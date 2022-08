Tier ausgewichen und gegen Baum gefahren

Am gestrigen Abend befuhr um 19:13 Uhr eine 62-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die L 3244 zwischen Aue und Wanfried. Ca. 300 Meter nach der Ortschaft Aue überquerte ein Tier die Landstraße, worauf die Fahrerin auswich, von der Fahrbahn abkam und mit dem Auto frontal gegen einen Baum fuhr. Die 62-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Anhänger umgekippt

Um 15:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 35-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw mit Anhänger die B 27 von Sontra kommend in Richtung Hoheneiche. Im Einmündungsbereich zur Reichensächser Straße bog er in diese nach links in Richtung Hoheneiche ab. Dabei kippe der Anhänger um und in die Leitplanke hinein. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Aus der Gebrüderstraße in Schwebda wird eine Unfallflucht angezeigt, die sich am gestrigen Abend ereignet hat. Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A 4 seitlich angefahren, wodurch der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Zudem waren noch Beschädigungen am hinteren Kotflügel und der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite festzustellen. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Am gestrigen Abend kam es in Eschwege zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einer 32-Jährigen, die sich im Verlauf der Streitereien gegenseitig attackierten. Dabei soll auch eines der gemeinsamen Kinder (10 Jahre alt, weiblich) durch den 36-Jährigen in den Bauch getreten und an den Haaren gezogen worden sein, so dass auch ein Verfahren wegen Misshandlung von Schutzbefohlen gegen den 36-Jährigen eingeleitet wurde.

Polizei Sontra

Aufgefunden Dokumente

Um 17:44 Uhr wurde der Polizei gestern Nachmittag gemeldet, dass in der Sontra(Fluss) in der Nähe der Fußgängerbrücke in Sontra Dokumente liegen würden. Dort konnten dann durch die Polizeistreife ein Ausweis und ein Führerschein aufgefunden werden, die am Morgen durch eine 28-Jährige aus Sontra samt Geldbörse als verloren gemeldet wurden. Zeugen haben bereits am gestrigen Montagmorgen (06:30 Uhr) gesehen, wie zwei Männer (Afrikaner) an dieser Stelle etwas in den Fluss geworfen hatten. Ein Verfahren wegen Unterschlagung wurde eingeleitet. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:26 Uhr befuhr heute Morgen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die L 3147 zwischen Holstein und Hopfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 13:55 Uhr befuhr gestern Mittag ein 64-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Straße „Zu den Weinbergen“ in Witzenhausen und beabsichtigte nach links auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen. Die nachfolgende 52-Jährige aus Witzenhausen bemerkte dies zu spät und fuhr dadurch mit ihrem Pkw auf das vorausfahrende Auto auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 64-Jährige leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Tatverdächtige ermittelt

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung am 27.08.22, um 02:15 Uhr, auf dem Erntefest in Witzenhausen bei dem zwei Brüder durch ein Cuttermesser Schnittverletzungen erlitten, konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden (PM v. 27.08.22 per mail). Aufgrund von Hinweisen konnte ein 37-Jähriger aus Reinsdorf ermittelt werden, der auf dem Festplatzgelände arbeitete. Dieser steht in Verdacht mit dem Messer die Schnittverletzungen ausgeführt zu haben. Er streitet – wie auch ein 29-Jähriger Tatverdächtiger aus dem Ringgau – die Tat ab und machte keine weiteren Angaben bei der polizeilichen Vernehmung. Der 29-Jährige soll mit einem Baseballschläger bewaffnet bei der Tat anwesend gewesen sein.