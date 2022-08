2x Stoffdach aufgeschlitzt

Hainfeld (ots) – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen das Stoffdach eines Mercedes Benz Cabrio aufgeschlitzt und versucht, in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Das Auto wurde am vergangenen Donnerstag 25.08.2022 im Pflaumen abgestellt. Der Vorfall wurde heute Morgen zur Anzeige gebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Es entstand ein Schaden von über 5.000 Euro. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323/9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Gleisweiler (ots) – Von Unbekannten wurde das Stoffdach eine Audi Cabrio aufgeschlitzt, der in den zurückliegenden Tagen auf einem Parkplatz an der L507 abgestellt war. Als der Fahrzeugbesitzer am Montag 29.08.2022 gegen 13 Uhr an sein Auto kam, bemerkte er den Aufbruch. Ob es ein Tatzusammenhang mit dem PKW-Aufbruch in Hainfeld gibt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Unbekannten konnten durch das Aufschlitzen die Beifahrertür des Fahrzeugs öffnen, wo sie anschließend das verschlossene Handschuhfach aufbrachen. Zudem wurde ein Kabelbaum beschädigt. Ersten Ermittlungen haben die Täter einen kleineren Betrag von Bargeld aufgefunden und mitgenommen.

Auch hier liegt die Schadenhöhe bei über 5.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323/9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

99 km/h statt 70km/h

Roschbach (ots) – Am Montag 29.08.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung der L516/K54 überwacht. In etwas weniger als 1,5 Stunden mussten 14 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 99 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 150 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Pkw landet im Maisfeld

Rülzheim (ots) – Auf dem Nachhauseweg von einer Feier kam ein 31-jähriger Mann aus Wörth am Sonntag 28.08.2022 gegen 03:40 Uhr auf der L493 zwischen Herxheimweyher und Rülzheim von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw in ein Maisfeld. Der Mann räumte gegenüber der Polizei ein, Alkohol konsumiert zu haben.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. Der Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen und musste nicht weiter medizinisch versorgt werden. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sekundenschlaf

B10/Höhe Godramstein (ots) – Ein 67-jähriger Autofahrer kam Sonntag 28.08.2022 um 16.40 Uhr auf der B10 Höhe Godramstein im dortigen Baustellenbereich infolge eines Sekundenschlafs von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug, der in Richtung Pirmasens unterwegs war.

Hierbei erlitt er Schnittwunden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 3 weiteren Insassen in seinem Fahrzeug blieben unverletzt. Während an dem LKW leichter Sachschaden entstand, musste der völlig demolierte PKW abgeschleppt werden.

Es kam zu Verkehrsstörungen.