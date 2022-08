Körperverletzung am Rheinufer

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 30.08.2022 gegen 00:46 Uhr wurde ein 36-Jähriger von 2 männlichen Personen am Rheinufer geschlagen. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Durch Polizeikräfte konnten in der anschließenden Fahndung, die 2 Täter im Alter von 23 und 25 Jahren gefasst werden. Die Männer verhielten sich weiterhin aggressiv, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurden.

Beide erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Streit um Pfand endet in Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 29.08.2022 gegen 18 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Oderstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 61-Jährigen und einem 33-Jährigen, der sich zusammen mit seinem Bekannten im Supermarkt befand. Hintergrund der Streitigkeiten waren Unstimmigkeiten am Pfandautomat.

Der 61-Jährige schlug dem 33-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 30.08.2022 gegen 03:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Autofahrer auf dem Kaiserwörthdamm kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wurden durch die Polizeikräfte drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen

Tasche mit Geldbörse im Supermarkt entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am Montagvormittag 29.08.2022 gegen 11:30 Uhr befand sich der 82-jährige Geschädigte in einem Supermarkt in der Comeniusstraße. Während des Einkaufs legte der Mann seine Tasche auf einer Ablage ab und ließ diese kurzeitig unbeobachtet. Ein derzeit unbekannter Täter nahm die Tasche an sich und verschwand aus dem Laden.

Der Vorfall wurde durch Videokameras aufgezeichnet.

Der Täter ist ca. 50-60 Jahre alt, 170-180 cm groß, hatte schwarzes kurzes Haar, eine kräftige Statur und führte einen roten Rollkoffer mit silbernem Griff mit sich. Er trug eine kurze, graue Hose und ein rotes Polo-Shirt.

Wer hat die Person gesehen und kann Hinweise zur Identität geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrzeug beschädigt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntagabend 28.08.2022 zwischen 19-22:30 Uhr parkte ein 62-Jähriger sein Auto im Bastenhorstweg. Ein unbekannter Täter riss mutwillig den rechten Außenspiegel ab. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Terrassenbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 29.08.2022 kam es zu einem Brand einer Holzterrasse in der Bahnhofstraße. Durch aufmerksame Passanten wurde eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Fassade des Mehrfamilienhauses wurde durch die Hitze leicht beschädigt.

Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstag 27.08.2022 um 14:00 Uhr bis Sonntag 28.08.2022 um 20:55 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Saarlandstraße einzubrechen. Die Haupteingangstür wurde beschädigt, es gelang den Tätern jedoch nicht, in die Praxis einzudringen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstag 27.08.2022 um 20:00 Uhr bis Montag 29.08.2022 um 08:15 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter einen Kiosk in der Maudacher Straße aufzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 23:30 Uhr, beschädigte ein unbekannte Mann ein parkendes Auto in der Herxheimer Straße. Der Mann trat gegen den linken Außenspiegel und riss den Heckscheibenwischer ab. Der 33-Jährige Autobesitzer konnte den Vorfall beobachten und den Mann beschreiben.

Dieser war ca. 170 cm groß, hatte eine kräftige Statur und lange schwarze Haare. Er war ca. 25 Jahre alt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Radfahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 29.08.2022)fuhr ein 27-jähriger Radfahrer den Adlerdamm entlang. Er befuhr den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung. Eine 35-jähriger Autofahrerin fuhr aus einer Grundstücksausfahrt heraus und kollidierte mit dem Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt.