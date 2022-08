Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schockanrufer machen zweimal Beute,

Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-Liebig-Straße / Auf der Steinkaut, 26.08.2022

(pa)Am Freitag erbeuteten Telefonbetrüger im Hochtaunuskreis mit der Masche des sogenannten Schockanrufs Werte von über einhunderttausend Euro.

In beiden Fällen wurden die betroffenen Bürgerinnen durch die Täter telefonisch kontaktiert und in den Glauben versetzt, ein naher Angehöriger hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich in Haft und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß. Den Betrügern gelang durch ihr hochprofessionelles Vorgehen, die Hilfsbereitschaft der Angerufenen auszunutzen.

So kam es, dass eine Friedrichsdorferin gegen 13.50 Uhr in die Bad Homburger Justus-Liebig-Straße gelotst wurde, um die angebliche „Kaution“ an einen Geldabholer zu übergeben. Erst im Nachhinein fiel der Schwindel auf. Der Mann soll circa 165cm bis 170cm groß und von kräftig-dicklicher Statur gewesen sein, ein „osteuropäisches Erscheinungsbild“ und kurzes schwarzes Haar gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem grauen Poloshirt mit weißen Streifen am Kragen sowie den Ärmeln und einer blauen Jeans. Er habe Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen und eine schwarze Tasche oder einen Rucksack mit sich geführt. An beiden Armen habe er Tattoos gehabt.

Später am Nachmittag – gegen 16:00 Uhr – übergab eine Usingerin, die ebenfalls dem Glauben aufgesessen war, einem Angehörigen in einer Notlage zu helfen, in der Straße „Auf der Steinkaut“ vor dem Gebäude des Bad Homburger Amtsgerichts erhebliche Sachwerte an eine Abholerin. Auch in diesem Fall kam erst im Nachhinein heraus, dass es sich um eine Betrugsmasche gehandelt hatte. Die Frau beschrieb die Täterin als etwa 25 Jahre alt und circa 150cm groß. Sie soll schwarze schulterlange Haare gehabt und „südländisch“ ausgesehen haben. Getragen habe die Täterin ein helles Shirt und eine Hose. Die Kriminalpolizei Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die in den genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Spaziergängerin körperlich angegangen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Usinger Weg, 28.08.2022, gg. 12.55 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag wurde in Bad Homburg Kirdorf eine Frau von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt. Eine 63-jährige Bad Homburgerin war gegen 12.55 Uhr im Bereich eines Feldwegs am Usinger Weg unterwegs, als sie auf eine junge Frau und einen Mann traf, die drei Hunde unangeleint ausführten. Als die 63-Jährige die beiden darauf angesprochen habe, sei die junge Frau sofort ausfällig geworden. Sie habe die Bad Homburgerin zunächst beleidigt und danach ins Gesicht geschlagen. Daraufhin soll der Mann die 63-Jährige zu Boden gestoßen haben, wobei sie sich Verletzungen zuzog.

Die Täterin soll etwa 16 bis 18 Jahre alt, circa 160cm groß und schlank gewesen sein. Sie habe dunkle schulterlange Haare gehabt, akzentfrei Deutsch gesprochen und ein weißes Oberteil sowie eine schwarz-grau-weiß-karierte Jogginghose getragen.

Der Mann wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 160cm groß und kräftig beschrieben. Er habe kurze grau melierte Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein Tattoo auf dem linken Oberarm gehabt. Getragen habe er ein graues T-Shirt und eine schwarz-weiße kurze Hose. Die drei mitgeführten Hunde seien klein gewesen und haben lockiges Fell in den Farben Weiß, Rot und Schwarz gehabt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Hundebesitzer entzieht sich nach Biss seiner Verantwortung, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Usinger Weg, 25.08.2022, gg. 08.50 Uhr

(pa)Am vergangenen Donnerstag entzog sich ein Gassigänger in Bad Homburg Kirdorf seiner Verantwortung, nachdem sein Hund eine Joggerin gebissen hatte. Eine 69-Jährige joggte gegen 08.50 Uhr über einen Fußweg im Bereich des Usinger Wegs, als sie von einem Hund in die Wade gebissen wurde. Der Hundebesitzer teilte der Frau im Anschluss seine Personalien sowie seine Erreichbarkeit mit. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Angaben durchweg falsch waren, woraufhin die 69-Jährige bei der Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattete. Sie beschrieb den unbekannten Gassigänger als etwa 65 bis 75 Jahre alt, circa 175cm groß und schlank. Er soll graues Haar gehabt haben und mit einem blauen Hemd, einer dunklen Hose sowie einem dunklen Hut „schick“ gekleidet gewesen sein. Sein Hund sei sehr klein gewesen und habe weißes kurzes Fell gehabt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Mann mit Reizstoff besprüht,

Oberursel, Obere Hainstraße, 26.08.2022, gg. 19.00 Uhr

(pa)Am Freitagabend wurde in Oberursel ein 20-Jähriger von einem Unbekannten mit Reizstoff besprüht. Der im Landkreis Groß-Gerau wohnhafte Geschädigte befand sich gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz Bleiche, als ein Mann ihm unvermittelt mit einem Reizstoffspray ins Gesicht sprühte. Anschließend habe sich der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes von der Örtlichkeit entfernt. Der Angreifer wird beschrieben als circa 170cm bis 175cm groß. Er habe eine dunkle Hautfarbe sowie schulterlange „Dreadlocks“ gehabt und einen schwarzen Jogginganzug getragen. Sein Begleiter sei mit etwa 195cm deutlich größer gewesen. Er habe dunkles kurzes Haar gehabt und ein blaues T-Shirt sowie eine graue Jogginghose getragen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Bei Anzeigenaufnahme Polizei beleidigt, Oberursel, Moselstraße, 27.08.2022, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am Samstag kam es in der Oberurseler Moselstraße zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf ein 28-Jähriger aufgrund seines aggressiven Verhaltens festgenommen wurde. Gegen 17.30 Uhr begab sich eine Streife der Polizeistation Oberursel in die Moselstraße, um eine Strafanzeige aufzunehmen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten gemeldet, dass einer der Nachbarn – offenbar nachdem bei ihm der Strom abgestellt worden war – an fremden Steckdosen Strom abgezapft habe. Während der Anzeigenaufnahme erschien der 28-jährige Tatverdächtige an der Örtlichkeit. Dieser soll umgehend angefangen haben, die Streife zu beleidigen. Darüber hinaus habe er sich überaus aggressiv gezeigt, sodass auch Versuche der Streife, deeskalierend auf den Mann einzuwirken nicht von Erfolg gewesen seien. Um eine Eskalation und insbesondere Tätlichkeiten gegen die anwesenden Nachbarn zu verhindern, wurde der 28-Jährige durch die Streife zu Boden gebracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Entziehung elektrischer Energie sowie Beleidigung eingeleitet.

Katalysator gestohlen,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Mainblick, 23.08.2022 bis 27.08.2022

(pa)In Kronberg Schönberg waren in der vergangenen Woche Katalysatorendiebe am Werk. Wie am Samstag festgestellt werden musste, war ein VW Polo, der seit Dienstagnachmittag in der Straße „Mainblick“ geparkt gewesen war, zum Ziel der Täter geworden. Der Wert des herausgetrennten und gestohlenen Abgasanlagenteils beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Fahrraddiebe in Oberursel am Werk,

Oberursel, 26.08.2022, 23.00 Uhr bis 27.08.2022, 12.45 Uhr

(pa)In Oberursel waren von Freitag auf Samstag Fahrraddiebe unterwegs. In der Fuchstanzsstraße in Stierstadt wurde über Nacht aus einer Garage ein graues Rennrad des Herstellers „Cube“ – Modell „Nuroad Race H“ entwendet. Im Tatzeitraum wurden in der näheren Umgebung zudem mehrere Gartenhütten geöffnet – mutmaßlich mit derselben Zielrichtung. In der Weißkirchener Wiesenstraße in Oberursel entwendeten die Täter aus einer Garage gleich zwei Elektrofahrräder und vier Ladegeräte. Die Pedelecs der Marke „Mate“ haben die Farben Blau und Schwarz. Ebenfalls in Weißkirchen kam es am Samstag zu einem gewaltsamen Eindringen in einen Garten. Zwar gelangten die Täter auf das in der Memeler Straße gelegene Grundstück, entwendet wurde augenscheinlich jedoch nichts. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt zu allen Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Oberursel, Borkenweg, 26.08.2022, 16.00 Uhr bis 28.08.2022, 15.30 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes hatten es Diebe im Oberurseler Borkenweg auf den Inhalt eines Handwerkerfahrzeugs abgesehen. Der blaue Ford Transit eines Handwerksbetriebes war zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 11 abgestellt, als jemand eine Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlug und aus dem Innenraum diverse Werkzeuge und Gerätschaften entwendeten. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinzu kommt der Schaden durch die zerstörte Scheibe. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Radfahrer bei Kollision mit Wohnmobil verletzt, Glashütten, Schloßborn, Ehlhaltener Straße, 28.08.2022, gg. 14.25 Uhr

(pa)In Glashütten Schloßborn kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Wohnmobil. Gegen 14.25 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein mit einem Wohnmobil die Weiherstraße und beabsichtigte, nach links weiter über die Ehlhaltener Straße in Fahrtrichtung Ehlhalten zu fahren. Als der Wohnmobil-Fahrer an der abknickenden Vorfahrtsstraße abbremste, überholte ein 43-jähriger Rennrad-Fahrer das Wohnmobil. Dessen Fahrer fuhr in diesem Moment erneut an und bog nach links ab, sodass es zu einer Kollision mit dem Radler kam. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.