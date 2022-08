Main-Taunus: Die Polizei-News

Autoaufbrecher zugange, Eschborn, Mergenthalerallee, Freitag, 26.08.2022 bis Montag, 29.08.2022, 14:30 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende wurde im Industriegebiet Eschborn versucht ein Firmenfahrzeug aufzubrechen und dieses dabei stark beschädigt. Die unbekannten Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, den 26.08.2022 bis Montag, den 29.08.2022 in die Meergenthaleralle in Eschborn und versuchten erfolglos ein Firmenfahrzeug der Marke Volvo aufzubrechen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer 06196-2079-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Betrug mittels Messengerdienst, Hochheim a.M, Montag, 29.08.2022, 18:15 Uhr

(jg) Am Montag fiel eine Hocheimerin dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die „Whatsapp“-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte die Dame aus Hochheim eine vierstellige Überweisung. Als die unbekannten Täter eine weitere Geldforderung stellten, brach die Frau den Kontakt ab und musste feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Fahrrad in Flörsheim entwendet, Flörsheim am Main, Willigisstraße, Montag, 29.08.2022, 18:20 Uhr bis 20:00 Uhr

(ste)Am Montag kam es in Flörsheim zu einem Diebstahl von einem Fahrrad, der Marke „Btwin“ in den Farben Schwarz und Blau Die Besitzer des Fahrrades im Wert von circa 300 Euro hatten dieses am Montagabend auf ihrem Grundstück in der Willigisstraße abgestellt. Der Dieb oder die Diebin betrat das Grundstück durch das geschlossene Eingangstor und verschwand im Anschluss mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt.

Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 5476-0 entgegengenommen.

Einbruch in einen Eiswagen, Hochheim am Main, Alleestraße, Freitag, 26.08.2022, bis Sonntag 28.08.2022

(ste)Am vergangenen Wochenende wurde ein in Hochheim abgestellter Eiswagen zum Ziel unbekannter Diebe. Ein als mobiler Eiswagen genutzte Anhänger stand zwischen Freitag und Sonntag in der Allestraße unweit eines dortigen Weinstandes. Der oder die Täter näherten sich dem Eiswagen und gelangten durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in den Anhänger. Dort nahmen sie Wechselgeld in aus der Kasse und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Eiswagen entstand darüber hinaus ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 5476-0 erbeten.

Bei Überholmanöver Radfahrer touchiert, Bundesstraße 40 zwischen Flörsheim-Wicker und Flörsheim-Weilbach, Dienstag, 30.08.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer auf der B 40 bei einem Überholmanöver leicht verletzt. Gegen 10:30 Uhr befuhr der 80 Jahre alte Radfahrer mit seinem Rennrad der Marke „Krabo“ die Bundesstraße von Wicker nach Weilbach. Ein hinter ihm fahrender 81-jähriger Mann aus Flörsheim setzte mit seinem Toyota zum Überholen an und touchierte dabei das Zweirad des 80-Jährigen. Dieser kam in Folge des Kontaktes zu Fall und stürzte zu Boden. Der leichtverletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.