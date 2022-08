Sinsheim: Frontalzusammenstoß an Autobahnauffahrt; vier Leichtverletzte; Festnahme wegen Haftbefehl

Sinsheim (ots) – Bei dem Frontalzusammenstoß an der Auffahrt zur A 6 in Richtung

Mannheim wurden am Montag, kurz nach 12 Uhr; insgesamt vier Personen leicht

verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt; es entstand ein Sachschaden von rund

40.000.- Euro.

Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren und die Fahrbahn von einer Fachfirma

gereinigt worden war, wurde der Verkehr gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte der 32-jährige Fahrer eines mit

acht Personen besetzten Sprinters von Steinsfurt kommend nach links auf die A 6

auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes-Vito. Drei Personen

im Sprinter sowie der Vito-Fahrer wurden leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme und der Erhebung der Personalien stellten die Beamten vor

Ort fest, dass eine hessische Strafverfolgungsbehörde nach dem 43-jährigen

Beifahrer im Sprinter wegen des Verdachts der Schleusung per Haftbefehl fahndet.

Der Mann wurde festgenommen; rund 10.000.- Euro, die der Mann einstecken hatte,

wurden sichergestellt.

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Unbekannte verwüsten Bushaltestellenhäuschen – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Wohl am späten Sonntagabend

verwüsteten Unbekannte eine Bushaltestelle in der August-Neuhaus-Straße in

Schwetzingen.

Gegen 23 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Schwetzingen auf, dass an dem

dortigen Bushaltestellenhäuschen eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die

Polizeistreife musste im weiteren Verlauf feststellen, dass der oder die bislang

unbekannten Täter an der Örtlichkeit mit Farbe schmierten.

Hierbei beschädigten die Unbekannten nicht nur eine weitere Glasscheibe und die

Rückwand der Bushaltestelle, sondern besprühten im Zuge dessen noch eine

angrenzende Schallschutzwand sowie den dortigen Busfahrplan nebst Mülleimer.

Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden;

das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen, Tel. 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Verletzte nach Schlägerei – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr gerieten in der

Bahnhofstraße vor einer dortigen Shisha-Lounge aus noch ungeklärter Ursache zwei

Personengruppen in Streit, wonach es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam.

Hierbei sollen 15 bis 20 Personen auf vier Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren

eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Ein alarmierter Rettungswagen

versorgte die vier Leichtverletzten vor Ort.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben

können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleine Ursache mit großer Wirkung, Rennradfahrer verletzt sich nach Sturz

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Krei (ots) – Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr

stürzte ein 66-jähriger Rennradfahrer in der Hauptstraße zu Boden. Ein

hinzugeeilter Ersthelfer vetobirständigte den Rettungsdienst, welcher den Mann

später in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Den Unfall selbst konnte der

Zeuge nicht beobachten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Radfahrer

einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenzapfen übersehen und dadurch die

Kontrolle über sein Rennrad verloren haben. Durch den Unfall zog der Mann sich

Schürfwunden am ganzen Körper zu. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Hockenheim: Falschgeld verbreitet; Polizei ermittelt gegen fünf Besucher einer Rennveranstaltung

Hockenheim (ots) – Gegen fünf Verdächtige im Alter zwischen 38-53 Jahren wird

wegen des Verdachts ermittelt, Falschgeld im Rahmen einer Veranstaltung auf dem

Hockenheimring in den Zahlungsverkehr gebracht zu haben.

Die ersten Ermittlungsschritte kamen in Gang, weil ein 53-jähriger Schweizer am

Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, an einem Verkaufsstand im Fahrerlager mit

mehreren falschen Zehn-Euro-Scheinen bezahlte.

Im Rahmen seiner ersten Vernehmung gab er nach seiner vorläufigen Festnahme an,

ein Bündel zehn-Euro-Scheine von einer Männergruppe auf einem Campingplatz „Im

Auchtergrund“ geschenkt bekommen zu haben.

Die weiteren Ermittlungen führten nunmehr zu mehreren Fahrzeugen, die von den

vermeintlichen Verbreitern des Falschgeldes auf dem Campingplatz abgestellt

waren.

Die Fahrzeuge wurden daraufhin in zivil observiert. Die schließlich nach 23 Uhr

zurückkehrenden vier 38-48-jährigen Verdächtigen, die aus dem Main-Taunus-Kreis,

dem Wetterau-Kreis und dem Landkreis Offenbach stammen, wurden vorläufig

festgenommen.

Bei den Fahrzeugdurchsuchungen wurde in einem davon über 400.- Euro Falschgeld

in 50er und 100er Scheinen sichergestellt. In einem Anhänger des 38-jährigen

Hauptverdächtigen wurden zudem 40 „Polenböller“ entdeckt und sichergestellt.

Gegen ihn wird darüber hinaus auch wegen des Verdachts ermittelt, gegen das

Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben.

Nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden alle fünf Verdächtige wieder

auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

weitergeführt.

Zugtüren schließen sich – Kinder bleiben am Bahnsteig zurück

Mannheim (ots) – Sonntagmittag (28. August) verabschiedete sich eine 34-Jährige

am Hauptbahnhof Mannheim im Zug von Freunden. In der Zwischenzeit schlossen sich

die Zugtüren und der Zug fuhr ab. Am Bahnsteig zurück blieben die Kinder der

Frau.

Gegen 12:50 Uhr begleitete die 34-jährige Mutter, zusammen mit ihrer 5-jährigen

Tochter und ihrem 1-jährigen Sohn, Bekannte zum Zug am Bahnsteig 8. Um sich zu

verabschieden, begab sich die Frau kurzzeitig in den Zug, ihre Kinder blieben

hierbei am Bahnsteig zurück.

Während der Verabschiedung schlossen sich die Türen und der Zug nahm seine Fahrt

auf.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bemerkte den Vorfall und

alarmierte die Bundespolizei.

Die Beamten begaben sich unverzüglich zur Örtlichkeit und konnten die Kinder in

Empfang nehmen.

Über eine Kontaktaufnahme mit dem Triebfahrzeugführer des abgefahrenen Zuges

konnte der Mutter mitgeteilt werden, dass ihre Kinder bei der Bundespolizei am

Hauptbahnhof sind. Der Zug hielt außerplanmäßig am Haltepunkt

Mannheim-Handelshafen, wo die 34-Jährige aussteigen und ihren Weg zurück zum

Hauptbahnhof aufnehmen konnte.

Diese traf kurze Zeit später überglücklich auf der Dienststelle ein und nahm

ihre Kinder wohlbehalten wieder in die Arme.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährdung des Straßenverkehrs, Pkw- und Fahrradfahrer gefährdet, Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, fiel ein BMW auf der B

292 zwischen Waibstadt und Sinsheim durch grob verkehrswidriges und

rücksichtsloses Fahren auf. Hierbei soll er zunächst einem 40-jährigen

Pkw-Fahrer mehrfach äußerst dicht aufgefahren sein, um diesen zu einer

schnelleren Fahrweise zu bewegen. Im weiteren Verlauf soll der BMW-Fahrer in

Sinsheim verkehrswidrig links in einen Kreisverkehr eingebogen sein. Da

zeitgleich ein noch unbekannter Fahrradfahrer in den Kreisverkehr einfuhr, wäre

es durch die gefährdende Fahrweise fast zu einer Kollision mit dem Zweiradfahrer

gekommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/6900, zu melden. Der Fahrradfahrer wird

ebenfalls gebeten, mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Eberbach-Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mountainbikerin bei Fahrradunfall leicht verletzt

Eberbach (ots) – Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr eine 52-jährige

Mountainbikerin im Bereich des Bocksberges einen unbefestigten Waldweg

talabwärts in Richtung Pleutersbach. Hierbei fuhr sie über einen auf dem Boden

liegenden Stein, woraufhin sie stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

Glücklicherweise trug die Fahrerin einen Helm und wurde daher nicht ernsthaft

verletzt. Sie zog sich eine Platzwunde am Kinn und Schürfwunden an beiden Armen

zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am

Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): Trunkenheit im Straßenverkehr

Eberbach (ots) – Kurz vor 04:00 Uhr am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine

Streife des Polizeireviers Eberbach ein VW-Fahrer auf der Neckarstraße. Im Zuge

der Verkehrskontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem

21-jährigen Fahrer auf. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab eine

Alkoholbeeinflussung von knapp 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen

und sein Führerschein zu den Akten genommen. Er sieht einem Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw alleinbeteiligt verunfallt – Fahrzeugführer verletzt

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr kam es

auf der B39 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der

73-jährige Fahrzeugführer eines Volvo befuhr die B39 in Fahrtrichtung

Schwetzingen, als er auf Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Nord aus bislang

unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und die

Mittelleitplanke touchierte. Im weiteren Verlauf kam der Mann mit seinem Volvo

im Bereich der Auffahrt Hockenheim-Talhaus nach rechts von der Fahrbahn ab,

überfuhr ein Verkehrszeichen und durchbrach letztlich die dortige Leitplanke.

Das Unfallfahrzeug kam erst nach einem Böschungs-Sturz von ca. 30 Metern zum

Stillstand. Der Fahrer des Pkw befand sich alleine in seinem Pkw und wurde

verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang allerdings noch nichts

bekannt. Der 73-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in

ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Bergung des Pkws war die Feuerwehr

Hockenheim mit 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme

durch Beamte des Polizeireviers Schwetzingen sowie die Bergungsmaßnahmen durch

die Feuerwehr sowie hinzugerufene Abschleppdienste dauerten bis ca. 22.30 Uhr

an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.