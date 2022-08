Lagerfeuer und Diebesware

Mainz – Altstadt (ots) – Bei der Polizei wird um kurz nach 06 Uhr am Montag 29.08.2022 eine männliche Person gemeldet, die auf dem Mauritzenplatz ein Feuer entzünde. Die Polizeistreife kann vor Ort eine Art Lagerfeuer bestehend aus einem Glastisch, Zeitungspapier und Holz finden. Dieses wird zunächst notdürftig durch die eingesetzten Beamten mittels polizeilichem Feuerlöscher gelöscht.

Ein 28-jähriger Mann steht bei dem Feuer. Weiterhin kann ein Laptop neben dem Feuer festgestellt werden. Der Mann erklärte, dass er das Feuer entzündet habe und der Laptop ihm gehöre. Eine Überprüfung ergab, dass der Laptop gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das Gerät wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben, wie der 28-jährige Mainzer in den Besitz des Gerätes kam. Zur Sicherheit wurde der Brand durch die Berufsfeuerwehr professionell gelöscht.

Verkehrssicherheit – Die Mainzer Polizei lädt ein

Mainz (ots) – Die Berater der Verkehrssicherheit der Mainzer Polizei laden Interessierte zu einer großen Aktion in Mainz ein. Am Donnerstag 01.09.2022 von 09-15:00 Uhr, steht das Sicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Mainz vor dem Theater, auf dem Gutenbergplatz in Mainz. Interessierte können sich zum Thema Radfahren, Fahrsicherheit und Unfallprävention informieren.

Dazu stehen ein Fahrradsimulator und eine Rauschbrille zur Verfügung. Mit dem Fahrradsimulator können Reaktionszeiten in kritischen Verkehrslagen gefahrlos getestet werden. Die Rauschbrille versetzt den Träger in einen “berauschten”, mit all den Einschränkungen der Wahrnehmung des einhergehenden Zustandes.

Interessierte können auf einem Parcours oder beim klassischen Enten-Angeln die Auswirkungen von Alkohol oder Drogen testen. Auch die im Straßenverkehr einzuhaltenden Seitenabstände von 1,5 oder 2 Meter werden anschaulich an einem Fahrrad dargestellt. Die Experten stehen darüber hinaus für alle Fragen rund um die Verkehrssicherheit zur Verfügung und helfen gerne mit umfangreichen Informationsmaterial weiter.

Unverschlossene PKW – Diebstahl hochwertiger Gegenstände

Mainz (ots) – Regelmäßig mahnt die Polizei an, beim Verlassen eines PKW auf das ordnungsgemäße Verschließen aller Türen zu achten. Gestern kam es gleich zu 2 Taten, bei welchen hochwertige Gegenstände aus unverschlossenen PKW entwendet wurden. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Binger Straße aus einem unverschlossenen PKW ein Smartphone, ein Tablet sowie weitere elektronische Gegenstände entwendet. Sogar Kleidungsstücke entwendeten der oder die Täter.

Der Fahrzeugbesitzer erklärte gegenüber der Polizei, dass sein PKW nicht verschlossen war. Einen Grund dafür konnte er nicht nennen. In einem weiteren Fall, in der Zanggasse, war laut Fahrzeugbesitzer die Zentralverriegelung defekt, so dass der PKW nicht verschlossen werden konnte. Es ist dann jedoch grob fahrlässig, in einem nicht abschließbaren PKW eine hochwertige Fotoausrüstung und einen Tablet-PC zu lagern. Diese wurden nach derzeitigen Erkenntnissen am Montagmorgen bis ca. 14 Uhr aus diesem PKW entwendet.

Da die Fahrzeuge nicht verschlossen waren, hinterlassen die Täter auch nur geringe Spuren, so dass kriminaltechnische Untersuchungen hier ergebnislos verliefen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Falls es sich nicht vermeiden lässt, lagern sie diese nicht einsehbar im Kofferraum. Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug immer vollständig verschlossen ist.

Mainz-Bingen

Einbruchdiebstahl im Parkcafé

Bingen (ots) – 30.08.2022, Park a. Mäuseturm, 02:30-04:35 Uhr. Unbekannte hebelten die Hintertür des Parkcafés auf und gelangten so ins Innere.

Die Polizei bitte um Hinweise zu den Tätern.