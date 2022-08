Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: In Vereinsheim eingebrochen

Kriminelle brachen am Samstag in ein Vereinsheim am Sportplatz in der Burgfeldstraße ein und entwendeten aus einer dortigen Umkleidekabine mehrere Geldbörsen sowie andere Wertsachen. Die Straftäter ließen auch einen Autoschlüssel mitgehen, mit dessen Hilfe sie einen in der Nähe abgestellten Opel durchsuchten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Unbekannten zwischen 17 und 19 Uhr am Werk. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Ortenberg: Airbag ausgebaut

In der Friedhofstraße im Ortsteil Gelnaar machten sich Straftäter am vergangenen Wochenende an einem geparkten Smart ForTwo zu schaffen. Gewaltsam hatten die Diebe die verschlossene Beifahrertür geöffnet und anschließend den Fahrerairbag ausgebaut. Der so entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Zu der Tat war es zwischen Samstagmorgen, 1 Uhr und Sonntagnachmittag, 13 Uhr gekommen. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Nidda: Erfolglose Einbrecher flüchten auf rotem Mofa

In der Nacht zu Samstag versuchten Unbekannte erfolglos, in ein Gebäude des Diakonischen Werkes in der Untergasse in Wallernhausen einzubrechen. Zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr schlugen die beiden Kriminellen zunächst ein Fenster an der Rückseite des Hauses ein; anschließend hebelten sie an der Eingangstür. Da sie nicht hineingelangten, türmten sie schließlich gemeinsam auf einem roten Mofa. Die Polizei in Büdingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Büdingen: Kennzeichenschild von Streifenwagen gerissen – Polizei ermittelt

Anlässlich des Düdelsheimer Marktes hatten Polizeibeamte einen Streifenwagen (Mercedes Vito) am Freitagabend am Alten Rathaus in der Schulstraße abgestellt. Gegen 2.40 Uhr bemerkten die Beamten am Samstagmorgen, dass Unbekannte die hintere Kennzeichenhalterung abgerissen und das Schild (WI-HP 8932) offenbar gestohlen hatten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, denen in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen in der Nähe des Alten Rathauses aufgefallen waren, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden. Wer kann außerdem Hinweise auf den Verbleib des genannten Kennzeichens geben?

Friedberg: Auseinandersetzung vor Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Friedberger Schirngasse wurden gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Samstag zwei 22- und 26-jährige Männer und eine 19-jährige Frau von drei bislang Unbekannten angegriffen und durch Schläge leicht verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei machten sich die Tatverdächtigen aus dem Staub. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Bereits zuvor soll es in der Lokalität zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen gekommen sein. Bei den Tatverdächtigen soll es sich den Angaben zufolge um drei etwa 180 cm große Männer mit dunklen Haaren handeln. Einer der drei trug ein helles Oberteil.

Bad Nauheim: Auf Senioren eingeschlagen

Nachdem am Samstagabend in der Ludwigstraße aus einer Dreiergruppe heraus ein Unbekannter einen 78-jährigen Senioren mit einem Faustschlag zu Boden brachte und dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben soll, verständigten Passanten die Polizei. Das Trio soll sich anschließend in Richtung Bahnhof entfernt haben. Zeugenangaben zufolge soll der Haupttäter höchstens 30 Jahre alt sein und einen Boxerschnitt getragen haben. Bekleidet war dieser mit einem weißen T-Shirt. Einer seiner Begleiter trug den Angaben zufolge ein blaues T-Shirt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der ältere Herr nur leicht verletzt worden. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Rosbach: Weitere Farbschmierereien festgestellt

Bereits Ende der vergangenen Woche berichtete die Polizei über mehrere in Rodheim mit Graffiti beschmierte Fahrzeuge sowie ein auf diese Weise beschädigtes Garagentor (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5306611).

Wie die Ermittler inzwischen erfuhren traf es in der Pfortgasse im Zeitraum von Mittwoch, 24.08.2022, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 8.20 Uhr auch einen schwarzen Suzuki Swift und zwischen Samstag, 20.08.2022 und Donnerstag, 25.08.2022, 15 Uhr in Höhe des Sportplatzes der Erich-Kästner-Schule in der Sportallee einen weißen Ford Transit.

Außerdem beschmierten bislang Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (24.08.22), 18 Uhr bis Donnerstag (25.08.2022), 15.30 Uhr die Fassade des Feuerwehrgerätehauses in der Sportallee großflächig mit der Buchstabenkombination „LUCA“.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizei in Friedberg unter der Tel. 06031/6010 entgegen.

Gedern: Wohnwagen demoliert

Bereits in der vorletzten Woche ist auf dem Campingplatz am Gederner See ein Wohnwagen demoliert worden. Nach wie vor steht nicht fest, wer für den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro verantwortlich ist. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480. Wer hat zwischen Donnerstag, 18.8.22, 16 Uhr und Freitag, 19.8.22, 10 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Wiesenstellplatz in der Nähe des Ufers gemacht, auf welchem die mobile Behausung mit Dortmunder Kennzeichen abgestellt war? Im Tatzeitraum hatten Unbekannte dessen Frontscheibe zerkratzt und mehrere Dellen in die Außenwand geschlagen.

Die Wetterauer Polizei bietet auch im September wieder Termine zur Fahrradcodierung an.

Die nächsten Veranstaltungen finden statt am

Mittwoch, 07.09.2022 und am Mittwoch, 21.09.2022, jeweils von 9 bis 16 Uhr bei der Polizei in Büdingen (An der Saline 40)

sowie am

Montag, 12.09.2022 von 9 bis 15 Uhr bei der Polizei Friedberg (Grüner Weg 3).

Für die Teilnahme vereinbaren Sie bitte unter folgenden Rufnummern telefonisch einen Termin:

Büdingen (werktags zwischen 9 und 12 Uhr) Tel. 06042/9648-117

Friedberg (werktags zwischen 9 bis 14 Uhr): Tel. 06031/601-462

Bitte beachten:

Die Codierung Ihres Rades ist kostenlos. Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig! Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist materialbedingt nicht möglich.

Warum codieren?

Polizeibeamte versehen Ihren Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der aufgebrachte Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.