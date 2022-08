Frankfurt-Polizeipräsidium: Veranstaltung „Hessischer Polizeisommer“ steht vor der Tür

Frankfurt (ots) – (hol) Am kommenden Sonntag (04. September 2022) ist es endlich

so weit: Interessierte Bürgerinnen und Bürger jeden Alters bekommen die

Möglichkeit, ihre Polizei hautnah zu erleben. In der Zeit zwischen 13:00 und

18:00 Uhr verwandelt sich der Außenbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt in

der Adickesallee 70 zu einer polizeilichen Erlebniswelt.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten sieben unterschiedliche

Veranstaltungsbereiche, darunter bspw. die Präventionsmeile mit zahlreichen

Infoständen, u.a. zu den Themen Kriminal- und Verkehrsprävention samt

Überschlagssimulator, die Nachwuchsmeile mit Einstellungsberatung sowie ein

Kinderbereich, der alles bietet, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Besonders

hoch (und das im wörtlichen Sinne) wird es auf der Blaulichtmeile inklusive

Vorführungsfläche hergehen, wenn ausgewählte Einheiten ihr spezielles Können

unter Beweis stellen. So viel darf verraten werden: Eine Einheit wird mit dem

Polizeihubschrauber zu ihrer Vorführung kommen! Darüber hinaus ist

selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Veranstaltung findet ausschließlich auf dem Außengelände des Präsidiums

statt. Ausnahmen bilden dabei das Kriminalmuseum sowie die

Gefangenensammelstelle, für die wir kostenlose, jedoch limitierte Führungen

anbieten werden. Nähere Informationen dazu sowie die entsprechenden Tickets

erhalten Sie am Veranstaltungstag am Informationsstand.

Den Besuchern wird geraten, mit dem ÖPNV anzureisen, da am Polizeipräsidium

keine Besucherparkplätze vorhanden sind. Parkplätze für Menschen mit Behinderung

finden Sie in der Polizeimeister-Kaspar-Straße. Zudem wird an der Westseite des

Präsidiums, parallel der Eschersheimer Landstraße, ein „Fahrradparkplatz“

eingerichtet. Weitergehende Informationen rund um die Veranstaltung können Sie

unserem Internetauftritt unter

https://k.polizei.hessen.de/1207246380

entnehmen.

Am Veranstaltungstag werden ab 12:00 Uhr Verkehrssperren an folgenden

Örtlichkeiten eingerichtet:

Eschersheimer Landstraße / Polizeimeister-Kaspar-Straße

Adickesallee / Bertramstraße

Bertramstraße / Humserstraße

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich

eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen. Bitte geben Sie uns vorher per Email

unter pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Bescheid, ob Sie kommen werden. Am

Veranstaltungstag haben wir ausschließlich für Pressevertreter unter 0173 659 79

06 ein Servicetelefon eingerichtet.

Die wichtigsten Informationen zum Veranstaltungsverlauf werden über den

bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt unter #Polizeisommer

bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die Veranstaltung auf Instagram über den

Account @polizei_ffm begleitet. Wer selbst nicht kommen kann, hat so trotzdem

die Möglichkeit, einen Eindruck des Polizeisommers in Frankfurt zu gewinnen.

Frankfurt-Gallus: Zwei Personen mit Messer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. August 2022)

griff ein 49-jähriger Mann im Frankfurter Hauptbahnhof nacheinander zwei Männer,

26 und 21 Jahre alt, mit einem Messer an und verletzte beide schwer. Der

Angreifer konnte in der Folge festgenommen werden.

Nach derzeitigen Ermittlungen setzte der 49-jährige Beschuldigte um kurz nach

Mitternacht in der Bahnhofshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs ein Messer gegen

einen 26 Jahre alten Mann ein und verschwand zunächst. Zu einem späteren

Zeitpunkt griff der Beschuldigte in der Bahnhofshalle nun einen 21-Jährigen mit

einem Messer an. Der 49-jährige Mann, der von Sicherheitsmitarbeitern der Bahn

festgehalten werden konnte, kam nach seiner anschließenden Festnahme durch

Beamte Bundespolizei in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll

heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Durch die Messerangriffe erlitten beide Geschädigte schwere Verletzungen und

kamen in örtliche Krankenhäuser.

Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Taten,

dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Beleidigung führt zu Widerstand und in Haftzelle

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Sonntag (28.August 2022) auf Montag (29.

August 2022) kam es im Bahnhofsviertel zu einer Beleidigung und in der Folge zu

einer Widerstandshandlung gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Der Täter wurde

festgenommen und zwecks Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen verbracht. Er

wurde bei der Tat leicht verletzt, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

blieben unverletzt.

Gegen 02.10 Uhr sprach ein Mann eine Polizeistreife im Bereich der Kaiserstraße

/ des „Kaisersacks“ an. Er gab an, zuvor beleidigt und mit einem Pfefferspray

bedroht worden zu sein und deutete einen Mann im unmittelbaren Umfeld als Täter

raus. Nach der Ansprache des mutmaßlichen Täters durch die Polizeistreife

verhielt sich dieser sofort äußerst aggressiv und nahm eine Kampf-/ Boxerpostion

ein. Nur mittels Einsatz des Reizstoffsprühgeräts sowie unter Einbindung

weiterer Streifen konnte der umherschlagende 39-Jährige festgenommen werden. Er

erlitt dabei Augenreizungen sowie leichte Schürfwunden. Bei der anschließenden

körperlichen Durchsuchung konnte ein griffbereiter Schlagring im Hosenbund

aufgefunden und sichergestellt werden. Der stark alkoholisierte Täter wurde

zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Er wird sich im

Nachgang auch für die gegen die Polizistinnen und Polizisten ausgesprochenen

Beleidigungen verantworten müssen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubopfer kommen ins Krankenhaus

Frankfurt (ots) – (th) In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (27.

August 2022) wurden zwei Männer bei einem schweren Raub im Frankfurter

Bahnhofsviertel verletzt. Einer der beiden wurde stationär im Krankenhaus

aufgenommen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die beiden 24 und 31 Jahre

alten Männer waren gegen 05. 00 Uhr in der Taunusstraße unterwegs, als sie aus

einer mindestens 7-köpfigen Personengruppe heraus angesprochen und gefragt

wurden, ob sie Rauschgift kaufen wollen. Als die beiden Männer dies verneinten,

schlugen die unbekannten Täter unvermittelt auf sie ein und raubten ein

Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Die beiden Opfer wurden durch einen Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht, wo einer der beiden auf Grund einer Fraktur des

Sprunggelenks stationär aufgenommen werden musste. Das zuständige

Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Festnahme nach Kofferdiebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Samstag einen 36-jährigen Mann aus Gießen festgenommen, der

gegen 7 Uhr einer 28-jährigen Frankfurterin den Koffer gestohlen hatte. Die

junge Frau war am Gleise 7 in einen abfahrbereiten ICE eingestiegen und hatte

ihren Koffer neben ihrem Sitzplatz abgestellt. Erst nach Abfahrt des Zuges

stellt die Frau den Verlust ihres Koffers fest. Da der Koffer im Zug nicht

aufzufinden war, verließ sie beim nächsten Halt in Aschaffenburg den Zug, fuhr

zurück nach Frankfurt und meldete im Hauptbahnhof den Diebstahl bei der

Bundespolizei. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte der Täter

erkannt werden, wie er den ICE mit dem Koffer, in dem sich etwa 300 Euro Bargeld

und persönliche Gegenstände befanden, verließ und über den Bahnsteig flüchtete.

Gegen 9 Uhr erkannte eine Streife den 36-jährigen Mann im Hauptbahnhof wieder,

nahm ihn fest und brachte ihn zur Wache. Dort wurde nach Feststellung der

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Den

gestohlenen Koffer konnten die Beamten sicherstellen und der Eigentümerin wieder

aushändigen. Der Täter wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.