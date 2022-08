Zeugen nach Raub gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Sonntagnacht 28.08.2022 gegen 00:10 Uhr befand sich ein 51-Jähriger vor seinem Restaurant in der Straße “Theaterplatz”. Es erschienen 3 derzeit unbekannte Männer. Als der 51-Jähriger in sein Restaurant hineinging, drängten sich zwei der Männer mit in den Laden und raubten unter Vorhalt von Messern Bargeld im 4-stelligen Bereich.

Täterbeschreibung:

Ein Täter war ca. 20-25 Jahr alt, trug eine helle kurze Hose, ein dunkles T-Shirt, dunkle Basecap (Marke Nike).

Der zweite Täter trug helle lange Jeans mit vielen Löchern und ein dunkles T-Shirt. Er war ebenfalls 20-25 Jahre alt.

Beide trugen Handschuhe und schwarze OP-Masken. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntagmorgen 28.08.2022 zwischen 10:30-11:15 Uhr parkte ein 36-Jähriger sein Auto in der Rheinallee in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte das geparkte Auto auf der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Wer hat der Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mehrere Brände im Bereich des Straßenfestes

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am frühen Montagmorgen 29.08.2022 gegen 04:24 Uhr wurden mehrere Mülleimer von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Zunächst wurden an der Mozartschule, an der protestantischen Kirche und an einer Kreuzung vor dem Gemeindehaus in Ludwigshafen-Rheingönheim brennende Mülleimer gemeldet. Gegen 05:21 Uhr brannte ein weiterer Mülleimer am Gemeindehaus.

Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstanden Sachschäden in derzeit unbekannter Höhe. Wer hat in diesem Zeitraum Personen beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Im Zeitraum von Samstagmorgen 27.08.2022 um 06:00 Uhr bis Sonntagmorgen 28.08.2022 gegen 09:00 Uhr brach ein derzeit unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kropsburgstraße ein. Die Wohnungstür wurde gewaltsam aufgebrochen und die Wohnung durchwühlt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bar

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Sonntagabend 28.08.2022 zwischen 22-23:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bar in der Ganderhofstraße ein. Es wurden zwei Spielautomaten beschädigt und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden beträgt rund 6.500 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.