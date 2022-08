Lingenfeld: Vogelspinne auf der Fahrbahn

Lingenfeld (ots) – Einen ungewöhnlichen Notruf erhielt die Polizei Germersheim am Samstagabend gegen 22 Uhr. Ein Verkehrsteilnehmer meldete eine Spinne mitten auf der Fahrbahn in der Burgstraße in Lustadt. Das Tier konnte durch die Beamten in einem Karton eingefangen und an eine regionale Tierauffangstation übergeben werden.

Weitere Meldung:

Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Hagenbach (ots) – Am Freitag 26.08.2022 stürzte gegen 09:00 Uhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Habsburgerallee in Hagenbach. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.