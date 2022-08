Kaiserslautern – Zwei Jahre mussten die Fans des gepflegten Swings auf die lieb gewordene Tradition und eines der absoluten Highlights im Terminkalender der städtischen Veranstaltungen verzichten.

Anfang September hat die lange Zeit des Darbens glücklicherweise ein Ende. Von Donnerstag, 1. September, bis Samstag, 3. September 2022, gibt es mit dem Barbarossa-Fest „Swinging Lautern“ endlich wieder Kultur und Kulinarik satt in der Kaiserslauterer City. Der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ Alexander Heß freut sich, dass es ihm und seinem Team gelungen ist trotz fehlender Ressourcen und aktuellen Herausforderungen das „Stadtfest“ umzusetzen.

Mit der nunmehr 18. Auflage von „Swinging Lautern“ bringt die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Kaiserslautern einmal mehr ein überaus buntes und abwechslungsreiches Musikfestival in die Einkaufsstraßen der Barbarossastadt. Die Fußgängerzone verwandelt sich in diesen Tagen in eine spätsommerliche Party- und Kulturmeile, die von Zehntausenden Besucherinnen und Besucher bevölkert wird.

Das hochkarätige musikalische Programm verspricht eine große stilistische Bandbreite. Auf den Open-Air-Bühnen auf dem Altenhof, auf dem Schillerplatz, vor der Stiftskirche und am Stiftsplatz bekommen die Gäste aus nah und fern ein internationales Repertoire aus Swing, Blues, Boogie, Jazz, Soul und Salsa geboten, das mit durch die City ziehenden Marching Bands abgerundet wird. Hier ist für wirklich jeden etwas dabei.

Über die akustischen Leckerbissen hinaus kommen die Besucherinnen und Besucher natürlich auch wieder in den Genuss eines persönlichen Einkaufserlebnisses in Kaiserslautern mit vielfältigen Aktionen und Angeboten der Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“. All das gepaart mit einem tollen, beswingten Ambiente, das viele Stunden beste Unterhaltung und pure Lebensfreude garantiert. Selbstverständlich kommen auch die Kleinen bei einem breiten Angebot zum Spielen und Basteln bestens gesorgt.

Und was wäre das Barbarossa-Fest ohne seine kulinarischen Highlights? In weißen Pagodenzelten werden von namhaften Gastronomiebetrieben im Veranstaltungsbereich für jeden Geschmack allerlei Köstlichkeiten angeboten – von der anspruchsvollen Küche bis zu handfesten regionalen Köstlichkeiten, von edlen Weinen bis hin zur Cocktailbar. Stellvertretend hierfür ist zum ersten Mal das Restaurant 11A im Bereich des Stiftsplatzes mit dabei und wird hier mit Leckerbissen wie dembekannten Rindfleischsalat und selbst gemachten Nudelgerichten aufwarten. Vor der Stiftskircheerwarten Sie weitere Köstlichkeiten wie beispielsweiße Spaghetti mit Trüffel aus dem Parmesanlaib.

Rund um die Stiftskirche, den Stiftsplatz, auf dem Schillerplatz und auf dem Altenhof können die Gäste also richtig genießen und sich rundum verwöhnen lassen.

Die Eröffnung findet am Donnerstag, 1. September, um 18 Uhr an der Bühne am Altenhof mit Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel und Volker Stephan, Vorsitzender der Werbegemeinschaft„Kaiser in Lautern“ statt. Weitere Infos zum Programm gibt es in einer Broschüre sowie auf der Homepage der Werbegemeinschaft unter www.werbegemeinschaft-kl.de