Malsch – 82-Jähriger stürzt mit Fahrrad in Baustellengrube und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots) – Ein 82-jähriger Radfahrer stürzte am Montag gegen 14.30 Uhr

auf der Sulzbacher Straße in eine Baustellengrube und zog sich hierbei schwere

Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 82-Jährige auf der Sulzbacher Straße

und stürzte während eines Rangiervorgangs eines Baggers aus bislang unbekannter

Ursache in die Baustellengrube. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf

zu. Die eintreffenden Beamten des Polizeipostens Malsch leiteten umgehend

Reanimationsmaßnahmen ein. Laut Notarzt ist eine Lebensgefahr nicht

auszuschließen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrsgruppe der Autobahnpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen

übernommen.

Karlsruhe – Unbekannte greift Jugendliche in Straßenbahn an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Unbekannte beleidigte und griff am Sonntagmorgen gegen 5

Uhr wohl mehrere junge Personen in der Straßenbahn der Linie 11 in Fahrtrichtung

Neureut/Kirchfeld an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen mehrere Jugendliche an der Haltestelle

Europaplatz in die Straßenbahn ein. Im Laufe der Fahrt beleidigte eine Frau,

welche in Begleitung einer männlichen Person war, offenbar mehrere Fahrgäste. Ab

der Haltestelle Yorckstraße richteten sich die Aggressionen ebenfalls gegen die

junge Personengruppe. Die Frau beleidigte und trat wohl gegen die Jugendlichen.

Ferner näherte sich der unbekannte Mann offenbar nach der Haltestelle Haus

Bethlehem mit Drohgebärden den Jugendlichen. In der Folge kam es zwischen den

Kontrahenten zu einem Gerangel. Hierbei verletzte die Frau einen der

Jugendlichen leicht. Die jungen Geschädigten stiegen an der Haltestelle

Welschneureuter Straße aus, während die Unbekannte mit ihrem Begleiter

weiterfuhr.

Die vermeintlich unbekannte Täterin ist circa 45 – 50 Jahre alt, ungefähr 160 cm

groß, besitzt eine schlanke Figur und hatte ihr graues langes Haar zu einem Zopf

zusammengebunden. Bekleidet war sie mit einer hellen Jeans, einem hellen

Unterhemd sowie einer blauen Jeansjacke.

Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls 45 – 50 Jahre alt, etwa 195 cm groß, hat

eine schlanke Figur und trug kurzrasiertes dunkles Haar. Er war mit einem grauen

Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen, einer ausgewaschenen

blauen Jeans sowie schwarzen Sneakers bekleidet. Ferner besitzt der Mann am

rechten Unterarm eine Tätowierung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe West unter 0721/666-3611 zu melden.

Waghäusel – Feuer in kunststoffverarbeitendem Betrieb

Karlsruhe (ots) – Ein Feuer in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in

Waghäusel-Wiesental löste am Montag kurz nach Mitternacht einen Großeinsatz der

Rettungskräfte aus. Die Halle in der Franz-Sigel-Straße brannte teilweise ab.

Die Feuerwehren aus Waghäusel und den umliegenden Gemeinden waren zur

Brandbekämpfung im Einsatz. Zur Stunden dauern die Löscharbeiten noch an.

Erschwerend kam hinzu, dass eine Zwischendecke eingestürzt war und unter den

Trümmern brannte es weiter. Schweres Gerät des Technischen Hilfswerks war nötig,

um an diese Brandstellen zu kommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden

aufgenommen, wenn der Brandort nach Abschluss der Löscharbeiten betreten werden

kann.

Die Bevölkerung wurde angewiesen, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster

und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauern an.

Karlsruhe – Polizeibeamter nach Angriff im Schlossgarten leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem an diesem Wochenende im Karlsruher Schlossgarten

stattfindenden Fest beschimpfte ein 26-Jähriger Gast zunächst die dort

eingesetzten Sicherheitskräfte und griff schließlich zur Hilfe geeilten

Polizeibeamten an.

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr machten Mitarbeiter des dortigen Festes auf den

offenbar stark alkoholisierten Gast aufmerksam. Anstatt das Gelände zu

verlassen, zog er es vor die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu beleidigen

und vor ihnen wegzurennen. Nach einem kurzen Sprint kam er jedoch vermutlich

aufgrund seines Alkoholpegels selbst zu Fall. Auf dem Boden liegend versuchte er

dann die ihm eigentlich zur Hilfe geeilten Mitarbeiter zu schlagen.

Die zwischenzeitlich ebenfalls hinzugerufene Polizeistreife konnte den

Störenfried kurzzeitig beruhigen. Dieser verlor in der Folge aus unbekannten

Gründen kurzzeitig sein Bewusstsein, weshalb Polizei und Rettungsdienst erste

Hilfe leisteten. Wieder bei Sinnen schlug der Mann unvermittelt und wild um

sich. Hierbei konnte er einen an der Schutzweste eines Beamten befestigten

Karabinerhaken ergreifen. Diesen benutzte er so dann als Schlagwerkzeug und traf

hiermit einen der Beamten im Gesicht. Dieser wurde durch den Schlag leicht

verletzt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Randalierer schließlich einen Wert

von 2,2 Promille. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Waldbronn-Neurod – 28-Jähriger rutscht auf nassen Dachziegeln aus und stürzt zu Tode

Waldbronn-Neurod (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 21.35 Uhr

in Waldbronn-Neurod vom Dach einer in der Fabrikstraße gelegenen

Gemeinschaftsunterkunft gestürzt und erlag noch an Ort und Stelle seinen

schwersten Kopfverletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei war der 28-Jährige offenbar

erheblich alkoholisiert. Als er eine Zigarette rauchen wollte, stieg er zu

diesem Zweck wohl durch ein Dachfenster auf das regennasse Dach, um sich auf

dort angebrachte Trittstufen zu setzen. Dabei rutschte der Mann laut

Zeugenangaben auf den nassen Ziegeln aus und stürzte rund sieben Meter tief auf

einen asphaltierten Weg. Die dabei erlittenen Kopfverletzungen waren so schwer,

dass trotz Reanimationsmaßnahmen durch den hinzugezogenen Rettungsdienst für ihn

jede Hilfe zu spät kam.

Karlsruhe – Frau im Gleisbett zwingt Straßenbahnfahrer zur Gefahrenbremsung – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Wegen einer Frau im Gleisbett musste ein Straßenbahnfahrer an

der Haltestelle Europaplatz am frühen Sonntagmorgen eine Gefahrenbremsung

einleiten. Nach bisherigen Ermittlungen kletterte dort gegen 02.15 Uhr eine

57-jährige Frau ins Gleisbett und hob Steine auf, um damit einen Mann zu

bewerfen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn ein und der Fahrer musste

eine Gefahrenbremsung einleiten. Als die Straßenbahn die Haltestelle passiert

hatte, kam es zwischen der 57-Jährigen und einem Zeugen zur verbalen

Auseinandersetzung. Die genauen Beweggründe für das Verhalten der 57-Jährigen

sind derzeit noch unklar. Außerdem muss noch überprüft werden, ob durch die

Steinwürfe ein Schaden an der Haltestelle entstanden ist.

Zeuge wenden sich bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721 666-3311.

Karlsruhe – Weitgehend friedlicher Verlauf bei Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den F.C. Hansa Rostock

Karlsruhe (ots) – Die für Samstag auf 13 Uhr angesetzte Begegnung des Karlsruher

SC gegen den F.C. Hansa Rostock verlief aus polizeilicher Sicht während und nach

dem Spiel weitestgehend ruhig.

Im Vorfeld gab es allerdings entgegen aller Appelle der Polizei doch einige

Auseinandersetzungen. So hat eine Gruppe von KSC-Anhängern gegen 11.15 Uhr am

Schlossplatz zunächst Fan-Utensilien einiger Gästefans entwendet. Vor dem

Stadion kam es unter einer Vielzahl von KSC- und vier Rostock-Fans zur

Auseinandersetzung mit Körperverletzungs- und Raubstraftaten. In der Hauptsache

sollen dabei einige Personen ihrer Fan-Artikel und Handys beraubt worden sein.

Auch im Fasanengarten war es einer Meldung zufolge zu einer körperlichen

Auseinandersetzung unter einigen Rostock- und eines KSC-Fans gekommen.

Insgesamt liegen bislang lediglich Erkenntnisse über einige leichtverletzte

Beteiligte vor.

Die Spielphase verlief indessen ohne Störungen.

In der Nachspielphase waren einige Sachbeschädigungen an den Toilettenanlagen

auf dem KSC-Areal zu verzeichnen. Darüber hinaus gab es keine unliebsamen

Ereignisse.

Weingarten – Lager- und Werkstatthallenkomplex durch Blitzschlag in Brand geraten – Schaden in Millionenhöhe

Weingarten (LKrs. Karlsruhe) (ots) – Infolge eines Blitzeinschlages geriet in

der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in der Höhenfeldstraße in Weingarten

ein Lager- und Werkstatthallenkomplex in Brand. Zeugen hatten dies wohl

beobachtet und gegen 0.15 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet. Menschen kamen

bislang offenbar nicht zu Schaden. Die unterteilten Hallen eines ehemaligen

holzverarbeitenden Betriebes werden als Kfz-Werkstatt, auch als sogenannte

Schrauberwerkstätten, Lackiererei und Lager genutzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand teils eine Lagerhalle bereits in Vollbrand.

Das Feuer wurde zusätzlich angefacht, als es anscheinend auf einen als

Lackiererei genutzten Teil übergriff, in dem vermutlich auch Lacke gelagert

waren. In der Lagerhalle kam es auch zu Explosionen von Gasflaschen. Durch den

Brand wurden darüber hinaus mehrere Lagerhallenkomplexe beziehungsweise

-parzellen in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch

an und müssen auch im Laufe des Samstags noch fortgesetzt werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, könnte

aber in die Millionen gehen. Mehrere an das Brandobjekt angrenzende und

gefährdete Wohnanwesen mussten evakuiert werden. Deren Bewohner kamen teils bei

Bekannten und Verwandten unter oder konnten von der Gemeinde im

Feuerwehrgerätehaus vorläufig untergebracht werden.

Teils gab es Probleme mit Eigentümern von Wohnmobilen und Wohnwagen, die ihre

Fahrzeuge in Sicherheit bringen wollten. Auch Schaulustige wurden zum Problem

und störten die Einsatzmaßnahmen. Gegen zwei von ihnen mussten Platzverweise

erteilt werden.

Von den Feuerwehren aus Blankenloch, Bruchsal, Bretten, Eggenstein,

Linkenheim-Hochstetten, Ettlingen, Walzbachtal, Waldbronn und Karlsbad waren

insgesamt bis zu 300 Wehrleute im Einsatz. Die Rettungsdienste haben rund 50

Kräfte vor Ort und die Polizei ist mit rund 20 Beamtinnen und Beamten präsent.

Darüber hinaus soll noch das THW hinzugezogen werden.

