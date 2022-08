Freinsheim: Orgelkonzert mit Felix Hell am 03. September 2022

Freinsheim – Am 3. September 2022 um 17 Uhr ist Felix Hell wieder einmal zu Gast in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul, Freinsheim.

1985 In Frankenthal geboren und in Laumersheim aufgewachsen, gehört Felix Hell nach Studium in Heidelberg, New York, Philadelphia und Baltimore heute zu den herausragenden Konzertorganisten der jungen Generation mit inzwischen mehr als 1000 Solokonzerten in aller Welt. Sein Repertoire umfasst alle Epochen der Orgelliteratur. Besonders machte er durch seine viermalige Aufführung des Orgelgesamtwerkes von Johann Sebastian Bach sowie die zweimalige Aufführung des Mendelssohnschen Orgelwerkes auf sich aufmerksam. Er verfügt über Konzerterfahrung auf historischen Instrumenten von Silbermann, Schnitger, Hoffmann, Geib, Stumm und Seuffert.

Zum vierten Mal nach seinen brillanten Auftritten 2011, 2013 und 2017 gastiert Felix Hell an der Seuffert-Orgel in der neu renovierten Kirche St. Peter und Paul in Freinsheim und bringt Werke aus der Barockzeit und der Romantik zu Gehör.

Programm

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Präludium in G-Dur, BWV 568

Johann Sebastian Bach

Pastorale, BWV 590

Johann Sebastian Bach

Fantasie und Fuge in g-Moll, BWV 542

Johann Pachelbel (1653 – 1706)

Choralpartita über “Was Gott tut, das ist wohlgetan”, P 379

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Feuerwerksmusik, HWV 351

Arrangement: Edward George Power Biggs (1906-1977)

I. Ouvertüre

II. La Réjouissance: Allegro

III. La Paix: Largo, alla Siciliana

IV. Bourrée

V. Minuet Finale

Josef Gabriel Rheinberger (1839 – 1901)

Abendfriede, op. 156/10

Johann Sebastian Bach

Toccata und Fuge in d-Moll, BWV 565

Eintritt: 18 Euro pro Person; ermäßigt 9 Euro

Entgegen der Information im Flyer ist das Pfarrbüro jetzt wegen Urlaub nicht besetzt. Karten gibt es nur an der Abendkasse.