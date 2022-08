Einbruch in Kellerraum,

Limburg, Oraniensteiner Weg, Sonntag, 28.08.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Kellerraum aufgebrochen und mehrere Gegenstände daraus entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Oraniensteiner Straße. Dort wurde vermutlich gezielt ein Verschlag aufgebrochen. Aus diesem entwendeten die Einbrecher ein Mountainbike der Marke „Specialized“ mit schwarzblauen Streifen und ein mattschwarzes Rennrad der Marke „FOCUS“. Zudem wurde eine Stichsäge gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 3.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

E-Scooter aus Keller gestohlen,

Limburg, Friedhofsweg, Sonntag, 28.08.2022, 14:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei E-Scooter aus einem Keller in Limburg entwendet. Offenbar hatten unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus im Friedhofsweg betreten und waren dort in den Keller gelangt. Aus einem Kellerverschlag klauten die Diebe zwei E-Scooter. Außerdem ließen die Langfinger noch ein Mountainbike mitgehen, das vor dem Kellerverschlag abgestellt worden war. Im Anschluss entkamen die Unbekannten mit ihrer Beute. Der Wert des Diebesgutes wir auf über 1.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kabeldiebe machen Beute,

Hadamar, Hammerweg, Samstag, 27.08.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurden am Wochenende eine größere Menge Kabel gestohlen. Bisher unbekannte Täter betraten zwei frei zugängliche Lagerplätze von Baufirmen im Hammerweg und entwendeten dort insgesamt circa 1.000 Meter kupferhaltige Kabel. Wie und wohin das Diebesgut im Wert von ungefähr 3.200 EUR abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Ohne Führerschein, dafür mit Drogen im Blut Auto gefahren, Dornburg, Landesstraße 3278, Montag, 29.08.2022, 19:25 Uhr

(wie) Am Montagabend erwischte die Polizei einen Mann, der ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Gegen 19:25 Uhr beobachteten die Beamten einen weißen BMW, der auf einem Feldweg zwischen Niederzeuzheim und Frickhofen unterwegs war. Nachdem dieser auf die L 3278 eingebogen war, kontrollierten die Beamten das Fahrzeug und die Insassen auf einem Parkplatz in Frickhofen. Der 33-jährige Fahrer gab direkt an, dass er keinen Führerschein besitzt. Zudem ergaben sich Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem Mann. Einen Vortest lehnte er allerdings ab, da dieser eh positiv ausfallen würde. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe in der Polizeidienststelle. Der 33-Jährige muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Auch gegen die 31-Jährige Beifahrerin wird nun ermittelt, da sie als Halterin des Fahrzeugs das Fahren ohne Fahrerlaubnis ermöglicht hatte.