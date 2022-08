Kreis Bergstraße

Feuer zerstört Wohnwagen

Bensheim (ots) – Am Montagabend 29.08.2022 kam es gegen 21.00 Uhr in der Schwanheimer Straße, in der Nähe des dortigen Boxclubs, zu einem Brand. Im angrenzenden Waldstück brannte ein Wohnwagen komplett aus. Auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um den Brandort wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 61-Jährige Bewohner war zur Brandzeit nicht vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Bensheim und den Stadtteilen Auerbach und Schwanheim eingesetzt. Unterstützt wurden sie von 4 Rettungswagen, die zur Behandlung eventuell Verletzter bereitstanden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Außenspiegel an 5 geparkten Fahrzeugen beschädigt

Bensheim (ots) – An fünf in der Hunsrückstraße und in der Bleichstraße geparkten Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag 28.08.2022 die Außenspiegel beschädigt. Die offenbar abgetretenen Spiegel wurden am Morgen gegen 9.00 Uhr bemerkt. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Darmstadt

Versuchter Raub auf Taxifahrer

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nicht weit gekommen ist ein 16-jähriger Mann aus Görlitz und seine 18-jährige Komplizin, nachdem sie am Montag 29.8.2022 versuchten einen Taxifahrer zu überfallen. Gegen 22 Uhr hatte das Duo den 41-jährigen Fahrer in die Heidelberger -Landstraße, auf Höhe des Klinikums bestellt. Als das Fahrzeug stoppte, trat der 16-Jährige, begleitet von der 18-jährigen Darmstädterin, unvermittelt an das heruntergelassene Fenster des Autos und forderte unter Vorhalt eines Messer die Tageseinnahmen.

Unbeeindruckt davon gab der Taxifahrer Gas, um nach wenigen Metern zu stoppen und umgehend die Polizei zu verständigen. Seiner sofortigen und umsichtigen Reaktion, verbunden mit einer detaillierten Personenbeschreibung, ist es zu verdanken, dass beide Tatverdächtige noch im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung ermittelt, lokalisiert und schlussendlich festgenommen wurden.

Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten Beweismaterial sicher und zudem fest, dass der 16-Jähriger kein Unbekannter ist, der offenbar nichts dazu gelernt hatte. Denn gegen den Jugendlichen lag bereits aufgrund ähnlich gelagerter Delikte ein aktueller Haftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt vor. Somit endete der Abend des jungen Mannes in der JVA Wiesbaden und der Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Der 16 Jährige und seine Begleiterin, die nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen wurde, werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Polizei ermittelt nach Kellereinbrüchen und gibt Tipps zur Prävention

Darmstadt (ots) – Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt derzeit im Zusammenhang zahlreicher Kellereinbrüche, die in den vergangenen Tagen und auch am vergangenen Wochenende zwischen Freitag (26.8.) und Montag (29.8.) unter anderem in der Landgraf-Philipps-Anlage, der Möllerstraße, der Liebfrauenstraße und auch im Rhönring festgestellt sowie bei der Polizei angezeigt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich in der Mehrheit um Kellerräume in Mehrfamilienhäusern, deren häufig verwinkelte und uneinsichtige Lage von den Einbrechern genutzt wurden, um dort unbeobachtet ans zu Werk gehen. Aktuell liegen den Beamten keine abschließenden Erkenntnisse hinsichtlich der Schadenshöhe vor.

Bislang kam es unter anderem zum Diebstahl von Hanteln und Bekleidung.

In der Beckerstraße machten sich die Täter an dem Schloss eines Kellerabteils zu schaffen, traten dann aber unverrichteter Dinge die Flucht an.

Neben der Suche nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden die Beamten nicht müde, die aktuellen Fälle erneut zum Anlass zu nehmen und wichtige Tipps für einen besseren Schutz des Eigentums in Kellerräumen, zu geben.

Es gilt zu bedenken, dass Einbrecher jede Möglichkeit nutzen, um an Wertgegenstände zu gelangen. Sind Kellerräume nicht ausreichend gesichert, sind auch die dort gelagerten Gegenstände vor Dieben nicht sicher. Einbrecher haben es im Keller meist auf Fahrräder, Werkzeuge oder Altmetall abgesehen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Oft verschaffen sich die Täter Zugang durch unverschlossene Haus- und Kellertüren oder durch schlecht gesicherte Keller. Kellertüren und Nebeneingänge sollten daher der Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts nachstehen.

Fahrradladen im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein Fahrradladen in der Mollerstraße geriet am frühen Dienstagmorgen 30.8.2022 in das Visier Krimineller. Gegen 0.30 Uhr hatten 2 noch unbekannten Täter die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich gezogen, als sie die Scheibe des Geschäfts einschlugen und im Anschluss auf 2 Fahrrädern flüchteten. Ob es sich bei den Fahrrädern um Stehlgut aus dem Laden handelt, ist derzeit noch unbekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Nach ersten Hinweisen waren beide Täter dunkel bekleidet und trugen FFP2 Masken. Weitere Details zur Beschreibung der Personen liegen den Beamten aktuell nicht vor. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die für diesen Fall zuständigen Beamten des Kommissariats 43 zu erreichen.

Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem Auto hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (28.8), 16.15 Uhr und Montagmorgen (29.8) gegen 5.15 Uhr in der Dieburger Straße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem dort geparkten grauen Golf und entwendeten unter anderem Münzgeld und Parfüm.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Autofahrerin verunfallt

Schaafheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag 30.8.2022 bemerkte gegen 02 Uhr ein Verkehrsteilnehmer zwischen Schaafheim und Babenhausen auf der L3116 ein verunfalltes Fahrzeug stand. Da der Zeuge keinen Fahrer auffinden konnte, alarmierte er die Polizei.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Beamten in der Nähe des Wagens eine Frau auffinden, bei der es sich nach jetzigem Kenntnisstand um die Fahrerin handelte. Die 18-Jährige stand unter Schock, war nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

Wenn Sie den Unfall beobachten konnten, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560.

Autofahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Griesheim (ots) – Am Dienstag 30.8.2022 verursachte gegen 10.45 Uhr ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz einer Bank in der Martin-Luther-Straße einen Unfall mit seinem Auto und fuhr anschließend weg. Laut Zeugen befuhr der Autofahrer mit einem weißen Fahrzeug den Parkplatz, stieß dort gegen einen geparkten schwarzen Daimler und entfernte sich daraufhin sofort vom Ereignisort.

Die Höhe des verursachten Schadens muss noch ermittelt werden. Wenn Sie Hinweise zum Fahrer oder seinem Auto geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer 06155/83850.

Groß-Gerau

Fahrzeuge im Visier von Dieben

Groß-Gerau (ots) – Drei auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Procter & Gamble-Straße abgestellte Fahrzeuge, gerieten in der Nacht zum Dienstag (30.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen zunächst Scheiben der Fahrzeuge ein und verschafften sich so Zugang in die Innenräume. Sie erbeuteten in den Autos anschließend abgelegte Gegenstände wie E-Zigaretten sowie Kleingeld.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Raserin mit 93 “Sachen” zu viel auf dem Tacho

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 60-jährige Autofahrerin stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (29.08.) auf der A 5. Einen Streckenabschnitt zwischen Darmstadt und Frankfurt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte die 60-Jährige mit 193 Stundenkilometern. Die Frau erwarten nun 2 Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein 3-monatiges Fahrverbot.

