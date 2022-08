Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Neuhof

Am Montag, dem 29.08.2022 gegen 07.47 Uhr ereignete sich in Neuhof auf der Landesstraße 3206 ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro entstand. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlüchtern war mit ihrem Wagen auf der A 66 in Fahrtrichtung Fulda unterwegs. Sie verließ mit ihrem Pkw die Autobahn und wollte von der Ausfahrtsspange anschließend links auf die L 3206 Richtung Neuhof einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin aus Eichenzell. Diese war bereits von Neuhof aus auf der L 3206 unterwegs und wollte weiter in Richtung Kalbach fahren. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von 12.000,-EUR.

Pedelec – Beschulung beim Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg. Am kommenden Montag, 5. September 2022, ab 10 Uhr, bietet das Polizeipräsidium Osthessen unter dem Motto: „PEDELEC … mit Rückenwind, aber sicher!“ eine Pedelec-Beschulung auf dem Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Fröbelweg 1 in 36179 Bebra an.

Mit der etwa zweistündigen Beschulung wollen wir an diesem Tag einmal Menschen ab einem Alter von 50 Jahren ansprechen, die zusammen mit Mitarbeiterinnen des Regionalen Verkehrsdienstes Bad Hersfeld den sicheren Umgang mit ihren Pedelecs in verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen üben können. Hierzu werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Parcours unter Anleitung mit ihren eigenen Pedelecs absolvieren.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bewerben sich interessierte Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer bitte unter Angabe ihrer Personalien, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter folgender Telefonnummer: 06621-932660 oder 06621-932661

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, Helm und witterungsangepasste Kleidung.

Pkw beschädigt

Grebenhain. Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Hindenburgstraße im Ortsteil Ilbeshausen beschädigten Unbekannte zwischen Mittwochabend (24.08.) und Donnerstagabend (25.08.) einen Scheibenwischers eines roten Kias. Die Höhe des dadurch entstandene Schadens ist momentan noch unklar.

Sachbeschädigung

Mücke. Das Stoffdach eines schwarzen Mercedes Benz SL500 Cabriolet beschädigten Unbekannte zwischen Freitagmorgen (19.08.) und Dienstagnachmittag (23.08.). Mit einem derzeit noch nicht genauer definierten Gegenstand führten die Täter einen rund 15 Zentimeter langen Schnitt in dem Stoffdach herbei. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Alsfelder Straße im Ortsteil Groß-Eichen.

Trickdiebstahl

Schlitz. Am Samstagvormittag (27.08.), gegen 9.30 Uhr, sprach ein Unbekannter eine 82-jährige Frau aus Schlitz in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße an. Nachdem der Mann die Dame nach aktuellem Kenntnisstand zu verschiedenen Kleidungsstücken und deren Größen befragte, griff er unbemerkt in deren am Rollator befindlichen Stoffbeutel und entwendete das Lederportemonnaie mit noch unbekanntem Inhalt. Der Täter kann als männlich, circa 1,80 Meter groß, mit schmalem Körperbau und dunkelblondem Haar beschrieben werden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Kirtorf. Eine Kindertagesstätte im Rabenbornsweg wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (26.08.) bis Sonntagabend (28.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie anschließend mehrere Räume durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Dieseldiebstahl

Schwalmtal. Unbekannte stahlen am Sonntagabend (28.08.), gegen 22.30 Uhr, mehrere Liter Diesel aus Baumaschinen auf einer Baustelle zwischen Reuters und der Entsorgungsdeponie. Die genaue Menge des entwendeten Kraftstoffs sowie dessen Wert sind derzeit noch nicht bekannt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen flüchteten mindestens drei Täter im Anschluss an die Tat mit einem Pkw in Richtung der Entsorgungsdeponie.

Einbruch in Geschäft

Lauterbach. In ein Lebensmittelgeschäft in der Schmidtgasse in Frischborn brachen Unbekannte am frühen Montagmorgen (29.08.), gegen 2.15 Uhr, ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Farbschmierereien an Dorfgemeinschaftshaus

Eiterfeld. Unbekannte beschmierten am Freitag (26.08.), zwischen 1.30 Uhr und 14 Uhr, die Hauswand des Bürgerhauses in der Bürgerhausstraße im Ortsteil Dittlofrod mit Graffiti. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Enzianstraße im Stadtteil Kämmerzell versuchten Unbekannte am Freitagabend (26.08.), gegen 22.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das Fenster hielt stand, die Täter verursachen jedoch circa 200 Euro.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (27.08.), gegen 0.05 Uhr, kam es in der Sturmiusstraße nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz von Reizgas. Der Fahrer eines 3-er BMWs hielt mit seinem Fahrzeug am Straßenrand Höhe Hausnummer 2 an. Zwei Fußgänger gingen auf das Auto zu, da sie dachten, dass der Fahrer nach dem Weg fragen wolle. Der unbekannte Täter sprühte den Fußgängern daraufhin aus bisher unbekannnten Gründen unvermittelt mit Reizgas ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Die Geschädigten beschreiben den Täter als circa 25 bis 30 Jahre alt. Er soll schwarze Haare gehabt und einen Bart getragen haben.

Einbruch in Vereinsheim und versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Tann. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (27.08.) in ein Vereinsheim in der Straße „Neuschwambach" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Thekenbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 800 Euro Sachschaden. Zwischen Freitagmittag (26.08.) und Sonntagabend (28.08.) hebelten Unbekannte ein Fenster des Feuerwehrhauses, ebenfalls in der Straße „Neuschwambach", auf. Die Täter sahen aber aus unbekannten Gründen davon ab, ins Gebäude einzusteigen. Es entstand circa 2.500 Euro Sachschaden.

Verdacht des Raubes

Bad Salzschlirf. Es besteht der Verdacht, dass es in der Nacht zu Samstag (27.08.) in der Straße „Am Alten Berg" zu einem Raub kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging eine 36-jährige Frau aus Bad Salzschlirf zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr die Straße entlang, als zwei unbekannte Männer auf Fahrrädern an ihr vorbeifuhren und wendeten. Einer der Männer fuhr die Frau im Anschluss von hinten an und trat nach ihr, wodurch diese stürzte und sich dabei verletzte. Die 36-Jährige war daraufhin kurzfristig bewusstlos. Sie stellte einige Zeit später fest, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Sie beschreibt die beiden Männer folgendermaßen: circa 30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze Hosen, dunkle T-Shirts. Sie sollen auf dunklen, alten Fahrrädern unterwegs gewesen sein.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Am Samstag (27.08.), zwischen 19.30 Uhr und 23.10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Egerstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand 700 Euro Sachschaden.

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Kanalstraße am Sonntag (27.08.), zwischen 0 Uhr und 11.45 Uhr, ein schwarzes Pedelec im Wert von circa 3.000 Euro. Das Zweirad der Marke Giant war auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert worden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (28.08.), gegen 22.25 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bonifatiusstraße ein. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von circa 6.000 Euro und verursachten etwa 500 Euro Sachschaden.

Diebstahl aus Kirche

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Donnerstag (25.08.) eine Altarbibel aus einer Kirche in der Straße „Kirchplatz". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. In ein Einfamilienhaus in der Gotzbertstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (24.08.) durch Einschlagen einer Scheibe ein. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und stahlen Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Darüber hinaus entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Brand von Gartenlaube

Rotenburg a.d. Fulda. Am Samstag (27.08.) kam es zum Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Breitinger Kirchweg.

Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer und informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr hatte die Flammen zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Gartenlaube brannte vollkommen ab, sodass nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kam, sind aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Bebra. In eine Firma im Wiesenweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (27.08.) ein. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume des Gebäudes und entwendeten mehrere elektronische Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Außerdem hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Kellerraum aufgebrochen

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte brachen eine Holztür samt Vorhängeschloss eines Kellerraums eines Mehrfamilienhauses in der Borngasse zwischen Samstag (20.08.) und Samstag (27.08.) mittels körperlicher Gewalt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden an der Tür.

Trickdiebstähle in zwei Geschäften

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag (27.08.), gegen 16.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täterinnen und ein Täter mittels eines Geldwechseltricks Bargeldbeträge aus den Kassen von zwei Geschäften in der Breitenstraße zu stehlen. Während zwei von ihnen die Verkäuferinnen ablenkten, indem sie diese nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen baten, ihnen Geld zu wechseln, griff eine dritte Person in die Kasse.

Der Mitarbeiterin eines Geschäftes gelang es gerade noch rechtzeitig die Kassenlade zu schließen, sodass die Langfinger kein Diebesgut erlangen konnten und umgehend flüchteten.

Die Angestellte des zweiten Ladens schaffte es zwar noch bei dem Kassengriff einige durch die Täter entnommene Geldscheine festhalten, allerdings gelang es den Trickdieben dennoch mit einem dreistelligen Geldbetrag in unbekannte Richtung zu flüchten.

Die Täterinnen und der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: weiblich circa 1,70 Meter groß etwa 30 Jahre alt schwarze Locken schlanke Statur südländisches Erscheinungsbild trug bunte Kleidung

Täterin 2: weiblich circa 1,75 Meter groß asch-blonde Haare schlanke Statur südländisches Erscheinungsbild trug helle Kleidung

Täter 2: männlich circa 1,85 Meter groß etwa 50 bis 60 Jahre alt dunkle, gelockte Haare kräftige Statur südländisches Erscheinungsbild Drei-Tage-Bart trug einen dunklen Anzug



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Bebra. Zwischen Freitagnachmittag (26.08.) und Samstagvormittag (27.08.) beschädigten Unbekannte einen auf einem Privatgrundstück in der Luisenstraße abgestellten Citroen. Die Täter stachen drei Reifen des Pkw platt und zerkratzten Motorhaube, Kotflügel und Frontstoßstange. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (28.08.) erlitten eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda und eine 43-jährige Frau aus Fulda, welche sich als Beifahrerin in einem Mazda befand, leichte Verletzungen. Die 18-Jährige befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 12.40 Uhr die Rabanusstraße aus Richtung Peterstor kommend in Fahrtrichtung Dalbergstraße und wollte nach rechts in die Dalbergstraße einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Mazda-Fahrer, welcher die Dalbergstraße aus Richtung „Vor dem Peterstor“ kommend in Fahrtrichtung Gutenbergstraße befuhr. Die 43-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch die 18-Jährige wurde zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Klinikum Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Rotenburg. Am Sonntag (28.08.), gegen 14.10 Uhr, nahm eine 54-jährige E-Bike-Fahrerin aus Rotenburg an einer öffentlichen Veranstaltung teil. In diesem Zusammenhang kam sie zwischen Rotenburg-Mündershausen und Rotenburg einen Abhang entlang. Da ihr dieser nach aktuellem Kenntnisstand zu steil war, wollte sie von ihrem E-Bike absteigen und hinunterschieben. Hierbei kam sie aus noch unklarer Ursache jedoch zu Fall und verletzte sich schwer. Die 54-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Freitag (26.08.), in der Zeit von 17.10 bis 17.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Rückwärtsausparken von dem gegenüberliegenden Parkplatz gegen den Suzuki und beschädigte diesen im Bereich der hinteren rechten Stoßstange. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigsau. In der Zeit von Dienstag (16.08.), gegen 10 Uhr, bis Dienstag (23.08.), gegen 9:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Schäden an einer Schutzplanke im Bereich der L3254 „Weiße Dame" nach Beenhausen. Dies wurde von der Straßenmeisterei Rotenburg a.d. Fulda festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Alleinunfall mit Motorrad

Heringen. Am Sonntag (28.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kradfahrer aus Unterbreizbach (Wartburgkreis) die L3251A aus Heringen kommend in Richtung Kleinensee. In einer dortigen Rechtskurve rutschte er aus noch unklarer Ursache mit seinem Krad weg und kam zu Fall. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Alleinunfall mit Pkw

Kirchheim. Am Sonntag (28.08.), gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger Pkw-Fahrer aus Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis) mit seinem Fahrzeug die L3159 aus Richtung Reckerode kommend in Richtung Kirchheim. In einer leichten Rechtskurve (Höhe Tunnel/Brückenbauwerk der BAB7) verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er mit seiner linken Fahrzeughälfte gegen ein dortiges Brückenbauwerk. Durch den Aufprall wurde die Fahrertür aus der Karosserie herausgerissen. Dabei wurde der Pkw abgewiesen und zur Fahrbahnmitte zurück geschleudert. Das Fahrzeug kam schließlich in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Der Fahrer lag schwer verletzt neben seinem Fahrzeug. Er wurde am Unfallort durch die Rettungskräfte stabilisiert und anschließend in ein Klinikum transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Alsfeld. Ein Alsfelder parkte seinen roten Mercedes am Donnerstag (11.08.) ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Am Kirchplatz". Als er am Mittwoch (24.08.) wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Auto im rückwärtigen Bereich Beschädigungen aufwies. Der Unfallverursachter verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Unbekannter verletzt 17-Jährigen mit Schlagstock

Flieden (Landkreis Fulda) (ots) – Ein bislang Unbekannter soll sich am

vergangenen Sonntag (28.8.), gegen 2 Uhr, in die Streitigkeiten einer Gruppe

Jugendlicher eingemischt und einen 17-Jährigen aus Flieden mit einem Schlagstock

attackiert haben. Zudem verpasste der Unbekannte dem Jugendlichen einen

Faustschlag, wodurch dieser bewusstlos zu Boden ging.

Der 17-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf und an den Beinen.

Er musste deswegen von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden.

Anschließend brachten Beamte der Polizei Neuhof den 17-Jährigen nach Hause.

Der Attacke mit dem Schlagstock vorausgegangen, war die körperliche

Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen im Bahnhof Flieden, in die sich der

Unbekannte plötzlich einmischte.

Auslöser des Konflikts innerhalb der Gruppe war offensichtlich der durch

Eifersucht entfachte Streit um eine Freundin des Opfers.

Eine Personenbeschreibung des Schlägers konnten die Jugendlichen nicht abgeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Mann verzögert Abfahrt eines ICE – weil Lieferservice zu spät kommt

Fulda (ots) – Für einen 23-Jährigen aus Ottobrunn (Bayern) könnte der

Lieferservice für sein Essen etwas teurer werden. Der junge Mann blockierte am

vergangenen Sonntag (28.8., ca. 2 Uhr) die Tür eines ICE und verhinderte so die

Weiterfahrt in Richtung München.

Grund für seine Aktion war, seine Essensbestellung für sich und seine vier

Begleiter, die noch nicht am Zug eingetroffen war.

Erst als der Lieferservice den Bahnsteig 4 im Bahnhof Fulda erreichte, gab der

23-Jährige die Tür wieder frei. Durch seine Aktion verspätete sich der Zug um

rund eine Viertelstunde.

Wegen seines Verhaltens wurden er und seine Begleiter von der Weiterfahrt

ausgeschlossen. Außerdem hat die Bundespolizeiinspektion Kassel gegen den Mann

ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Pkw – Vollbrand auf der Bundesautobahn 4 bei Wildeck

Am Sonntag (28.08.) um 14:40 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach zu einem Pkw-Vollbrand, in dessen Folge das Fahrzeug komplett zerstört wurde.

Ein 48jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden befuhr mit seinem Land Rover Discovery die Bundesautobahn 4 vom Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Eisenach. Kurz nach der Anschlussstelle Friedewald bemerkte der Fahrzeugführer plötzlich Rauchentwicklung aus den Lüftungsschlitzen im Innenraum. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug auf den dortigen Seitenstreifen. Der Fahrzeugführer und seine Mitfahrerin, sowie die zwei mitgeführten Hunde verließen daraufhin sofort das Fahrzeug. Unmittelbar danach schlugen die Flammen bereits aus dem Motorraum. In kürzester Zeit stand der Land Rover in Vollbrand. Durch Ersthelfer wurde die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehr Wildeck-Obersuhl rückte daraufhin mit vier Einsatzfahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften zum Löscheinsatz aus. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ost für 30 Minuten voll gesperrt werden.

Die Fahrzeuginsassen sowie die Hunde blieben unverletzt. Als Brandursache ist von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraums auszugehen.

Aufgrund des geringen Fahrzeugaufkommens kam es zu keiner nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigung. Die zuständige Autobahnmeisterei wurde mit der Begutachtung der Fahrbahnschäden und weiteren Sicherungsmaßnahmen beauftragt.

An dem Land Rover entstand durch das Feuer Totalschaden. Die darunterliegende Fahrbahndecke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden ist mit 10.000 Euro zu beziffern.