Exhibitionist belästigt Frau im Zug

Gießen (ots) – Wegen exhibitionistischen Handlungen eines bislang Unbekannten

ermittelt seit gestern (29.8.) die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Ein Unbekannter hatte sich vor einer 25-Jährigen aus Frankfurt am Main in einem

Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) entblößt und an seinem Glied hantiert. Die

Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet erstattete daraufhin Strafanzeige bei der

Bundespolizei. Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag (29.8.) zwischen 15

Uhr und 15:30 Uhr während der Zugfahrt von Frankfurt am Main in Richtung Gießen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fall sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de.

Rentnerin im Zug bestohlen

Gießen (ots) – Ein Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Montag eine

71-jährige Frau aus Leun. Die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis war unterwegs von

ihrer Heimat Stadt in Richtung Gießen.

„Beim Ausstieg in der Universitätsstadt muss es passiert sein!“, sagte die Frau

der Bundespolizei. „Es herrschte großes Gedränge!“, ergänzte die 71-Jährige.

Danach stellte sie fest, dass ihr Portmonee gestohlen war.

Ein möglicher Tatverdächtiger soll groß und braun gekleidet gewesen sein.

Weitere Angaben konnte sie nicht machen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Wettenberg: Katze mit Pfefferspray besprüht?

Die Polizei bittet nach einem Vorfall in Launsbach um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine Anwohnerin aus der Gießener Straße in Launsbach teilte der Polizei, dass eine von ihr betreute Freigängerkatze am Dienstag gegen 17.30 Uhr verstört und mit geschlossenen Augen aus Richtung des Birkenwegs zurückkam. Offenbar hatte ein Unbekannter die Katze kurz zuvor mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen. Wer hat im Bereich Gießener Straße/Birkenweg in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Keller-Einbruch

In einem Mehrfamilienhaus im Rambachweg brachen Unbekannte in einen Kellerverschlag ein. Zwischen 16.00 Uhr am Samstag und 17.00 Uhr am Sonntag kamen sie in das Gebäude, brachen das Schloss des Kellerverschlags auf und entwendeten daraus einen E-Scooter und eine Musikbox. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 904 CGR machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Heuchelheim: PKW zerkratzt

Etwa 4.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi, nachdem ein Unbekannter das in der Beethovenstraße geparkte Fahrzeug zerkratzte. Der Vandale zerkratzte am Sonntag zwischen 18.00 und 19.00 Uhr die gesamte rechte Seite des roten A5. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Dieseldiebstahl auf Gallusplatz

Auf dem Gallusplatz in der Gießener Straße schlugen von Sonntag auf Montag Dieseldiebe zu. Sie brachen den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine auf und zapften etwa 200 Liter Diesel ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Staufenberg: Hund an Gift verendet? Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem ein Hund auf einer Wiese in Daubringen offensichtlich eine unbekannte Substanz verschlungen hatte, verschlechtere sich sein Gesundheitszustand und verstarb. Die Besitzerin war am Samstag mit dem Tier zwischen Mainzlar und Daubringen unterwegs. Auf einer Wiese verschlang der Hund vermutlich ein Fleischstückchen. Wenig später verschlechterte sich der Gesundheitszustand und der Vierbeiner verstarb in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Polizei geht davon aus, dass das Fleischstückchen mit einer unbekannten Substanz präpariert war. Sie sucht nach Zeugen und weiteren Hundehaltern, dessen Tier ggf. dort ebenfalls die unbekannte Substanz aufgenommen haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Flucht im Röderring

Im Rödering beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der graue Ford Focus stand dort zwischen 23.00 Uhr am Sonntag (14. August) und 16.00 Uhr am Montag (15. August). Der Schaden am hinteren Kotflügel des Fahrzeugs wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zeugen nach Rangiermanöver gesucht

Die Polizei sucht nach einem Rangiermanöver in der Straße „Neuen Bäue“ nach Zeugen. Ein LKW-Fahrer wollte Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr etwas von der Postbank-Filiale abholen. Da im Bereich der Hofeinfahrt zur Postbank ein BMW stand, wollte der Brummifahrer einen anderen Weg fahren und setzte offenbar zurück. Nach seinem Rangiermanöver stellte der BMW-Fahrer einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Wer hat das Rangiermanöver des LKW-Fahrers beobachtet? Ist es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Berührung gekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Bienenwaben in Weststadt entsorgt – Polizei sucht nach Zeugen

Gießen: Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eine große Anzahl an Bienenwaben in einem Container in der Carlo-Mierendorff-Straße entsorgte, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr meldete ein Zeuge entsorgte Bienenwaben in einem Müllcontainer vor einem 50 Meter entfernten Wohnhaus und einen großen Bienenschwarm.

In einem Müllcontainer fanden ein Bienensachverständiger und Polizisten etwa 70 entsorgte Holzrähmchen, teilweise in einem blauen Müllsack. Die Rähmchen waren von Bienen besetzt, teilweise befand sich darin noch Brut. Es dürfte sich dabei um Hinterlassenschaften für mindestens zwei Bienenvölker handeln. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Zeitpunkt der Entsorgung in den Abendstunden oder nachts stattgefunden hat.

Mehrere Proben der Waben werden auf mögliche Krankheiten untersucht. Ein Ergebnis steht noch aus. Die umherschwärmenden mehrere tausend Bienen werden durch die Aussetzung absterben.

Die Polizei ermittelt wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz bzw. wegen der Gefahr der Verteilung von ansteckenden Krankheiten.

Wer hat dort eine verdächtige Person und/oder ein Fahrzeug, ggf. mit Anhänger, zwischen Donnerstag und Sonntag beobachtet? Wem ist ggf. die Auflösung einer Hobbyimkerei aufgefallen? Wo fehlen Bienenvölker, die letzte Woche noch vorhanden waren?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.