Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Kind bei Unfall schwer verletzt – Neu-Isenburg

(fg) Im Rahmen eines Verkehrsunfalls in Höhe des Isenburg-Zentrums ist ein vier Jahre altes Kind am Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, schwer verletzt worden; es kam umgehend in ein Krankenhaus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Frankfurter Straße ist ab der Gartenstraße derzeit in Richtung Sprendlingen gesperrt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizei in Neu-Isenburg.

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte – Egelsbach

(jm) Einbrecher versuchten am Montagabend in einen Kindergarten in der Lutherstraße einzudringen. Gegen 22.25 Uhr gelangten die Täter auf das umzäunte Gelände, schoben einen dortigen Rollladen nach oben und schlugen eine Fensterscheibe ein. Anschließend flüchteten die Diebe, da sie durch einen Passanten offenbar gestört wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um drei Männer im Alter zwischen 15 bis 20 Jahren gehandelt haben. Sie waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Betriebserlaubnis erloschen und Mazda MX5 sichergestellt – Rodgau/Weißkirchen

(fg) Beamte der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser („AG TRuP“) waren am Montag zwischen 10 und 22 Uhr im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen unterwegs und stellten einen Mazda MX5 in Rodgau sicher. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und wies diese auf eine Ansammlung von 30 bis 40 Fahrzeugen im Fritz-Bauer-Weg hin, die offensichtlich der Tuner-Szene zuzuordnen waren. Aufgrund dessen machte sich eine Streifenbesatzung der „AG TRuP“ umgehend auf den Weg und stellte in unmittelbarer Nähe zur Fritz-Bauer-Straße einen Mazda MX5 fest. Da dieser durch sein sehr lautes Abgasgeräusch auffiel, folgte die Streife dem Wagen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass aus dem Abgasendrohr hellrote Flammen schlugen. Der Mazda wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei eine durchgeführte Standgeräuschmessung einen Wert von 103,6 bei erlaubten 96 Dezibel ergab. Im Anschluss begutachteten die Fahrzeugspezialisten den Wagen noch auf einer Kfz-Hebebühne. Im Rahmen der Untersuchung des Abgas-Katalysators, konnte festgestellt werden, dass dieser innen hohl war. Der Mazda MX5 wurde sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgeführt. Aufgrund der festgestellten Mängel erlosch die Betriebserlaubnis. Den 20-jährigen Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren. Vor dem Präsidialgebäude im Spessartring in Offenbach nahm eine weitere Streife der „AG TRuP“ einen Audi S6 wahr, der mit voll geöffneter Abgasklappe und kurzer Beschleunigung unnötigen Lärm erzeugte. Die Streife folgte dem Audi, stoppte das Fahrzeug und kontrollierte den Fahrer. Den 29-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro. Ihm wird vorgeworfen, unnötig Lärm verursacht zu haben.

Rentnerin vergaß Paket an Haltestelle: Polizei war zur Stelle – Heusenstamm

(fg) Am Montagnachmittag meldete sich eine Rentnerin bei der Polizei in Heusenstamm und gab an, dass sie in der S-Bahn nach Dietzenbach sitze und an der Haltestelle in Heusenstamm ein wichtiges Paket mit Unterlagen vergessen habe. Sie habe nun die Sorge, dass dieses möglicherweise gestohlen werden könnte. Da eine Streifenbesatzung in unmittelbarer Nähe unterwegs war, suchte diese die von der 79-Jährigen geschilderte Bank nahe der Haltestelle auf und nahm das noch vor Ort befindliche Päckchen „in Gewahrsam“. Die Anruferin, die mittlerweile wieder per S-Bahn auf dem Rückweg nach Heusenstamm war, nahm ihr Paket überglücklich entgegen und bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung der Polizei.

Bereich Main-Kinzig

Diebe stahlen Baumaschinen und Dieselkraftstoff – Schöneck/Kilianstädten

(jm) Unbekannte waren am Wochenende auf einer Baustelle im Konrad-Zuse-Ring zugange. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gelangten die Täter auf das Baustellengelände und brachen zwei Container auf. Sie nahmen mehrere Baumaschinen mit und entwendet zudem Dieselkraftstoff aus zwei Lastkraftwagen. Der Wert der Beute liegt bei über zehntausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.