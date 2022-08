Kirchhain – Nackter Mann nur mit Wanderschuhen und Rucksack

Ein nur mit Wanderschuhen und Rucksack bekleideter Mann löste bei einer Spaziergängerin, die mit ihrem minderjährigen Sohn und einem Hund unterwegs war, nur durch seinen Anblick und den gleichen Weg, den er einschlug, ein mulmiges Gefühl von Angst und Sorge aus. Zu einem Kontakt zwischen dem Mann und den Spaziergängern war es nicht gekommen, auch zu keiner sonstigen auffälligen Verhaltensweise des nackten Mannes. Die Polizei bittet ein Wanderpaar, welches mit der Spaziergängerin ins Gespräch kam, sich zu melden. Bei diesem Wanderpaar handelt es sich um eine geschätzt etwa 1,60 Meter kleine Frau mit glatten rötlichen, schulterlangen Haare. Der wahrscheinlich älter als 60Jahre alte Mann hatte nur einen Haarkranz, schien etwas zu schielen und war größer, vermutlich über 1,75 Meter, und sehr schlank. Der Vorfall war am Sonntag, 21. August, zwischen 10 und halb elf im Wald zwischen Kirchhain und Burgholz.

Auch von dem nackt durch den Wald wandernden Mann liegt eine Personenbeschreibung vor.

über 170 groß und nicht größer als 180

schlank, nicht trainiert – blond-rötliche Haare als Haarkranz

helle Haut

Schnauzer bis zu den Mundwinkeln

Kein Schmuck, keine Tattoos, keine Piercings

braune Wanderschuhe

roter Rucksack mit grauen Schnüren

an den Trägern sowie grünen Absätzen über den Schultern

an den Trägern sowie grünen Absätzen über den Schultern mutmaßlich deutscher/europäischer Herkunft.

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Selbstbefriedigung im Gebüsch

Der Polizei liegt eine Anzeige vor, nach der sich ein Mann am Mittwoch, 24. August, gegen 08.10 Uhr mit einer heruntergelassenen Hose im Gebüsch befand und sich selbst befriedigte. Die Polizei ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlungen (§183 StGB), sucht weitere Zeugen oder Opfer und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen Der wohl sonnengebräunte Mann, vermutlich deutscher oder europäischer Herkunft, war etwa um die 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt. Er wirkte muskulös, kräftig und trainiert, hatte eine Figur wie ein Kraftsportler oder Bodybuilder, kräftig aber nicht dick. Das kurze Haar war blond. Er trug ein dunkel blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine kurze Jeanshose. Der Vorfall war auf dem Parkplatz der Alten Unibibliothek an der Wilhelm-Röpke-Straße. Der Mann stand am Gebüsch neben der Treppe zur Kurt-Schuhmacher-Brücke, über die er dann den Tatort auch verließ. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sommerfest im Polizeioldtimer Museum Marburg Großes Rahmenprogramm am 4. Sept. – prominenter Besuch

Am letzten Feriensonntag in Hessen bietet das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum in Marburg mit seinem Sommerfest ein wirkliches Highlight und den krönenden Abschluss der hessischen Sommerferien. Seit drei Jahren musste die Besucher aufgrund der Pandemie auf dieses Event verzichten. Nun hoffen die Museumsmacher auf großen Zuspruch, denn das Rahmenprogramm kann sich durchaus wieder sehen lassen. Am Sonntag, 4. September in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ist wieder ein attraktives Programm vorgesehen. Die Museumsmacher wollen insbesondere den zahlreichen Kindern etwas Besonderes bieten. Zudem hat sich hoher Besuch angekündigt.

Außergewöhnliche Attraktionen zum Sommerfest

Die Beiwagenfahrt ein besonderes Erlebnis

In den Vorjahren strömten schon früh die ersten Gäste auf das Museumsgelände in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar. Zwischenzeitlich gibt es viele Besucher, die von diesem Fest so begeistert sind, dass sie jedes Jahr kommen. Insbesondere die angebotene Mitfahrt im Beiwagenmotorrad lockt die Kinder in Scharen an. Schon früh bildeten sich Schlangen an der Haltestelle. Immer wieder ein besonderes Erlebnis für die kleinen aber auch die größeren Besucher.

Für die ganz Kleinen stehen ein Karussell und eine Hüpfburg bereit. Zudem wird Kinderschminken angeboten.

Die Polizei Mittelhessen unterstützt das Sommerfest aktiv

Erstmals Drohneneinsatz der Polizei

Zum ersten Mal stellt die Polizei Mittelhessen ihre Einsatzmöglichkeiten der dienstlichen Drohne vor. An praktischen Beispielen wird der Einsatz dieses inzwischen etablierten Hilfsmittels dargestellt.

Fahrradcodierung der Polizei

Erneut besteht die Möglichkeit für die Museumsbesucher ihr Rad von der Polizei codieren zu lassen. Dazu wird ein Eigentumsnachweis benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Verkehrsprävention ist auch wieder Thema des Sommerfestes

Die Wirkung vom Genuss alkoholischer Getränke können die Besucher am neuen Fahrsimulator des Bundes gegen Alkohol und Drogen am Steuer (B.A.D.S.) ausprobieren. Dies sorgt immer wieder für Aha-Erlebnisse.

Aktion BOB und MAX ist auch wieder dabei

In die gleiche Richtung tendiert der Infostand der „Aktion BOB – gegen Alkohol am Steuer“ vom Team des Regionalen Verkehrsdienstes in Cölbe. Die Aktion feiert übrigens den 15. Geburtstag. Dort war in den Vorjahren immer einiges los. Neben dem bekannten Rauschbrillentest können die Besucher dort an der sog. „T-Wall“ ihr persönliches Reaktionsvermögen mit und ohne den Einsatz einer Rauschbrille testen.

Zudem ist auch die Aktion MAX – für mehr Mobilität im Alter Thema am Stand des Verkehrsdienstes. Das Polizeiteam beantwortet hier alle Fragen zu dieser Verkehrspräventionsaktion für Seniorinnen & Senioren.

Abkühlung schafft der Wasserwerfer

Der Museums-Wasserwerfer vom Typ 9 sorgt sicherlich wieder für eine willkommene Abkühlung. Seine Besatzung zeigt, welche Wasserfontänen er aus den beiden Rohren werfen kann. Dass die Mannen aus dem Museum Profis sind, haben sie schon mehrfach in Filmeinsätzen bewiesen.

Über 100 Polizeioldies stehen zur Besichtigung bereit

Natürlich können an diesem Tag auch die inzwischen über 100 historischen Polizeioldtimerfahrzeuge in den drei Museumshallen und der Freifläche besichtigt werden.

Zuschauermagnet die Polizeihundeführer und Kradstaffel

Die Hundestaffel der Polizei und die Kradstaffel des PMC zeigen Sehenswertes!

Nachmittags platzt das Museum sicherlich wieder aus allen Nähten, denn die Hundestaffel der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf zeigt ihr Können. Wahrlich einer der Höhepunkte des Sommerfestes, den die Diensthundeführer/innen von der Polizei zeigen. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage, vorgesehen ist die Vorführung für etwa 13:30 Uhr.

Die Kradstaffel des PMC begeistert

Erstmals beim letzten Sommerfest im Jahr 2019 trat die neuformierte Kradstaffel des Polizei-Motorsport-Club Marburg (PMC) auf und begeisterte die zahlreichen Zuschauer mit ihren akrobatischen Übungen auf zwei Rädern. Diesmal wird es sicherlich nicht anders sein. Die spektakuläre Vorführung ist für 15:30 Uhr vorgesehen.

Zudem gibt es einige historische Feuerwehrfahrzeuge zu bewundern.

Natürlich kann es bedingt durch das Wetter oder einen Einsatz Änderungen im Zeitablauf geben.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 2,- Euro, alle andere haben freien Eintritt!

Für ausreichend Verpflegung sorgt das Team der Firma Traber.

Prominenter Besuch zum Sommerfest

Neben den heimischen Größen aus Politik, Wirtschaft und Polizei hat sich zudem hoher Besuch angekündigt, u. a. wird Ministerpräsident a. D. Volker Bouffier um 15 Uhr ins Museum kommen. Ab 13 Uhr schaut zudem schon der neue Staatssekretär im Innenministerium, Stefan Sauer, vorbei.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar.

Weitere Infos mit Anfahrtsskizze sowie Rückfragen zu dieser Presseinformation bitte über die Internetseite des Polizeioldtimer Museums auf www.polizeioldtimer.de

Marburg – Exhibitionist landet in der Ausnüchterungszelle

Weil er sich gegen seine Festnahme sperrte, sein Verhalten an Aggressivität ständig zunahm und weil daher mit einem weiteren Auftreten zu rechnen war, ließ die Polizei einen 57 Jahre alten Mann in der Ausnüchterungszelle übernachten. Sein Alkotest hatte einen Wert von 2,23 Promille angezeigt. Er hatte am Freitag, 28. August, gegen 18.30 Uhr, an der Lahn in Marburg eine Frau beleidigt und sich schließlich vor ihre entblößt.

Marburg – Geschlagen, getreten, gespuckt – 3 verletzte Polizisten

Ein 22 Jahre alter Mann spuckte, trat und schlug nach Polizeibeamten, die ihm eigentlich nur helfen wollten. Insgesamt verletzte er drei Beamtinnen/Beamte leicht und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Eigentlich war die Streife in der Nacht zum Sonntag, 28. August, gegen 01 Uhr, wegen eines Streits im alten botanischen Garten. Gerade als die Streife den botanischen Garten verlassen wollte, hörten sie ein Platschen, als ob jemand ins Wasser gefallen oder gesprungen sei. Am Teich trafen sie auf einen völlig durchnässten22-Jährigen, der einen völlig verwirrten und wechselhaften, Eindruck machte und sich sehr stimmungsschwankend verhielt. Er reagierte auf die Ansprachen nicht und versuchte, erneut ins Wasser zu springen. Als die Streife ihn davon abhielt reagierte er plötzlich stark aggressiv, wobei er wild um sich schlug und trat. Dabei erlitten alle drei Beamten (eine Beamtin/zwei Beamte) leichte Verletzungen. Ein Arzt attestierte später die Gewahrsamsfähigkeit des offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten oder berauschenden Mitteln stehenden Mannes. Er muss sich demnächst wegen des Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Marburg – Waffe in der Hand

Am Sonntag, 28. August, gegen 13.50 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass zwei Männer durch die Frankfurter Straße gehen, wobei einer offen in seiner Hand eine silberne Waffe führt. Die Polizei nahm beide Männer noch in der Frankfurter Straße Ecke Friedrichstraße widerstandslos fest. Bei der sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Luftdruckwaffe. Der 41 Jahre alte, nicht in Deutschland lebende Waffenträger muss sich demnächst wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Kirchhain – Tritte gegen das Auto

Den Spuren nach verursachten vermutlich Tritte den Schaden von mindestens 500 Euro an dem schwarzen Fiat 500. Das Autos mit dem Frankfurter Kennzeichen stand zur Tatzeit am Freitag, 26. August, in der Borngasse in Kirchhain. Möglicherweise ist die genaue Tatzeit gegen 19.10 Uhr. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rauschenberg – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Drogentesteines am Samstag, 27. August, um 12.30 Uhr in Rauschenberg überprüften Autofahrers reagierte auf THC. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutprobe, unterband die Weiterfahrt und entließ den 28 Jahre alten Mann erst nach Abschluss aller Maßnahmen.

Neustadt – Positiver Drogentest bei Mopedfahrer

Als die Polizei am Sonntag, 28. August, um 20.20 Uhr in Neustadt ein Kleinkraftrad anhielt, kam aufgrund deutlicher Hinweise der Verdacht auf, dass der 58 Jahre alte Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Sein Drogentest reagierte dann auf Amphetamine, THC und Opiate. Die Polizei stellte zudem noch Amphetamine und Haschisch sicher, welches der Mann in seiner Bauchtasche dabeihatte. Anschließend gab es noch die notwendige Blutprobe und die Unterbindung der Weiterfahrt.

Marburg – Alkoholisiert am Steuer

Ein 26 Jahre alter Mann fuhr ein Auto, obwohl er unter dem Einfluss alkoholsicher Getränke stand. Sein Alkotest in der Nacht zum Montag, 29. August, um 03.40 Uhr, zeigte einen Wert von 1,11 Promille. Die Polizei, die den Pkw in der Wehrdaer Straße gestoppt hatte, veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Unfallflucht im Bärenweg

Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 08.15 Uhr am Freitag, 26. August, kam es im Bärenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Kollision, mutmaßlich beim Vorbeifahren, entstand an einem blauen Toyota Yaris ein Spiegelschaden. Der Toyota stand auf dem Parkplatz am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Bärenweg 9.

Amöneburg – Radfahrer streift Citroen Kombi

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Radfahrer, der nach dem Besuch der Deutschlandtour, am Freitag 26. August, um 16.05 Uhr, beim Verlassen des Ortes einen geparkten dunkelblauen Citroen C5 Kombi streifte und einen leichten Schaden verursachte. Der E-Bike-Fahrer war zwischen 60 und 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte graue kurze Haare und trug eine dunkle kurze Hose und ein orange/rotes T-Shirt. Der Kombi parkte zur Unfallzeit am Freitag, 26. August, um kurz nach 16 Uhr, vor dem Anwesen Auf der Winneburg 1. Der Radfahrer fuhr weiter durch die Tränkegasse in Richtung Brücker Mühle. Wer kennt den Radfahrer? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen – Flucht nach Kollision auf dem Edeka-Parkplatz

Durch eine Kollision mit anschließender Verkehrsunfallflucht entstand an einem schwarzen VW UP hinten rechts ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände parkte der UP zur Unfallzeit am Donnerstag, 25. August, zwischen 11 und 12 Uhr, vorwärts eingeparkt auf dem Edeka-Parkplatz in der Leopold-Lucas-Straße. Wahrscheinlich entstand der Schaden bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer war zu maßgeblichen Zeit ebenfalls dort auf dem Parkplatz? Wer hat den Unfall gesehen oder wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben? Etwaige Zeugen werden gebeten Kontakt mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 aufzunehmen.