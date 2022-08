Kaiserslautern – Der allererste Vorlese-Sommer der rheinland-pfälzischen Büchereien geht zu Ende.

Als krönenden Abschluss veranstaltet die Stadtbibliothek Kaiserslautern für alle teilnehmenden Kinder und ihre Vorlesenden am 12. September um 16:30 Uhr ein großes Abschlussfest mit Preisübergabe.

Mitzubringen sind die gut gefüllte Clubkarte, die mindestens drei vorgelesene Bücher enthalten muss, sowie ein gemaltes Bild zu einem der Vorlesestoffe. Beides kann ab sofort bereits bei der Stadtbibliothek abgegeben werden, um eine Chance auf die ausgelobten Preise zu erhalten. Diese werden im Rahmen eines kleinen Festes mit musikalischer Begleitung und Singen alter und neuer Kinderlieder verlost.

Zwei Monate lang, vom 11. Juli bis 11. September 2022, hatten Kinder im Kindergartenalter die Möglichkeit, mit ihren Lieblingsvorleserinnen und -vorlesern am Vorlese-Sommer in Rheinland-Pfalz teilzunehmen. Bei der Stadtbibliothek in Kaiserslautern hatten sich knapp 120 Kinder eine Clubkarte ausstellen lassen. Ihnen winken nun bei entsprechend abgestempelter Clubkarte eine Urkunde und kleine Mitmach-Buchpreise. Beim Abschlussfest haben sie zudem die Möglichkeit, durch Glücksfee Emma einen von 13 tollen Buchpreisen zu gewinnen.