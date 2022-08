Backfischfestwochenende

Worms (ots) – Nach 2-jähriger Pause verlief das erste Backfischfestwochenende 27.08.2022 bis 28.08.2022 weitestgehend friedlich und störungsfrei. Insbesondere bei der Eröffnungsfeier und dem traditionellen Festumzug konnte ein hohes Besucheraufkommen bei überwiegend ausgelassener Stimmung sowie bestem Wetter festgestellt werden.

Zusammen mit Kräften des Ordnungsamtes wurden Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Erfreulicher Weise wurden in diesem Zusammenhang keine Maßnahmen notwendig.

Einbruch in Baustelle

Worms (ots) – 26.08.2022, 13:00 Uhr bis 29.08.2022, 07:00 Uhr – Am vergangenen Wochenende kam es im Willy-Brandt-Ring zu einem Einbruch in eine dortige Baustelle. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch ein offenstehendes Fenster Zugang und öffneten anschließend gewaltsam eine Kellertür. Dort wurden Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrugsversuch per WhatsApp

Worms (ots) – Fast wäre eine 79-jährige Seniorin aus dem Landkreis Alzey-Worms am gestrigen Montag Opfer einer betrügerischen WhatsApp-Nachricht geworden. Die Seniorin erhielt eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter, in welcher um finanzielle Unterstützung gebeten wurde. Glücklicher Weise fiel der Betrug noch vor der Überweisung bei der Bank auf und die tatsächliche Tochter konnte erreicht werden.

Bei diesen WhatsApp-Nachrichten handelt es sich um eine Betrugsmasche in der eine vermeintlich verwandte/ bekannte Person per Textnachricht schildert, dass sie eine neue Telefonnummer habe und sich derzeit in einer finanziellen Notlage befinde. Sodann wird der Empfänger der Nachricht um einen Geldbetrag gebeten, welcher meist an dritte Personen oder Firmen überwiesen werden soll.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes!