefähr 28-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, etwas kräftigerer Körperbau.

Der Mann hatte dunklere, nach hinten gegelte Haare und ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine beigefarbenes T-Shirt und sprach Deutsch mit nicht identifizierbarem Akzent.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. Leider gelingt es Betrügern immer wieder, Menschen mit solchen Schockanrufen so zu verängstigen, dass sie ohne weiter darüber nachzudenken, ihr Bargeld an völlig fremde Menschen übergeben.

Wir empfehlen Ihnen:

Egal wie beunruhigend die Nachricht am Telefon auch ist, versuchen Sie Ruhe und einen klaren Kopf zu bewahren. Rufen Sie unbedingt selbst bei Ihren Familienangehörigen an und klären Sie ab, ob es tatsächlich wahr ist, was Ihnen erzählt wurde. Glauben Sie nicht einfach jedem Anrufer der sich bei Ihnen meldet, bleiben sie misstrauisch auch wenn die Geschichte plausibel klingt. Und lassen Sie sich nicht dazu überreden, Bargeld herauszugeben oder zu überweisen.

Die Polizei würde niemals per Telefon Geld für eine Kaution oder ähnliches verlangen und dann einen Abholer vorbeischicken. |cri

Geschwindigkeitsbeschränkung ignoriert

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Sehr eilig hatte es offenbar ein junger BMW-Fahrer am frühen Montagabend 29.08.2022. Obwohl er schon an mehreren Verkehrsschildern vorbeigefahren war, überschritt der 25-jährige Fahrer auf der A 6, zwischen den Anschlussstellen Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern-West die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich.

Eine Geschwindigkeitsmessung durch das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste ergab eine Geschwindigkeit von 207 km/h.

Den Fahrer erwartet ein Bußgeld über 1.000 Euro und ein Fahrverbot von 2 Monaten.|ZVD

Kaiserslautern

Streit eskaliert – Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag 29.08.2022 ist in der Richard-Wagner-Straße ein Streit zwischen 2 Männern im Alter von 21 und 23 Jahren eskaliert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen endete das Wortgefecht damit, dass der 23-Jährige dem Jüngeren zunächst eine sogenannte Kopfnuss verpasste. Der 21-Jährige ging zu Boden, während der mutmaßliche Angreifer auf ihn eintrat.

Mit Gesichtsverletzungen brachten Sanitäter den jungen Mann ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach dem Verdächtigen. Einsatzkräfte trafen ihn im Stadtgebiet an.

Der 23-Jährige bestreitet den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Auto macht sich selbständig

Kaiserslautern (ots) – Ohne Fahrer am Steuer hat sich ein Auto am Montag 29.08.2022 in der Mainzer Straße selbständig gemacht. Halt gab es an einem Zaun. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Fahrer hatte seinen Wagen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Autoservice abgestellt und vergaß die Handbremse anzuziehen.

Das Fahrzeug rollte daraufhin von alleine über die Mainzer Straße hinweg. Erst an der Mittelbegrenzung zwischen den Fahrbahnen kam der Pkw zum Stehen. Dabei wurde ein Zaun beschädigt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 28-jährige Verantwortliche kam mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. |cri

Pfefferspray-Attacke aus 4-5 köpfiger Gruppe heraus

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag 30.08.2022 wurde in der Steinstraße ein 20-Jähriger von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen. Der junge Mann wurde gegen 01:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Steinstraße/Salzstraße von einer Gruppe US-Amerikaner angesprochen. Plötzlich trat eine Person aus der Gruppe hervor und sprühte dem 20-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht.

Dann flüchtete die Gruppe in Richtung Mainzer Tor. Die Polizei fahndete nach den Personen, konnte sie im Stadtgebiet allerdings nicht mehr feststellen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Täterbeschreibung:

4-5 Personen im Alter von 20-25 Jahren.

Der Angreifer war ca. 170 cm groß und von sportlicher Statur. Er hatte kurze Haare und einen sonnengebräunten Teint. Der Mann war unter anderem mit einem übergroßen, grauen Pullover bekleidet.

Die Beamten bitten nun um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die Personen, insbesondere der Mann mit dem übergroßen, grauen Pullover aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat den Zaun durchtrennt?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Straße “Dammühle”. Anwohner hatten am Montag festgestellt, dass unbekannte Täter ihren Maschendrahtzaun aufgeschnitten und dadurch zerstört haben.

Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag um 09 Uhr und Montag um 12.50 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631/369-2150. |cri

Diebe nehmen was sie finden

Kaiserslautern (ots) – Ein unverschlossener Pkw war in der Amselstraße für Diebe sozusagen eine “Einladung”. Am Montag 29.08.2022 fiel dem Besitzer des Mercedes auf, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind und sich seinen Geldbeutel unter den Nagel gerissen haben. Darin befanden sich etwas Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Debitkarte und Versicherungskarte.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag ab 16 Uhr und Montagvormittag um 10 Uhr. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Ein VW Golf ist in der Straße “An der Emilsruhe” zum Ziel von Autoknackern geworden. Eine Anwohnerin zeigte am Wochenende bei der Polizei an, dass sich unbekannte Täter Zugang zu ihrem Pkw verschafft haben.

Ihre Beute: etwas Münzgeld, das sich im Innenraum befand. Nach den bisherigen Ermittlungen liegt die Tatzeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. August). Hinweise auf mögliche Täter gibt es auch in diesem Fall bislang nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang 2 dringende Bitten an alle Autobesitzer und Fahrzeugnutzer: Schließen Sie Ihr Auto immer ab, egal wo Sie es abstellen. Und egal wie lange es dort steht, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! |cri

Fußgänger kreuzt Radweg und kollidiert mit Biker

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind sich am Montag 29.08.2022 in der Altenwoogstraße in die Quere gekommen. Der 34-jährige Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Messeplatz unterwegs, als kurz vor 07.30 Uhr an der Bushaltestelle ein Linienbus stoppte und mehrere Personen ausstiegen.

Einer der Fußgänger, ein 48-jähriger Mann, kreuzte den Radweg und übersah dabei den heran nahenden Radler. Dieser bremste zwar noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Folge: Der 34-Jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Verletzung am Ellenbogen zu. Er wurde für die weitere medizinische Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Sein Fahrrad wurde vor Ort an einer Laterne gesichert.

Der 48-Jährige klagte ebenfalls nach dem Zusammenstoß über Schmerzen.

Ob er einen Arzt aufsuchte, ist nicht bekannt. |cri

Mutmaßliche Diebe mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Drei Verdächtige sind am Montag 29.08.2022 im St.-Quentin-Ring dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem parkenden Auto zu schaffen machten. Einem Zeugen fielen die 3 jungen Männer im Alter von 17-19 Jahren kurz nach 18 Uhr auf. Offensichtlich durchsuchten sie das Fahrzeug. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Trio und waren erfolgreich. Die Beamten trafen die Männer in der Nähe an. Mutmaßliches Diebesgut hatten sie nicht einstecken, allerdings entdeckten die Polizisten Rauschgift. Einer der 17-Jährigen ließ kurz vor der Kontrolle ein kleines, in Aluminiumfolie gehülltes “Päckchen” fallen. Wie sich herausstellte war Marihuana in die Folie eingewickelt. Auch einen aufgefundenen Joint ordneten die Einsatzkräfte dem 19-Jährigen zu.

Die Polizei stellte die Drogen sicher. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Verdächtigen ein. Ob aus dem Auto etwas gestohlen wurde, soll dabei auch festgestellt werden. Dies stand am Montagabend noch nicht fest. |erf

Unfall: Vorfahrt nicht beachtet

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall am Montagmorgen 29.08.2022 in der Königstraße ist eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt der 52-Jährigen nicht beachtet. Sie fuhr stadtauswärts, als der 71-Jährige am St.-Marienplatz stadteinwärts nach links abbiegen wollte.

Ohne auf die entgegenkommende Frau zu achten, bog der Autofahrer ab. Es kam zum Zusammenstoß. Eine medizinische Versorgung lehnte die 52-Jährige ab.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. |erf

Wem ist der Dieb aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Wem ist am frühen Montagmorgen 29.08.2022 gegen 05 Uhr, in der Straße Alte Brücke ein Mann aufgefallen? Der Verdächtige war unter anderem mit einer Baseball-Kappe und einem hellen, langarmigen Shirt bekleidet. Er trug einen Vollbart.

Der Unbekannte machte sich an einem parkenden Auto zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen stahl er Bargeld aus dem Fahrzeug.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf