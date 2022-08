Hoher Sachschaden an Traktor (siehe Foto)

Kapellen-Drusweiler (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro richtete ein Land- und Forstwirtschaftlicher Anhänger am Kaplaneihof an. Nachdem die Keile unter dem in der Scheune abgestellten Anhänger vom Eigentümer entfernt wurden, machte sich der Anhänger nach etwa 10 Minuten selbständig.

Er rollte aus der Scheune die leicht abschüssige Wiese hinab, bis er von einem abgestellten Traktor der Marke Fendt gestoppt wurde. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro.

Vollsperrung BAB 65 aufgehoben

Landau (ots) – Die Vollsperrung nach Verkehrsunfall im Bereich der AS Landau Zentrum der BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ist aufgehoben. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es hier zuvor zunächst zwischen 2 Sattelzügen zu einem Auffahrunfall und im Folgenden hierdurch zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen einem Klein-LKW und einem PKW. Eine Person wurde leicht verletzt.

Rollerdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 29.08.2022 zwischen 09:15-15:15 Uhr, wurde in der Zeppelinstraße, ein silberfarbener Roller der Marke Rex RS125 mit SÜW-Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Venningen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße kam es am Montag 29.08.2022 gegen 19.20 Uhr, weil eine 43-jährige Frau ihrer Wartepflicht nicht nachkam. Sie fuhr an einem geparkten PKW vorbei, obwohl ihr eine 35-jährige Autofahrerin entgegen kam.

Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, die einen Alkotest nach sich zog. Mit über 2 Promille qualifizierte sich die 43-Jährige für die Blutprobe. Ihre Fahrerlaubnis wurde einkassiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Gesamtschaden liegt bei über 500 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 01:45 Uhr, kam es auf der L508 zwischen Pleisweiler-Oberhofen und dem Kreisel der B48 zu einem Verkehrsunfall. Die alkoholisierte Fahrerin eines Pkw Peugeot verlor in einer leichten Rechtskurve u.a. in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Sie gerit nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Bewässerungsgraben. Die Fahrerlaubnis war der 62-Jährigen bereits entzogen worden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.