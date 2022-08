Stromverteilerkasten und Zigarettenautomat beschmiert; Münzautomat aufgebrochen

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr durch eine Gruppe von vier Personen, augenscheinlich im jugendlichen Alter, ein Stromverteilerkasten sowie ein angrenzender Zigarettenautomat in der „Untere Ellerbergstraße“ in Witzenhausen mit blauer Farbe mit diversen Sternsymbolen besprüht. Auch wurde das Wort „SEINK“ dort hinterlassen, wodurch ein Schaden von ca. 600 EUR entstand.

In der Straße „Hinter dem Deich“ in Witzenhausen wurde über das vergangene Wochenende der Münzautomat für die Stromversorgung der Wohnmobile aufgehebelt und das Münzgeld anschließend daraus entwendet. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen in allen Fällen unter tel.: 05542/93040 entgegen.

Auffahrunfall

Um 07:55 Uhr befuhr heute Morgen eine 38-Jährige aus Schimberg mit ihrem Pkw die Leipziger Straße in Meinhard-Frieda. Im Einmündungsbereich zur B 249 musste sie mit ihrem Pkw anhalten, was die nachfolgende 55-Jährige, ebenfalls aus Schimberg, zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Fahrerin verletzt

Um 22:17 Uhr befuhr gestern Abend eine 26-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die B 249 vom „Hoheneicher Rondell“ in Richtung Reichensachsen. Dabei kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab, fuhr über eine angrenzende Wiese durch ein Gebüsch auf ein Feld. Die Fahrt endete dann an einem Erdwall. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Nachträglich bekannt wurden noch Sachbeschädigungen durch Graffiti, die im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf auf der Außenfassade des dortigen Drogeriemarktes hinterlassen wurden. Die Fassade (von der Straße „Am Güterbahnhof“) wurde mit mehreren undefinierbaren Symbolen und Zeichen in schwarzer Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 23.07.22 und dem 27.07.22. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatzgelände des Flohmarkes im Pater-Haimo-Weg in Herleshausen kam es gestern Nachmittag, um 16:30 Uhr, zu einem Unfall während des Ausparkens. Eine 68-Jährige aus Heringen fuhr dabei gegen einen geparkten Pkw Ford, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Wildunfall

In der Gemarkung von Sontra-Berneburg ereignete sich am Sonntagmorgen ein Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw einer 44-Jährigen auf der B 27 erfasst wurde. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Im Bereich der Absperrungen durch den Erntefestumzug in der Straße „An der Schlagd“ in Witzenhausen kam es zu einer Unfallflucht. Zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr befuhr ein Fahrzeug von der Schützenstraße kommend in Richtung Kniegasse. Durch die Vollsperrung ist aufgrund der Spurenlage derzeit davon auszugehen, dass vermutlich ein Lkw wenden wollte und dabei gegen eine Bake fuhr, die dadurch beschädigt wurde (Schaden: 150 EUR). Anschließend flüchtete der Verursacher*in von der Unfallstelle. Hinweise: 05542/93040.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Um 17:31 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 23-Jährige aus Schachtebich mit ihrem Pkw die Straße „Hinter dem Deich“ in Witzenhausen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie zunächst verkehrsbedingt ihr Auto anhalten. Um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen, setzte sie ihr Auto dann zurück, übersah dabei aber den mittlerweile dahinterstehenden Kleinkraft-Roller, der von einem 39-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR. Zunächst stellten beide Unfallbeteiligte ihre Fahrzeuge auf einem nahegelegenen Parkplatz ab; die 23-Jährige entfernte sich dann aber, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei der anschließenden Überprüfung der 23-Jährigen, die sich auf dem Erntefest aufhielt, stellte sich heraus, dass diese unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Körperverletzung

Auf dem Festplatzgelände kam es während des Erntefestes in der vergangenen Nacht zu einer Körperverletzung. Gegen 01:30 Uhr wurde bei einer Streiterei ein 19-jähriger Witzenhäuser durch einen 29-Jährigen aus Waake geohrfeigt, wodurch er sich leicht verletzte. Beide Beteiligten waren zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert.