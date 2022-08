Heidelberg-Altstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßen – und Schiffsverkehr durch vier Heranwachsende

Heidelberg-Altstadt (ots) – Samstagnacht gegen 2 Uhr warfen vier junge Männern

von der Heidelberger Alten Brücke Glasflaschen auf die darunter führende Straße

Neckarstaden. Die Wurfgeschosse schlugen knapp neben Fahrzeugen ein.

Außerdem warfen sie ein Verkehrszeichen, das auf der Brücke aufgestellt war, in

den darunter fließenden Neckar.

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, konnte den Vorgang beobachten und

verständigte seine Kollegen.

Die jungen Männer der Vierer-Gruppe, die die Gegenstände von der Brücke

heruntergeworfen hatten, entfernten sich in Richtung Heidelberger Altstadt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten drei der insgesamt vier jungen

Männer im Alter von 14 und 17 Jahren von Sonderkräften der Polizei

(Polizeimaßnahmen „Neckarwiese“) in der Heidelberger Altstadt angetroffen

werden.

Ein 17-Jähriger machte gegenüber der Polizei falsche Angaben zu seinen

Personalien. Nach dem vierten jungen Mann wird noch gefahndet.

Die jeweiligen Erziehungsberechtigten wurden von der Polizei verständigt und

ihre Kinder mussten ihren Heimweg „antreten“.

Heidelberg-Altstadt: Renitenter betrunkener 55-jähriger Mann mit 1,7 Promille trat gegen Polizeibeamte und beleidigt sie

Heidelberg-Altstadt (ots) – Samstagnacht gegen 2 Uhr fiel einer Fußstreife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte ein 55-jähriger Mann auf, der in der

Heidelberger Altstadt in der Dreikönigstraße an einem dort aufgestellten

Baustellenschild derart heftig rüttelte, dass es drohte umzufallen und mehrfach

gegen eine dortige Hauswand schlug.

Der deutlich alkoholisierte Mann reagierte auf die anschließende polizeiliche

Kontrolle äußerst aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personaldaten.

Der 55-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und beleidigte dabei die eingesetzten

Polizeibeamten mit Worten aus der Gossensprache.

Auch während seines Aufenthalts in der Gewahrsamszelle trat und schlug er nicht

nur gegen die Zellentür, sondern auch gegen die Polizeibeamten. Einen

24-jährigen Polizisten traf er dabei und verletzt ihn leicht.

Ein Atemalkoholtest, den der Mann noch freiwillig abgab, zeigte drei Stunden

später einen Wert von fast 1,7 Promille an.

Bei der anschließend durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführten Blutentnahme

war es aber wieder zu Ende mit der „Freiwilligkeit“ und der Mann sperrte sich

heftig.

Erst gegen Mittag hatte sich der Beschuldigte so weit beruhigt, dass er nach

Hause entlassen werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erwartet den Mann eine Anzeige an

die Staatsanwaltschaft. Über die Höhe des Sachschadens können bisher noch keine

Angaben gemacht werden.

Auch für die Kosten für seine Unterbringung bei der Polizei wird er „zur Kasse“

gebeten.

Heidelberg: Körperliche Auseinandersetzung am Bismarckplatz – Zeugenaufruf-

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr wurde ein 37-Jähriger von

drei Männern attackiert, nachdem er einer Frau zur Hilfe kommen wollte, die

augenscheinlich von dem Trio belästigt wurde. Die Täter schlugen und traten

sodann unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Dieser musste seine Kopfverletzung

in einem Krankenhaus behandeln lassen. Zeugen, sowie die noch unbekannte Frau,

die sich zur Tatzeit am Bismarckplatz aufgehalten haben und Angaben zu dem

Schläger-Trio machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall, eine Person verletzt

Heidelberg (ots) – Kurz nach 17:00 Uhr am Freitagabend wechselte ein 71-Jähriger

unachtsam mit seinem Skoda auf dem Czernyring zwischen der Speyerer und der

Eppelheimer Straße den Fahrstreifen und kollidierte mit einer 51-Jährigen mit

ihrem BMW 2er. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die BMW-Fahrerin leicht und

wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An

beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von je 10.000 EUR. Die Pkw waren aufgrund

der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten

abgeschleppt werden. Da der Unfallverursacher ohne festen Wohnsitz innerhalb der

Bundesrepublik Deutschland ist, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung erhoben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg führt die weiteren Ermittlungen.