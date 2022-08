Wiesbaden: Die Polizei-News

41-jähriger in Bus attackiert,

Wiesbaden, Friedrichstraße, 29.08.2022, gg. 23.10 Uhr

(pa)Am Montagabend wurde ein 41-jähriger Wiesbadener in einem Bus von einem

Unbekannten angegriffen und verletzt. Der 41-Jährige befand sich gegen 23.10 Uhr

als Fahrgast in einem Bus der Linie 18. Als er einen weiteren Fahrgast auf

dessen Trageweise des Mund-Nasen-Schutzes aufmerksam gemacht habe, sei er von

dem Unbekannten körperlich angegangen worden, woraufhin es zu einer Rangelei

kam. Dabei habe der Mann den Wiesbadener geschlagen und getreten. Am Dernschen

Gelände sei der Täter aus dem Bus in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der

verletzte 41-jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Er beschrieb den Angreifer als Anfang 20, circa 180cm groß

und schlank mit „nordafrikanischem“ Aussehen. Er habe schwarzes krauses Haar und

einen Bart gehabt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611)

345 – 0 entgegen.

Männer von Jugendlichen angegriffen und beraubt, Wiesbaden, Biebrich,

Wiesenstraße, 29.08.2022, gg. 20.10 Uhr

(pa)Am Montagabend wurden in der Biebricher Wiesenstraße zwei Männer von einer

Gruppe Jugendlicher angegriffen und um einen E-Scooter gebracht. Die 54 und 39

Jahre alten Geschädigten trafen gegen 20.10 Uhr auf eine Gruppe Jugendlichen.

Diese sollen die beiden Männer – teils unter Zuhilfenahme einer Glasflasche –

geschlagen und getreten haben. Die Gruppe soll zudem den Elektrotretroller eines

der Geschädigten entwendet haben. Anschließend sei einer der Jugendlichen auf

dem E-Scooter in Richtung Waldstraße, die anderen zu Fuß in Richtung

Teutonenstraße von der Örtlichkeit geflüchtet. Beide Männer wurden bei dem

Angriff verletzt. Der 54-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Die Gruppe der Angreifer soll aus circa sechs bis acht Personen im

Alter von etwa 17 bis 18 Jahren bestanden haben. Darunter soll eine Junge mit

kurzen schwarzen lockigen Haaren, ein Junge mit blondem Haar sowie ein Mädchen

mit schulterlangen Haaren gewesen sein. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es

sich um das Modell „F40D“ des Herstellers „Segway Ninebot“. Der dunkelgraue

Roller mit orangefarbenen Applikationen trug das Versicherungskennzeichen „EGW

497“. Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter (0611) 345 – 0

entgegen.

Gegenstände aus Audi entwendet,

Wiesbaden, Regerstraße, 28.08.2022, 19:00 Uhr bis 29.08.2022, 08:30 Uhr

(ste)Unbekannte entwendeten von Sonntag auf Montag in Wiesbaden einen Laptop mit

Zubehör, einen Montblanc Kugelschreiber und eine Lesebrille im Gesamtwert von

circa 1.000 Euro aus einem schwarzem Audi A7. Das Auto stand zur Tatzeit im

öffentlichen Verkehrsraum in der Regerstraße. Wie sich die Täter Zugang zum

Fahrzeug verschafften, ist derzeit noch unklar. Hinweise erbittet das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140.

Fahrraddieb bei Tat beobachtet,

Wiesbaden, Kasteler Straße, Montag, 29.08.2022, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag entwendete ein Dieb in Wiesbaden ein Fahrrad. Gegen

00:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich ein Dieb in der Kasteler Straße mit

Werkzeug an dem Schloss eines abgestellten Fahrrads zu schaffen machte. Dem

Unbekannten gelang es, das Schloss zu knacken und das orangene Mountainbike im

Anschluss zu stehlen. Der bärtige Dieb soll mit einer Kappe, einer blauen

Latzhose, schwarzen Arbeitsschuhen und einer gelben Weste bekleidet gewesen

sein. Weiterhin habe er einen Rucksack mitgeführt. Das zuständige vierte

Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Glasscheibe an Bushaltestelle eingeschlagen, Wiesbaden, Bleichstraße, Montag

29.08.2022, 23:15 Uhr

(wie) Am späten Montagabend wurde in der Wiesbadener Bleichstraße eine

Glasscheibe an einer Bushaltestelle eingeschlagen. Ein Zeuge bemerkte die

Beschädigung nach einem Kinobesuch und informierte die Polizei. Eine Streife

dokumentierte die eingeschlagene Scheibe des Fahrplanaushangs und nahm eine

Strafanzeige auf. Der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Hinweise

nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Stühle und Tische aus Fußgängerzone gestohlen, Wiesbaden, Langgasse,

Dienstag, 30.08.2022, 03:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten mehrere Personen Tische

und Stühle eines Gastronomiebetriebes in der Fußgängerzone. Die Polizei wurde

gegen 03:10 Uhr von einem Zeugen in die Langgasse gerufen. Dieser hatte dort

beobachtet, wie eine Gruppe von fünf Personen Tische und Stühle der

Außengastronomie eines Cafés entwendet hatten. Es soll sich um junge Männer und

Frauen im Alter von circa 25 bis 28 Jahren gehandelt haben. Die Diebe seien mit

der Beute in Richtung Kochbrunnenplatz geflüchtet. Hinweise zu dem Diebstahl

erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-2140.

Radfahrerin von Auto angefahren,

Wiesbaden, Hochheimer Straße (Kostheim), Montag, 29.08.2022, 07:20 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde in Kostheim eine Radfahrerin auf einer Kreuzung

angefahren und verletzt. Die 47-Jährige war mit ihrem Zweirad auf dem

Siebenmorgenweg unterwegs und wollte die Hochheimer Straße überqueren. Dies

übersah, trotz für ihn „rot“ anzeigender Ampel, ein 25-Jähriger in einem Audi

und fuhr gegen das Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde verletzt.

Rettungssanitäter brachten die Frau zur Behandlung in eine Klinik. Der

Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt.

Verletzte bei Unfall auf der A 66,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Montag, 29.08.2022, 21:50 Uhr

(wie) Am Montagabend sorgte ein guter, aber schlecht ausgeführter Gedanke für

einen Unfall mit drei Verletzten auf der A 66 bei Wiesbaden. Ein 58-Jähriger aus

Frankfurt befuhr mit einem Skoda die A 66 in Richtung Rüdesheim. Zwischen

Nordenstadt und Erbenheim bemerkte er ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen

und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Da er Hilfe anbieten wollte,

fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen rückwärts. Dies bemerkte eine herannahende

20-Jährige aus Geisenheim in einem Hyundai zu spät, konnte nicht mehr ausweichen

und prallte gegen das Heck des Skoda. Bei der Kollision wurden beide Fahrer

sowie eine 41-jährige Mitfahrerin im Skoda verletzt. Die 20-Jährige verletzte

sich schwer. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser

gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten mehrere

Fahrstreifen gesperrt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Nach einer

Stunde konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben werden. Der Sachschaden

wird auf mindestens 18.000 EUR geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann auf Gartengrundstück schwer verletzt –

Tatverdächtiger festgenommen, Gartengrundstück zwischen Taunusstein-Wehen und

Taunusstein-Neuhof, Montag, 29.08.2022, 19:00 Uhr

(fh)Am Montagabend stach ein Mann aus Taunusstein in einer Gartensiedlung

zwischen Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Wehen auf einen weiteren Mann ein

und verletzte diesen schwer. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Abend von

der Polizei festgenommen. Gegen 19:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung

über eine Auseinandersetzung auf einem Gartengrundstück zwischen drei Personen

ein, bei der ein Beteiligter Schnittverletzungen erlitten hätte. Daraufhin

wurden mehrere Polizeistreifen sowie Rettungskräfte zu der Örtlichkeit entsandt.

In einem angrenzenden Wohngebiet in Taunusstein-Neuhof konnte ein 44 Jahre alter

Mann angetroffen werden. Er wies Schnittverletzungen auf und wurde umgehend in

ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Verletzungen

nicht lebensbedrohlich. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge geriet der

44-jährige Mann auf seinem Gartengrundstück mit einem 48-jährigen Mann und

dessen 15-jährigen Sohn in Streit. Hierbei sei der 44-jährige von beiden

körperlich angegriffen und im weiteren Verlauf von dem 48-Jährigen mit einem

messerähnlichen Gegenstand verletzt worden. Der Verletzte habe daraufhin die

Flucht ergreifen können. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 48

Jahre alte Tatverdächtige vor seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen

werden. Er wurde nach weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam

nach Wiesbaden gebracht. Am heutigen Tage durfte er auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft das Gewahrsam wieder verlassen. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe der Tat und des

genauen Ablaufes aufgenommen.

Lkw und Anhänger aufgebrochen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Aulweg /

Taunusstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:30

Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag, dem 25.08.2022 und Montag, dem 29.08.2022 suchten Diebe

einen Parkplatz unweit des Hallgartener Sportplatzes auf und brachen dort

mehrere Firmenfahrzeuge auf. In dem besagten Zeitraum befanden sich zwei Lkw

sowie zwei Anhänger auf einem Parkplatz oberhalb der Taunusstraße in Hallgarten.

Unbekannte Diebe suchten den Abstellort auf und machten sich an den Fahrzeugen

und den Anhängern zu schaffen. Diese wurden allesamt gewaltsam geöffnet und ein

Stromaggregat, zwei Wasserpumpen und eine Leiter im Wert von insgesamt mehreren

Tausend Euro entwendet. Im Anschluss suchten die Täter mit ihrer Beute das

Weite.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der

Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Radelndes Kind bei Unfall verletzt, Lorch, St.-Benoit-Straße, Montag,

29.08.2022, 18:45 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein radfahrendes Kind bei einem Unfall in Lorch leicht

verletzt. Gegen 18:45 Uhr befuhr der 12-Jährige mit seinem Mountainbike die

Schwalbacher Straße in Richtung der St.-Benoit-Straße. In Höhe der dortigen

Einmündung fuhr eine, hinter dem Kind fahrende, 52-Jährige Autofahrerin mit

ihrem Renault auf das Fahrrad auf. Im Zuge der Kollision kam das Kind zu Fall,

verletzte sich leicht und wurde nach der Verständigung der Eltern in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird

mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Brand in Waldstück, Hünstetten-Görsroth / Hünstetten-Wallbach, Montag,

29.08.2022, 16:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr einen Brand in einem Waldstück bei

Hünstetten löschen. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Waldstück

zwischen Hünstetten-Görsroth und Hünstetten-Wallbach gerufen, da dort Teile des

Unterholzes brennen würden. Den herbeigeeilten Einsatzkräften gelang es in der

Folge den etwa 250 Quadratmeter großen Bereich zu löschen. Derzeit liegen keine

Hinweise zur Brandursache vor.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.