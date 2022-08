Mannheim-Seckenheim: Körperliche Auseinandersetzung; Pärchen verletzt insgesamt drei Polizeibeamte; 24-jährige Polizeibeamtin vorsorglich im Krankenhaus untersucht

Mannheim-Seckenheim (ots) – Sonntagnacht gegen 2 Uhr kam es in der Konstanzer

Straße von einem Anwesen zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 21-jährigen

Frau zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Die Hintergründe des Streits

konnten, auch wegen der Sprachbarrieren, bisher nicht geklärt werden.

Bei den polizeilichen Maßnahmen schlug er 32-jährige Beschuldigte mit seiner

Umhängetasche unvermittelt auf die eingesetzten Polizeibeamten ein. Seine

21-jährige Begleiterin trat mehrfach mit ihren Füßen gegen die Polizeibeamten.

Erst mit weiteren Unterstützungskräften konnten die Beiden an ihren Händen

geschlossen und zur Polizeiwache verbracht werden.

Später durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem Beschuldigten einen Wert

von über ein Promille und die Beschuldigte brachte es auf einen Wert von knapp

einem Promille.

Am Ende es Polizeieinsatzes waren insgesamt drei Polizeibeamte im Alter von 22,

24 und 27 Jahren leicht verletzt. Die 24-jährige Polizeibeamtin kam vorsorglich

in ein Krankenhaus, konnte aber anschließend nach ihrer Untersuchung wieder

entlassen werden. Bis auf Weiteres fällte sie allerdings im Dienst aus.

Mannheim-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung durch zwei Täter; alkoholisierte und unter Drogen stehende Täter durch Polizei festgenommen; drei Polizeibeamte leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Sonntagnacht gegen 1:30 Uhr schlugen zwei Täter im

Alter von 21 und 24 Jahren im Bereich Quadrats B 3, Schillerplatz, zwei Männer

im Alter von 29- und 30 Jahren mit der Faust ins Gesicht. Die Hintergründe der

Angriffe gegen die beiden Opfer sind bisher nicht bekannt. Nach bisherigen

polizeilichen Ermittlungen kannten sich die Beteiligten untereinander nicht.

Nachdem die beiden Täter zu Fuß geflüchtet waren, konnten sie im Bereich des

Quadrats B 6 von Polizeibeamten des Streifendienstes festgenommen werden. Bei

der Festnahme schlugen die beiden Täter um sich und versuchten die Beamten zu

beißen. Nur mit weiteren hinzukommenden Polizeibeamten konnten die beiden Täter

an ihren Händen geschlossen und zur Polizeiwache verbracht werden.

Ein Atemalkoholtest ergaben bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,3 Promille

sowie bei einem Urintest Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Test reagierte

auf THC und Kokain.

Bei dem 21-Jährigen reagierte der Test nur auf Alkohol und zeigte einen Wert von

0,5 Promille an.

Anschließend wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme

durchgeführt und die beiden „Schläger“ wurden nach Hause entlassen.

Mannheim-Innenstadt: Polizei fasst Blumendiebin

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstagmittag konnte die Polizei am Mannheimer

Paradeplatz eine 21-jährige Frau festnehmen, welche im Vorfeld diverse

Blumensträuße aus einem Geschäft in den Mannheimer Quadraten gestohlen hatte.

Die 21-Jährige wurde zuvor durch die Angestellte eines Ladens bei P1 dabei

beobachtet, wie sie Blumensträuße im Gesamtwert von gut 160,- Euro an sich nahm,

ohne dafür zu bezahlen. Darauf angesprochen, begab sich die Frau samt Diebesgut

in Richtung Paradeplatz.

Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte die

junge Frau dort feststellen und anschließend festnehmen. Die gestohlenen

Blumensträuße wurden im Anschluss wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben.

Die 21-jährige Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Exhibitionist zeigt sich zwei jungen Frauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen zeigte sich ein

bislang unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise zwei 23-jährigen Frauen.

Die beiden 23-Jährigen begegneten dem Mann gegen zwei Uhr in der Früh auf deren

Nachhauseweg, zwischen Plankenkopf und der Seckenheimer Straße, wo er die Beiden

ansprach und ihnen sein erigiertes Glied zur Schau stellte. Die jungen Frauen

schrien daraufhin den Unbekannten aus dem Affekt heraus an, welcher sich lachend

in Richtung Innenstadt entfernte. Eine Fahndung nach dem unbekannten Mann

verlief ohne Ergebnis.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt; kurze, braune Haare; heller

Teint; ungepflegter Vollbart; bekleidet mit T-Shirt und heller Jeans. Zudem soll

der Mann gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Das Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, Tel.: 0621/174-4444 oder an das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

B38, Mannheim: Unfallflucht – Fahrer lässt beschädigtes Fahrzeug zurück – Zeugen gesucht

B38, Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr meldete ein Zeuge

der Polizei ein stark beschädigtes Fahrzeug im Grünstreifen der B38 an der

Einmündung zur Heppenheimer Straße. Am Opel, an welchem die Fahrerseite völlig

zerkratzt war, hatten beide Frontairbags ausgelöst. Vom Fahrer fehlte jedoch

jede Spur. Die Unfallstelle konnte durch die ermittelnden Beamtinnen und Beamten

bereits in der Heppenheimer Straße ausfindig gemacht werden. Hier war der Fahrer

zuvor mit der Mittelleitplanke und mehreren Randsteinen kollidiert. Durch die

vor Ort befindlichen Zeugen konnten bereits erste Hinweise auf den flüchtigen

Fahrer in Erfahrung gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen wegen

Verkehrsunfallflucht dauern an. Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Straßenbahnhaltestelle in Brand gesetzt

Mannheim (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter setzten am frühen Montagmorgen

gegen 02:40 Uhr das Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle am Paradeplatz in

Brand und flüchteten.

Die Täter zündeten das Plexiglas der dortigen Aushängetafel an, wodurch eine

derart enorme Hitze entstand, dass die Glasscheibe des Wartehäuschens zerbarst.

Die Feuerwehr Mannheim konnte das Feuer schnell löschen und somit Schlimmeres

verhindern.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter

der Telefonnummer 0621/3258-0 zu melden.

Mannheim-Waldhof: Spinne legt Obstabteilung in Supermarkt lahm

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag gegen 08:15 Uhr entdeckten Mitarbeiter eines

Supermarktes in der Kasseler Straße eine ungewöhnliche Spinne in einer

Bananenkiste.

Da der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Achtbeiner um eine giftige Art

handeln könnte, musste der Bereich der Obst- und Gemüseabteilung vorübergehend

gesperrt werden.

Nachdem die eingesetzten Beamten die Tierrettung zu Rate gezogen hatten, konnte

glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Bei der Spinne handelte es sich um

eine Kräuseljagdspinne. Wann und wie das Tier in die Obstkiste geriet, ist nicht

bekannt.

Da es sich bei dem ungebetenen „Eindringling“ um ein heimisches Tier handelt,

konnte diesem im Gebüsch auf dem dortigen Parkplatz ein neues Zuhause geschenkt

werden.

Nach 45 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben und der Supermarkt wieder

vollumfänglich für den Kundenverkehr freigegeben werden.