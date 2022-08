Marburg – Piaggio gestohlen

In der Nacht zum Sonntag, 28. August, zwischen 19 und 08 Uhr, stahl ein Dieb vom Stellplatz des Anwesens Wilhelmstraße 4 a einen schwarzen Piaggio C 21 Motoroller. Da der Roller nicht zugelassen war, befand sich daran auch kein Kennzeichen. Wer hat das Verladen, das Wegschieben oder auch das Wegfahren des Rollers gesehen? Wo ist seit spätestens Sonntagmorgen ein solcher Motorroller aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Marburg – Fünf Radmuttern lose

Am Samstag, 27. August, um 17 Uhr stellte der Fahrer seinen weißen Skoda Kodiac vor dem Haus Schückingstraße 15 ab. Unmittelbar nach der Wiedernutzung am Sonntag um 15.30 Uhr bemerkte er am Fahrverhalten, dass etwas nicht stimmt. Bei der Kontrolle bemerkte er fünf gelöste Radmuttern an einem seiner Reifen. Durch das frühzeitige Bemerken, Anhalten und Kontrollieren entstand kein weiterer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts seines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer hat zwischen 17 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag, 28. August, in der Schückingstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Fall zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei stellte fest, dass ein 52 Jahre alter Motorrollerfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Der Drogentest des Mannes reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Er musste sein Zweirad nach der Kontrolle am Montag, 29. August, um 21.20 Uhr in der Biegestraße stehen lassen. Die Polizei entließ den Marburger nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Marburg – Drogen- und Alkotest positiv

In der Nacht zum Dienstag, 30. August, um kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei auf der B 3 einen schwarzen Pkw mit Marburger Kennzeichen. Wie sich herausstellte fuhr ein 44 Jahre alter Mann aus dem Landkreis, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der Alkotest zeigte 1,56 Promille, der Drogentest reagierte auf Amphetamine. Auch hier veranlasste die Polizei eine Blutprobe. Sie stellte zudem den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Wetter – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Auf dem Weg durch die Sangmeisterstraße kollidierte eine 56 Jahre alte Frau am Steuer ihres Fahrzeugs mit zwei ordnungsgemäß geparkten Autos. Insgesamt entstand bei dem Unfall am Montag, 29. August, um 17.55 Uhr ein Schaden von mindestens 8500 Euro. Die Polizei ermittelte die zunächst davongefahrene Unfallverursacherin und stellte fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Alkotest zeigte über 2,6 Promille. Die Polizei veranlasste die Blutproben und stellte den Führerschein sicher.

Gladenbach – Regenrohr aus der Verankerung gerissen

Derzeit geht die Polizei noch von einer Sachbeschädigung und nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus. Der Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag, 28. August, vermutlich gegen 01.30 Uhr. Unbekannte beschädigten an der Hauswand eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße das Regenrohr, indem sie es aus der Verankerung rissen. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Wer hat in der Nacht in der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau – Spiegelschaden – Zeugen gesucht

Nach den Schilderungen des Fahrers eines schwarzen Mercedes Benz CLK war der Unfall am Freitag, 26. August, gegen 13.10 Uhr, in etwas in Höhe des Anwesens Bahnhofstraße 16. Der CLK parkte seitlich am Fahrbahnrand. Der Fahrer befand sich just in dem Augenblick, als ein vorbeifahrendes Auto gegen den Spiegel fuhr, vornübergebeugt im Fußraum auf der Beifahrerseite. Als er nach der Kollision wieder hochkam, war von dem verursachenden Fahrzeug bereits nichts mehr zu sehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat den typischen Unfallknall gehört und in diesem Augenblick ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt – Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld

Beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Anfang der Marburger Straße erbeuteten der oder die Täter Bargeld in vierstelliger Höhe. Nach ersten Erkenntnissen erfolgte das gewaltsame Öffnen der Hauseingangs- und Wohnungstür am Montag, 29. August, zwischen 20.15 und 22.30 Uhr. In der Wohnung waren das Mobiliar und sämtliche Behältnisse sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer durchsucht. Wer hat in seinem Wohnhaus zur fraglichen Zeit fremde Personen gesehen? Wer hat im Haus ungewöhnliche Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Wieder Betrugsmaschen

Betrug mit der WhatsApp-Masche

(Bezug: u.a. Presseinformationen vom 28. Februar 2022)

Weil eine 85 Jahre alte Seniorin erst den WhatsApp-Nachrichten folgte waren Betrüger mal wieder erfolgreich. Als die Seniorin später über das Festnetz Kontakt mit ihrem Sohn hatte, fiel der Betrug auf. Es war das ganz typische Vorgehen bei dieser Masche. Die Seniorin hatte in dem Chat angeblich von ihrem angeblichen Sohn die Nachricht erhalten, dass er eine neue Telefonnummer habe, die sie bitte speichern soll. Im weiteren Verlauf forderte er dann die Überweisung des niedrig vierstelligen Geldbetrages. Der Betrug war am Sonntag, 28. August.

Die nachfolgenden Tipps bewahren davor, Opfer dieser Betrugsmasche zu werden.

Speichern Sie nicht sofort die neue, Ihnen unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die neue Nummer Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Nutzen Sie zur Prüfung nicht die Chatfunktion. Besser sind ein Anruf auf dem Festnetz oder optimaler Weise ein Video-Anruf.

veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren sie Betrügern das Leben. R Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmasche.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

Betrüger nutzen Verkaufsanzeige aus

„Die Polizei rät grundsätzlich dazu, nicht auf von unbekannten Personen zugesandte Links zu klicken.“ Am Samstag, 27. August, wurde ein Marburger Opfer von Betrügern, die seine Verkaufsanzeige auf einem Internetportal ausnutzen. In der Anzeige stand die Mobilfunknummer des Anbieters. Eine potentielle Käuferin meldete sich an dem Samstag statt über das Verkaufsportal direkt via WhatsApp auf der Handynummer. Sie täuschte ein Kaufinteresse vor und schickte dazu ein Bild mit einer Beschreibung zu, wie sie die Ware bestellt und das Portal dazu ein Link für die Zahlungsmodalitäten generiert hat. Über diesen Link sollte der Verkäufer dann seine Bankdaten eingeben, um ihr die Bezahlung zu ermöglichen. Die erhaltenen Bankdaten nutzte der Betrüger nicht zur Bezahlung des angebotenen Gegenstands, sondern für andere Sachen aus. Am Montag bemerkte das Betrugsopfer Abbuchungen von einem insgesamt hohen Geldbetrag. „Grundsätzlich ist bei der Übersendung persönlicher Daten, insbesondere von Bankdaten immer besondere Vorsicht geboten. Es gibt auch im Internet bzw. bei Geschäften, die über das Internet laufen, geprüfte und sichere Zahlungsmethoden.“