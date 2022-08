Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, mehrere Verkehrsstraftaten in Partylaune und ohne Führerschein

Speyer/Hanhofen (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 03:40 Uhr nahm ein 17-Jähriger im Rahmen einer Hausparty den PKW-Schlüssel eines 19-Jährigen möglicherweise unbemerkt an sich und fuhr mit dessen PKW davon. In der Straße Am Viehtriftweg kollidierte er ohne Fremdeinwirkung mit einem geparkten PKW und schob diesen auf einen weiteren PKW.

An allen 3 PKW entstand hierdurch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der 17-Jährige blieb unverletzt, ließ den PKW zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei wurde durch Zeugen verständigt und stellte den Unfallverursacher wenig später mit seinem Fahrrad an einer Bushaltestelle in Speyer. Er gab an, mit dem Fahrrad gefahren zu sein, willigte in einen Atemalkoholtest ein, der einen Wert von 2,17 Promille ergab.

Zeugenangaben deuten darauf hin, dass der 17-Jährige bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Motorradführerschein des Beschuldigten, seine Fahrerlaubnis berechtigte ihn nicht zum Führen des PKW.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr.

Diebstähle auf dem Mittelalterfestival “Spectaculum”

Speyer (ots) – Im Rahmen des am Samstag 27.08.2022 und Sonntag 28.08.2022, stattfindenden Mittelalterfestivals “Spectaculum” im Domgarten wurden der Polizei 3 Diebstahlsdelikte bekannt. Überdies verlief die augenscheinlich äußerst gut besuchte Veranstaltung aus polizeilicher Sicht sehr ruhig.

Am 27.08.2022 gegen 22:30 Uhr legte eine Frau aus der Schweiz ihre schwarz-gelb-karierte Handtasche auf einer Biertischgarnitur im Domgarten ab und befand sich permanent an der Garnitur. Trotzdem gelang es unbekannten Tätern, ihre Handtasche zu entwenden. In dieser befanden sich ein blaues Mobiltelefon von “Wiko”, ihr Geldbeutel mit 80 Euro Bargeld sowie Führerschein, Ausweisdokumente und Bank- / Versicherungskarten aus der Schweiz.

Am 28.08.2022 zwischen 21:30 Uhr und 22 Uhr bestahlen unbekannte Täter mehrere Schausteller des “Spectaculums” im Rahmen der Aufräumarbeiten auf dem Festgelände. Eine Geschädigte legte die Bareinnahmen des Wochenendes in einer Umhängetasche sowie einen Rucksack mit persönlichen Dokumenten und einem schwarzen Huawei-Handy in ihr Fahrzeug und ließ dessen seitliche Schiebetür für einen kurzen Moment offenstehen. Die Gelegenheit nutzten unbekannte Täter, um unbeobachtet sowohl den Rucksack als auch die Umhängetasche zu stehlen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Schausteller bei den Beamten, aus dessen Fahrzeug unbekannte Täter unmittelbar zuvor einen grauen Rucksack mit den Bareinnahmen des Wochenendes sowie einer Powerbank und Fahrzeugschlüsseln entwendet hatten.

Beiden Schaustellern entstand jeweils ein Schaden in vierstelliger Euro-Höhe. Zeugen beobachteten zur Tatzeit eine Gruppe von drei Männern mit südländischem Phänotyp im Eingangsbereich des Festes, die sich verdächtig verhielten. Zwei der Männer trugen rote Oberbekleidung, der Dritte trug ein weißes T-Shirt. Zur Art und Weise des verdächtigen Verhaltens der Personen sind aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben möglich.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesgutes oder sonstige sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.