Unbekannte Täter bei dreistem Fahrraddiebstahl mit Flex gestört: Zeugen am Auedamm gesucht

Kassel-Süd: Zwei aufmerksame junge Männer haben am gestrigen Montagabend am Kasseler Auedamm ein unbekanntes Täter-Duo beim dreisten Diebstahl zweier Pedelecs vom Heckträger eines Wohnmobils gestört. Die beiden Unbekannten ergriffen daraufhin eilig die Flucht ohne Beute, hinterließen aber ihr Werkzeug. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Fahrraddiebe geben können.

Ereignet hatte sich die Tat nahe der Gärtnerplatzbrücke gegen 20:10 Uhr. Die beiden 23-jährigen Zeugen waren zu dieser Zeit mit dem Auto auf dem Auedamm unterwegs, als sie hinter einem geparkten Wohnmobil Funken sprühen sahen. Daraufhin drehten sie um und beobachteten dann, dass sich die beiden Täter mit einer Flex am Fahrradheckträger des Wohnmobils zu schaffen machten. Als die Fahrraddiebe die angehaltenen Zeugen erblickten, flüchteten sie in Richtung Drahtbrücke, wo sich ihre Spur verliert. Es soll sich um zwei ca. 20 Jahre alte und 1,70 Meter große Männer mit dunklerem Teint und schwarzen Haaren gehandelt haben. Einer von ihnen trug eine blaue Steppjacke mit Fell, eine helle Jeans und schwarze Schuhe mit braunen Sohlen. Wie die Streife des Polizeireviers Mitte bei der Anzeigenaufnahme feststellte, hatten die Täter das Fahrradschloss bereits durchtrennt, wurden aber von den Zeugen gestört, bevor sie die beiden hochwertigen E-Bikes des Wohnmobilbesitzers aus Köln stehlen konnten.

Weitere Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Zug beworfen und beschädigt

Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) (ots) – Bislang Unbekannte sollen gestern

(29.8.), gegen 0 Uhr, eine Cantusbahn mit einem noch unbekannten Gegenstand

beworfen und dabei beschädigt haben.

Der Vorfall ereignete sich im Bahnhof Neu-Eichenberg. Ein Mitarbeiter des

Beförderungsunternehmens Cantus hatte eine verdächtige Person bemerkt und

daraufhin die Polizei in Witzenhausen verständigt.

Personenbeschreibung:

Nach Mitteilung des Bahnmitarbeiters soll die unbekannte Person etwa 170 cm groß

und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Weitere Angaben konnte er

nicht machen.

Die Bahn wurde im Frontbereich leicht beschädigt. Angaben zur exakten

Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen führt die

Bundespolizeiinspektion Kassel.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

14 Dosen Energy-Drink in Discounter getrunken und auf Flucht Pfefferspray eingesetzt: Opfer von räuberischem Diebstahl gesucht

Kassel-Süd: Ein räuberischer Diebstahl mit unbekanntem Opfer, der sich am gestrigen Montagabend in der Tischbeinstraße ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler der Kasseler Polizei. Polizeibeamten gelang bei der sofortigen Nacheile zwar die Festnahme des mutmaßlichen Täters, der zuvor 14 Dosen Energy-Drink in einem Discounter getrunken hatte und abgehauen war, ohne zu bezahlen. Der couragierte Kunde, der den Ladendieb bei der Flucht festhalten wollte und dabei mit Pfefferspray angegriffen worden war, war allerdings in der Zwischenzeit verschwunden. Die Polizei bittet den Mann, der Bekleidung eines Sicherheitsdienstes getragen haben soll, sich bei der Polizei zu melden.

Eine Verkäuferin des Discounters war gegen 20 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der mitten im Geschäft zahlreiche Dosen Energy-Drink nacheinander leerte. Als sie ihn aufforderte, die Getränke zu bezahlen, flüchtete er kurzerhand aus dem Geschäft. Die Verkäuferin sprach daraufhin hilfesuchend den unbekannten Kunden an, der dem Ladendieb beherzt nach draußen folgte und versuchte, ihn festzuhalten. Nachdem es hierbei zu dem Angriff mit dem Pfefferspray kam, gelang dem Täter die Flucht. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei zeigten zunächst das Opfer selbst und im weiteren Verlauf mehrere Passanten den Streifen den Fluchtweg des Diebes, der schließlich im Schlangenweg festgenommen werden konnte. Der polizeibekannte 38-Jährige versuchte dort noch vergeblich, sich liegend hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Leider war der couragierte Kunde bei Eintreffen weiterer Polizeistreifen am Tatort bereits verschwunden. Das Pfefferspray stellten die Beamten sicher und nahmen den Festgenommenen aus Kassel für die polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier.

Das Opfer oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Unbekannter Autofahrer nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt und flüchtet: 33-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Kirchditmold: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Montagmorgen in Kassel-Kirchditmold einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der 33-Jährige aus Zierenberg erlitt schwere Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich sind. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich gegen 11 Uhr in der Harleshäuser Straße an der Einmündung zur Christbuchenstraße ereignet. Wie der 33-Jährige den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er mit seinem Mountainbike stadteinwärts auf der Harleshäuser Straße unterwegs, als plötzlich von rechts aus der Christbuchenstraße das Auto kam, nach rechts abbog und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer bremste stark, sodass es zwar nicht zum Zusammenstoß kam, er aber stürzte, während der Pkw auf der Harleshäuser Straße davonfuhr. Der 33-Jährige hatte sich Verletzungen am Kopf und am Knie zugezogen, weshalb ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Bei dem Verursacher soll es sich um einen VW, möglicherweise einen Touran, gehandelt haben, der schwarz oder dunkelblau war, so der Zierenberger.

Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.