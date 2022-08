Polizeieinsatz am Schwimmbad

Speyer-Süd/Innenstadtbereichh (ots) – Am Montag 29.08.2022 um 18.20 Uhr wurde die Polizei über einen Mann auf einem Parkplatz vor einem Schwimmbad in der Geibstraße informiert, der damit drohte, sich mit einem Messer zu verletzen und zu töten. Trotz dem Einsatz u.a. des Tasers gelang es den eingesetzten Polizeikräften nicht, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen.

Unbeteiligte wurden weder bedroht noch verletzt. Sowohl Zeugen des Geschehens als auch die eingesetzten Polizeikräfte wurden psychologisch betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie den Umständen und näheren Hintergründen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wenn Sie sich selber in einer krisenhaften Situation befinden, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.telefonseelsorge.de oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Im Notfall sofort den Rettungsdienst 112 oder die Polizei 110 anrufen!

29-Jährige nach Fahrradunfall verletzt

Speyer (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 19:40 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Lastenrad den Kreisverkehr des St. Guido-Stifts-Platzes aus Richtung Innenstadt, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, einer geschwollenen Lippe und Kopfschmerzen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die 29-Jährige rief einen Freund hinzu, der das Geschehen nach ersten Erkenntnissen nicht bezeugen kann und stellvertretend für sie die Polizei verständigte. Gegenüber der Polizeistreife gab die 29-Jährige vor Ort an, dass sie nicht alleine gestürzt sei, sondern einen Verkehrsunfall mit einem PKW gehabt habe, als sie in den Kreisverkehr einfuhr. Der PKW habe den Kreisverkehr vom Hirschgraben aus befahren und sei nach dem Sturz der 29-Jährigen geflüchtet.

Der 29-Jährigen war keine nähere Beschreibung des Ablaufs oder des angeblich Unfall beteiligten PKW möglich. Allerdings wirkte sie alkoholisiert und willigte in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Dieser ergab einen Wert von 2,95 Promille. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus, wo sie versorgt und ihr eine Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren entnommen wurde.

Wer hat den Sturz der 29-jährigen Lastenrad-Fahrerin beobachtet und kann vor allem dazu Angaben machen, ob hierbei ein weiterer Verkehrsteilnehmer involviert war oder ob es sich um einen Sturz ohne Fremdbeteiligung handelte? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendiebe gestellt

Speyer (ots) – Am Montag 29.08.2022 um 15:13 Uhr entwendeten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 26 und 33 Jahren in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße gemeinschaftlich 2 Flaschen Parfüm im Gesamtwert von ca. 200 Euro und entfernten sich zu Fuß.

Polizeibeamte trafen die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in der Postgalerie an, stellten das Diebesgut sicher und verbrachten die beiden Beschuldigten zur Durchführung der Beweis sichernden Maßnahmen zur Polizeidienststelle. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

