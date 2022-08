Person zwischen Fahrzeugtür eingeklemmt

Mutterstadt (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 17:15 Uhr, beabsichtigte ein 83-jähriger PKW-Fahrer in der Oggersheimer Straße rückwärts einzuparken. Hierbei fuhr der Fahrer zunächst rückwärts über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Hiernach fuhr der Senior ein Stück vorwärts und setzte direkt wieder mit quietschenden Reifen zum Rückwärtsfahren an.

Bei diesem Manöver stieß der 83-Jährige gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Hierdurch wurde ein 24-Jähriger, welcher gerade in seinen geparkten PKW einsteigen wollte, zwischen der Fahrzeugtür und einer Straßenlaterne eingeklemmt. Der 24-Jährige konnte sich selbständig befreien und trug Abschürfungen davon.

Der PKW des Seniors und der des 24-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Des Weiteren wurde ein weiterer geparkter PKW am Heck, sowie eine Laterne beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der 83-Jährige blieb unverletzt. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Körperliche Auseinandersetzung auf der Kerwe

Mutterstadt (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 22:40 Uhr, kam es im Festzelt der Kerwe zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen. Eine der beiden Personengruppe habe auch Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts durch Tritte und Schläge angegriffen, sodass durch einen Mitarbeiter Pfefferspray zur Abwehr eingesetzt wurde. Hierdurch erlitten zwei Personen Augenreizungen.

Die Täter (ca. 25-35 Jahre alt, trugen T-Shirts mit der Aufschrift “Frankfurt”) flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt Schmerzen im Schulterbereich.

Die Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht aufgegriffen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizei bedankt sich bei Künstler oder Künstlerin (siehe Foto)

Schifferstadt (ots) – Eine unbekannte Künstlerin oder Künstler hat der Polizeiinspektion Schifferstadt anonym das abgebildete Werk zukommen lassen.

Wir bedanken uns auf diesem Wege sehr herzlich und bewundern die künstlerischen Fähigkeiten des oder der Unbekannten.

Unfall durch kurzzeitigen Schwindel

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 11:00 Uhr, fuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin die Rehhofstraße in Richtung Mannheimer Straße. Hierbei wurde der Fahrerin eigenen Angaben zufolge kurzzeitig schwindelig, sodass sie von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte.

Die 65-Jährige blieb unverletzt und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. An dem PKW und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt und die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Unfall durch körperliches Unwohlsein

Mutterstadt (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 16:20 Uhr, fuhren eine 28-jährige PKW-Fahrerin und ein 65-jähriger PKW-Fahrer nacheinander die Waldstraße vom Gewerbegebiet kommend in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt verlor der 65-Jährige nach bisherigen Ermittlungen teilweise das Bewusstsein und kam kurzzeitig von der Fahrbahn ab.

Hiernach fuhr der 65-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr (Speyerer Straße) ein und überholte im Kreisverkehr den PKW der 28-Jährigen. Aufgrund der Enge wurde der PKW der 28-Jährigen gegen eine Grundstücksmauer gedrückt.

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kollidierte der 65-Jährige mit einem geparkten PKW in der Speyerer Straße und kam zum Stillstand. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Beifahrerin des 65-Jährigen versuchte noch erfolglos den PKW zuvor zum Stillstand zu bringen. Die 28-Jährige und deren Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige, sowie dessen Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe zwecks Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

Unfall auf Parkplatz mit anschließender Unfallflucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 19:30 Uhr, stieß ein 24-jähriger PKW-Fahrer beim rückwärtigen Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Riedstraße mit einer 53-jährigen Fußgängerin zusammen. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeugheck erlitt die Fußgängerin eine Verletzung im Hüftbereich. Der 24-Jährige stieg nach dem Unfall kurz aus, entschuldigte sich und verließ ohne Angabe seiner Personalien die Örtlichkeit.

Laut einem Zeugen entfernte sich der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Industriegebiet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 24-Jährige in der Angelstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei räumte der Fahrer die Beteiligung an dem Unfall auf dem Parkplatz ein.

Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Recherchen ergaben, dass der Mann eine Führerscheinsperre hat. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und mehrere Verfahren eingeleitet.

Verkehrsüberwachung

Waldsee (ots) – Am Montag 29.08.2022 wurden auf der L533/Ludwigshafener Straße (Ortsumgehung zwischen der Einmündung Rehhütter Straße und dem Kreisverkehr Neuhofener Straße) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden 30 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 79 km/h.

Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Weiterhin wurden 6 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 1 Verstoß wegen verbotswidriger Handynutzung sanktioniert.