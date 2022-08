Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (29.08.). Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer wartete nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 10 Uhr an einer rot anzeigenden Lichtzeichenanlage der Künzeller Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus noch unklarer Ursache rollte er dabei mit seinem Sattelzug gegen einen hinter ihm wartenden Mercedes.

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Ein 81-jähriger Radfahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Montag (29.08.) schwer verletzt. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer wollte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14 Uhr von einem Grundstück in der Straße „Am Langen Acker“ rückwärts auf die Straße auffahren. Hierbei kam es aus aktuell noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, welcher die Straße „Am Langen Acker“ aus Richtung Märzellerweg kommend in Richtung Josef-Nüdling-Straße befuhr. Der 81-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Alleinunfall mit verletztem Kind

Künzell. Ein dreijähriger Junge aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Montag (29.08.) leicht verletzt. Eine 36-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 18 Uhr die L 3377 aus Richtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Dietershausen. In Höhe der Kreuzung Dassenring verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam anschließend an einem Baum zum Stehen. Ihr im Fahrzeug befindlicher Sohn erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (29.08.) erlitt ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 19.45 Uhr die Frankfurter Straße aus Fahrtrichtung Westring kommend in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel. Dabei kam er aus noch unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß dort geparkten Lexus. Dieser wurde durch den Aufprall nach vorne geschoben und stieß noch gegen einen ebenfalls abgestellten VW. An allen drei Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der 63-jährige Peugeot-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (11.08.), in der Zeit von 9 Uhr bis 10:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz der Bodelschwinghstraße ein schwarzer Mercedes Kombi angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Lkw.

Die Polizeistation Hünfeld bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06652/9658-37 oder 06652/9658-0 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Philippsthal. Am Montag (29.08.), gegen 12.30 Uhr, kam es in der Hattorfer Straße im Ortsteil Röhrigshof zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis schwer verletzt wurde. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Zweirad des Herstellers Ducati die Bundesstraße 62 aus Richtung Philippsthal kommend. Zeitgleich befuhr eine 68-jährige Frau – ebenfalls aus dem Wartburgkreis – mit ihrem blauen Ford Tourneo die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überholte der Zweiradfahrer gerade einen Lkw, als er aus noch unklarer Ursache frontal mit dem Pkw der entgegenkommenden 68-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau aus dem Wartburgkreis erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Klinikum gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Landung des Rettungshubschraubers und im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für rund dreieinhalb Stunden vollgesperrt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Alleinunfall mit Motorrad

Neuenstein. Am Sonntag (28.08.), gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Kradfahrer aus Kirchheim die L3155 vom Eisenberg kommend in Richtung Raboldhausen. Aus ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (28.08.), gegen 14 Uhr, bis Montag (29.08.), gegen 7:30 Uhr, parkte eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren weißen VW UP ordnungsgemäß in der Meisebacher Straße, in Höhe der Hausnummer 31, auf einem Parkplatz parallel zur Fahrbahn. In diesem Zeitraum stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Philippsthal. Am Montag (29.08.), gegen 19:20 Uhr, befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Philippsthal die Schillerstraße und fuhr an der Kreuzung Thalhäuser Weg nach rechts. Unmittelbar nach der Kreuzung querte die Radfahrerin die Fahrbahn. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal befuhr zur gleichen Zeit den Thalhäuser Weg in aufsteigende Richtung und kollidierte in Höhe Hausnummer 24 aus noch unklarer Ursache mit der Radfahrerin. Die 21-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Vorfahrt missachtet

Lauterbach. Am Montag (29.08.), gegen 9.50 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer aus Wartenberg mit seinem Sprinter Van die Vogelsbergstraße (B 275) in Richtung Rockelsgasse. Eine 79-jährige Fahrerin ebenfalls aus Wartenberg wollte nach aktuellen Erkenntnissen mit ihrem Citroen Berlingo zu diesem Zeitpunkt vom Wörth kommend die Kreuzung Vogelsbergstraße / Am Wörth in Richtung eines dortigen Lebensmittelmarktes überqueren. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten 71-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Nach Körperverletzungen – Zeugen gesucht

Hilders. In der Nacht zu Samstag (13.08.), gegen 1 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 20-jährigen Mann aus Hilders im Bereich der Straße „Sandenhof“ leicht. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rempelten Personen aus einer kleineren Gruppe den Hilderser während einer öffentlichen Veranstaltung in einer dortigen Reithalle an. Als der 20-Jährige sich daraufhin umdrehte, schlug ihm ein etwa 18 bis 21 Jahre alter, rund 1,85 Meter großer, kräftiger Mann, der mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen seien soll, ins Gesicht. Anschließend flüchtete die drei- bis vierköpfige Personengruppe in unbekannte Richtung. Die genauen Hintergründe sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder an diesem Abend verdächtige Beobachtungen zu Auseinandersetzungen von Personen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation in Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Den Lack der Beifahrerseite eines silbernen VW Multivan zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstag (16.08.) und Montag (29.08.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatparkplatz in der Dudenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Bebra. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (29.08.) in ein Geschäft in der Nürnberger Straße ein. Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Personenschaden

Am heutigen Montag, den 29.08.2022, kam es in den frühen Morgenstunden in Hofbieber zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Petersberg befuhr mit ihrem weißen Renault die Fuldaer Straße aus Richtung Morleser Straße kommend in Richtung L3176. In Höhe der Wilhelm-Leitschuh-Straße fuhr die Renault-Fahrerin, durch die tiefstehende Sonne geblendet, zu weit links und stieß hierbei gegen den PKW einer entgegenkommenden 26-jährigen Golf-Fahrerin aus der Gemeinde Hofbieber. Die Golf-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 16.000EUR.