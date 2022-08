Fahnenmasten und Ampel umgemäht (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Totalschaden endete am Sonntag 28.08.2022 ein Verkehrsunfall in der Berliner Straße. Sowohl der Pkw des Verursachers als auch mehrere Fahnenmasten und eine Ampel wurden beschädigt. Fahrer und Beifahrer erlitten Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 18-jährige Fahrer von der Lauterstraße kommend in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er kurz nach 22 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Der BMW kam ins Schleudern, prallte gegen drei Fahnenmasten und eine Ampel, dann blieb er totalbeschädigt stehen. Auch der Fahrbahnbelag wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 20-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Nachdem sie vor Ort von einer Notärztin untersucht worden waren, lehnten beide eine Mitnahme ins Krankenhaus für weitere Abklärungen ab.

Die Stadtverwaltung wurde über die beschädigte Ampelanlage informiert. Mitarbeiter klemmten sie ab und transportierten die Einzelteile ab. Unterdessen kümmerte sich die Feuerwehr um die Aufräum- und Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn. Die Berliner Straße war für rund eine Stunde gesperrt. |cri

Bewaffnet und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kaiserslautern (ots) – Ein 40-Jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag 29.08.2022 gleich zweimal negativ aufgefallen. Bei der Kontrolle auf der Bundestraße 270 wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der 40-jährige aus Kaiserslautern räumte den Konsum von Cannabis und Amphetamin gegenüber den Beamten ein. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde durch die Polizisten auch noch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet. |cpe

Zigarettenkippe löst Schwelbrand aus

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Fußballspiel am Sonntag auf dem Betzenberg ist es außerhalb des Stadions im Bereich zwischen der Nordtribüne und der Westkurve zu einem kleineren Schwelbrand gekommen. Personen- oder Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte gegen 16:30 Uhr Rauch unterhalb eines Treppenaufgangs.

Vermutlich hatte eine unbedacht weggeworfene Zigarettenkippe den Brand ausgelöst. Trockenes Gras hatte sich entzündet. Die Feuerwehr löschte. Das Feuer richtete glücklicherweise keinen nennenswerten Schaden an. Ein Verantwortlicher konnte nicht ermittelt werden. |erf

Auto verschlossen, Fenster offen – Geräte weg

Kaiserslautern (ots) – Den kurzen Stopp eines Autofahrers an einer Tankstelle haben Diebe am Sonntag 28.08.2022 ausgenutzt und sich aus dem Innenraum des Fahrzeugs bedient. Gestohlen wurden hochwertige Elektronikgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Autofahrer hatte gegen 15.40 Uhr an der Tankstelle in der Burgstraße gestoppt und war in den Verkaufsraum gegangen. Seinen Pkw verschloss er zwar, allerdings ließ er ein Fenster offen. In den wenigen Minuten bis zu seiner Rückkehr hatte sich ein unbekannter Täter eine Tasche aus dem Wageninneren geangelt. Darin befanden sich: ein Apple Macbook, ein Apple iPad, Apple AirPods, Schlüssel und Kopien von Ausweis und Fahrzeugschein.

Bislang gibt es keine Täterhinweise. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Fazit: Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, auch bei kurzer Abwesenheit das Fahrzeug zu verschließen. Sowohl die Türen als auch die Fenster, egal wo der Wagen steht und wie lange. Gleichzeitig gilt: Lassen Sie Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug liegen! |cri

Zu viel getrunken und Rotlicht ignoriert

Kaiserslautern (ots) – Leider alles andere als nüchtern war ein E-Scooter-Fahrer, mit dem es die Polizei in der Nacht zu Sonntag 28.08.2022 in der Innenstadt zu tun hatte. Als die Streife den jungen Mann gegen halb 3 in der Burgstraße stoppen wollte, versuchte er mehrfach, sich der Kontrolle zu entziehen. Schließlich ließ er seinen Roller einfach stehen und flüchtete zu Fuß. Er konnte aber im Bereich der Mall abgefangen und kontrolliert werden. Spontan äußerte der Fahrer, dass er betrunken sei. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Wert von 0,88 Promille an.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden anschließend noch grüne Blütenblätter (vermutlich Cannabis) gefunden. Darauf angesprochen, räumte der 25-Jährige ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein Urintest bestätigte diese Angaben. Daraufhin wurde noch eine Blutprobe veranlasst. Auf den Mann kommen Anzeigen wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Noch etwas mehr Alkohol hatte ein E-Scooter-Fahrer “intus”, der in der derselben Nacht gegen 4.45 Uhr im Stadtteil Morlautern erwischt wurde. Das Testgerät zeigte 0,94 Promille an. Die ersten Folgen für den 34-Jährigen: Roller stehen lassen, mit zur Dienststelle kommen und Blutprobe abgeben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ist eingeleitet, entsprechende Konsequenzen folgen.

Weil er deutlich zu viel getrunken hatte, musste die Polizei am Sonntagabend einen weiteren E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 47-Jährige fiel kurz nach 20 Uhr bei einer Kontrolle in der Schneiderstraße auf, da er eine Alkoholfahne hatte. Laut Schnelltest hatte der Mann einen Alkoholpegel von 1,07 Promille. Er musste daraufhin den Roller vor Ort stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Nachdem der nächste Test einen Wert von 1,18 Promille anzeigte, wurde dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige handelte sich am Sonntagnachmittag auch ein E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt ein. Eine Streife beobachtete gegen 17.30 Uhr, wie der Jugendliche mit dem Elektroroller die Kreuzung Karl-Marx-Straße/Eisenbahnstraße querte und dabei das Rotlicht an der Ampel einfach ignorierte. Der Junge wurde umgehend angehalten und auf den Verkehrsverstoß angesprochen. Er räumte den Fehler ein und durfte nach den obligatorischen Maßnahmen auch weiterfahren. Um die Anzeige und somit vermutlich ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei kommt der 16-Jährige allerdings nicht herum. |cri

Zweimal gegen dasselbe Auto gefahren

Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal war ein Autofahrer am Sonntag in einen Unfall verwickelt, dabei konnte der Mann gar nichts dafür. Sein Auto parkte auf dem Erbsenberg, als um 11:30 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Wagen gegen den Pkw krachte. Beim Rangieren auf dem voll belegten Parkplatz beschädigte er eine Ecke des Autos.

Kurz darauf passierte einer 23-Jährigen das gleiche Missgeschick: Sie rangierte und krachte gegen die selbe Ecke des Pkw, wie bereits zuvor der 38-Jährige. Die Polizei nahm die Unfälle auf. Die beiden Unfallverursacher mussten jeweils ein Verwarnungsgeld bezahlen. |erf

Diebe überlisten Fahrzeugtechnik

Kaiserslautern (ots) – In der Schlossstraße haben sich Diebe an einem Auto zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Donnerstag überlisteten sie die sogenannte Keyless-Go-Technik und öffneten das Fahrzeug, ganz ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Vermutlich überbrückten sie das Signal der Funkfernbedienung zum Auf- und Abschließen des Wagens.

Aus dem VW Golf nahmen die Täter einen Laptop, diverse Dokumente und eine Sonnenbrille mit. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in Friseurgeschäft verhindert

Kaiserslautern (ots) – Zwei Einbrecher sind am frühen Montagmorgen in der Mühlstraße bei ihrer Missetat gestört worden. Ein Anwohner wurde auf die beiden Männer aufmerksam, als sie sich an der Tür eines Friseursalons zu schaffen machten. Dem Zeugen war der Schein von Taschenlampen aufgefallen. Die erwischten Diebe ergriffen die Flucht. Sie rannten in Richtung Stadtmitte davon.

Die Polizei fahndete nach den Unbekannten erfolglos. An der Eingangstür des Geschäfts stellten die Beamten Aufbruchspuren fest. Den Tätern war es allerdings nicht gelungen, in das Friseurgeschäft einzusteigen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen 04:30-05:15 Uhr Personen im Bereich der Mühlstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Vier sind zwei zu viel

Otterbach (ots) – In ihrem Zweisitzer wollte am Sonntag 28.08.2022 eine Frau mit 3 Kindern wegfahren. Ein Zeuge nahm das Geschehen zur Mittagszeit wahr und sprach die Frau an. Er überzeugte sie davon, dass es keine gute Idee ist, insgesamt 4 Personen in einem Auto mit nur 2 Sitzplätzen zu transportieren.

Eine alarmierte Polizeistreife traf die Mutter mit den 3 Kindern vor Ort an. Die Frau war einsichtig und gab ihr Vorhaben auf. Den Pkw ließ die Familie stehen und machte sich zu Fuß auf den Weg. |erf

Hilferufe aus Wohnhaus

Otterberg (ots) – Hilferufe aus einem Haus in der Hauptstraße haben am Sonntag 28.08.2022 Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, war eine auf einen Rollstuhl angewiesene Bewohnerin in eine hilflose Lage geraten. Die Helfer konnten sie wohlbehalten aus der Situation befreien. |erf