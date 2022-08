Farbschmierereien in Bahnhöfen

Borken-Singlis und Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Wegen

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in den Bahnhöfen Borken-Singlis und

Edermünde-Grifte ermittelt seit gestern die Bundespolizei in Kassel.

Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Borken die Innenseite des Wetterschutzhauses

besprüht. In Edermünde-Grifte verunreinigten die Unbekannten die Wände der

Unterführung. In beiden Fällen entstand jeweils ein Schaden von rund 1000 Euro.

Bahnmitarbeiter stellten die Verunreinigungen fest und verständigten die

Bundespolizei.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu diesen oder anderen Sachbeschädigungen machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Junge Männer versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen – Festnahme erfolgt

Tatzeit: Montag, 29.08.2022, 01:48 Uhr

Am frühen Montagmorgen (29.08.2022), gegen 01:48 Uhr, wurde die Polizei verständigt, da sich mehrere Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Als die Streife an dem Zigarettenautomaten in der Straße Eichgarten in Fritzlar-Geismar eintraf, stellten sie fest, dass versucht wurde den Automaten mit roher Gewalt aufzubrechen. Da es den unbekannten Tätern nicht gelang den Zigarettenautomaten komplett zu öffnen, gelangten sie auch nicht an die Zigaretten.

Kurz vor dem Eintreffen der Streife waren die unbekannten Täter mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten das Fluchtauto noch im Bereich Fritzlar anzuhalten. Die im Auto befindlichen vier Insassen wurden kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos wurden Aufbruchswerkzeuge sowie Teile eines Zigarettenautomaten aufgefunden.

Die vier Insassen aus dem Schwalm-Eder-Kreis im Alter von 18 bis 19 Jahren wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeistation nach Fritzlar mitgenommen, wo sie im Anschluss an die erfolgte Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Nun werden sich alle vier Beschuldigten wegen des Verdachtes eines versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.

Homberg/Efze: Mehrere Autos aufgebrochen – wenig Beute, hoher Sachschaden.

Zeit: Samstag, 27.08.2022, 20:00 Uhr bis Sonntag, 28.08.2022, 16:45 Uhr

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag (27.-28.08.2022) wurden durch unbekannte Täter im Bereich der Wallstraße/Am Pulverturm, Tannenweg, Hessenallee sowie des Lichtewegs in Homberg/Efze mehrere Autos aufgebrochen. Überwiegend wurden die Scheiben der Autos durch die unbekannten Täter eingeschlagen, um sich somit Zugang zum Innenraum zu verschaffen.

Den unbekannten Tätern gelang es allerdings nicht größere Beute zu machen, sie mussten sich überwiegend mit Kleingeld zu Frieden geben. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.