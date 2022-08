Raub auf offener Straße – Polizei sucht weitere Zeugen

Wörth (ots) – Ein 58-jähriger Angestellter eines Spielotheken-Betreibers entleerte am Montag 29.08.2022 um 10.00 Uhr die Spielautomaten am Bahnhof Wörth. Als er wenig später mit dem Münzgeld in einer Tasche zu seinem Auto gehen wollte begegnete ihm auf der Bahnhofstraße ein 43-jähriger Mann, der sich unmittelbar nach der Begegnung umdrehte, ihm folgte und die Tasche entriss.

Auf der Flucht stürzte der 43-Jährige und wurde auf der weiteren Flucht von zufällig vor Ort befindlichen Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Ein Zeuge wurde hierbei durch einen Biss in den Arm leicht verletzt.

Das Tatmotiv ist noch unbekannt, der Täter wurde nach der Identifizierung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizeiinspektion Wörth bedankt sich bei den Zeugen und bittet weitere Zeugen sich zu melden.

Betrunkener Autofahrer bremst Verkehrsteilnehmer aus und verursacht Unfall

K31 Lingenfeld (ots) – Von seinem Führerschein kann sich ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Römerberg jetzt erst einmal verabschieden. Zuerst regte er sich aufgrund eines zu dicht auffahrenden 43-Jährigen auf und bremste ihn daraufhin mehrfach aus. Anschließend hinderte er 43-Jährigen noch am Überholen und öffnete mitten auf der K31 vor Lingenfeld die Fahrertür. Es kam zum Unfall.

Ein Alkoholtest des 66-Jährigen ergab 1,57 Promille. Auf ihn kommt jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Brandstiftung

Schwegenheim (ots) – Am Montagabend 29.08.2022 kurz nach 22 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer ein brennendes Gebüsch auf einem Feldweg neben der L538 bei Schwegenheim. Das Feuer wurde noch durch den Anrufer gelöscht. Die Brandursache ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer bekifft und ohne Fahrerlaubnis

Hagenbach (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 um 01.40 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Rheinstraße einen 55-jährigen Autofahrer, der zu Beginn der Fahrzeug- und Personenkontrolle gleich angab nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin waren bei ihm Alkoholgeruch und Drogen typische Auffälligkeiten festzustellen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Die Durchführung eines Drogentests verweigerte der 55-Jährige, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Einbruch in Elektrogeschäft

Germersheim (ots) – Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Montag 29.8.2022 Zutritt zum Innenbereich eines Supermarktes in der Mainzer Straße. Aus der Elektroabteilung entwendeten die Täter mehrere Smartphones im Wert von zirka 3.300 EUR.

Vorfahrt missachtet – Autofahrerin verletzt

Wörth (ots) -Am Montag 29.08.2022 um 15.55 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die

B 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und verließ diese an der Abfahrt Jockgrim/Wörth Hafenstraße, um nach links in Richtung Jockgrim abzubiegen.

Beim Links abbiegen missachtete er die Vorfahrt einer 20-jährigen Autofahrerin, die die Abbiegespur der bevorrechtigten Hafenstraße zur Auffahrt auf die B 9 befuhr und ihrerseits links abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die junge Frau wurde leicht verletzt.