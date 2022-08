Kleintransporter-Fahrer bei Auffahrunfall auf A 7 schwer verletzt

Lohfelden (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen kam es auf der A 7 zwischen dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost gegen 11:30 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Fahrer eines Fiat Kleintransporters schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Den 62-jährigen Mann aus Staufenberg brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Nord zunächst voll und später teilweise gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau kam. Seit 15:30 Uhr sind alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters auf der A 7 in Richtung Nord unterwegs, als er auf den vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Die genauen Gründe für das Auffahren auf den Sattelzug, der nach derzeitigem Kenntnisstand mit geringer Geschwindigkeit auf der rechten Spur unterwegs war und möglicherweise eine Panne hatte, sind bislang nicht bekannt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Sattelzug wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt und, wie auch der erheblich beschädigte Kleintransporter, von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Kirgistan blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Glasscheibe im Bahnhof zerstört

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots) – Durch bislang Unbekannte ging

offensichtlich am vergangenen Wochenende das Glas der Fahrplanvitrine im Bahnhof

Hofgeismar zu Bruch. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte den Schaden am Samstagmorgen

(27.8.) und erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Hofgeismar. Die genaue

Tatzeit steht noch nicht fest.

Der eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die weiteren

Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu anderen Sachbeschädigungen im Bereich der

Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Enkeltrickbetrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag: Zeugen von Geldübergabe im Vorderen Westen gesucht

Unbekannte Betrüger haben mit der miesen Enkeltrickmasche am Donnerstagnachmittag einen niedrigen fünfstelligen Betrag von einer Seniorin aus Kassel erbeutet. Die hilfsbereite Frau gab in dem Glauben, ihrem Stiefsohn beim Kauf eines Autos zu helfen den hohen Bargeldbetrag an eine Geldabholerin. Später flog der Betrug auf, weshalb die hochbetagte Frau am Freitag eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Die zuständigen Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch eine Veröffentlichung des Falls, weitere Hinweise auf die Geldabholerin aus der Bevölkerung zu erhalten.

Der erste Anruf der Betrüger war am Donnerstag gegen 15 Uhr bei der Seniorin eingegangen. Durch die geschickte Gesprächsführung ließ der Täter am anderen Ende der Leitung die hochbetagte Frau glauben, sie würde tatsächlich mit ihrem Stiefsohn sprechen. Der vermeintliche Angehörige gab vor, dringend eine größere Summe für einen Autokauf zu benötigen. Hilfsbereit stellte die Seniorin den niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag in Aussicht. Anschließend wurde die Kasselerin in die Hansastraße dirigiert, wo sie den telefonischen Instruktionen folgend gegen 16 Uhr auf dem Gehweg das Geld in einem Umschlag an eine angeblich geschickte Abholerin übergab. Es soll sich um eine 20 bis 28 Jahre alte und schlanke Frau mit schulterlangen braunen Haaren, dunklerem Teint und schmalem Gesicht gehandelt haben, die eine schwarze Handtasche trug. Nach der Übergabe ging die aus Richtung Kirchweg gekommene Abholerin in Richtung Elfbuchenstraße davon.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen am Donnerstagnachmittag in der Hansastraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Landkreis Kassel, tödlicher Verkehrsunfall

Am 28.08.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der B 450 Gemarkung Wolfhagen zu einen tödlichen Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 67-jährige Fahrer des Kraftrades aus Volkmarsen befuhr die B 450 aus Wolfhagen kommend in Richtung Wolfhagen- Istha. Nach einem Überholvorgang in einer langgezogenen Linkskurve kam der Kradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugen kam es zu keiner Berührung mit einem anderen Kraftfahrzeug.

Der 67-jährige Kradfahrer verstarb trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die B 450 wurde zwischen Wolfhagen und Wofhagen- Istha zeitweise voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.