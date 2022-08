Amtsanmaßung und Hausfriedensbruch,

Limburg, Seilerbahn, Sonntag, 28.08.2022, 03:00 Uhr

(wie) In Limburg haben zwei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Grundstück in Limburg betreten und sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben. Die Polizei wurde gegen 03:00 Uhr in die Seilerbahn gerufen, da ein 71-Jähriger zwei Männer auf seinem Grundstück entdeckt hatte, die sich dort unberechtigt aufhielten. Die offensichtlich angetrunkenen 29-Jährigen hatten zuvor einen Zaun überklettert und waren so in den Garten gelangt. Vom 71-Jährigen angesprochen, gaben sie sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, die angeblich die Hausschweine des Nachbarn inspizieren müssten. Auch auf Aufforderung verließen die Männer das Grundstück nicht. Eine weitere Anwohnerin verwickelte die Eindringlinge bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch. Die Streife stellte die Identität der Männer fest und sprach einen Platzverweis aus, dem die Beiden auch nachkamen.

Betrunkener schlägt Männer in Limburg, Limburg, Hospitalstraße, Sonntag, 28.08.2022, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Mann in Limburg zwei Passanten angegriffen und geschlagen. Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer waren gegen 01:40 Uhr in der Hospitalstraße unterwegs. Dort trafen sie auf einen stark betrunkenen Mann, der sehr aggressiv gewesen sein soll. Dieser griff zunächst den 18-Jährigen an und schlug und tritt nach ihm. Der junge Mann konnte den Angreifer abwehren und zurückdrängen. Der Betrunkene wandte sich daraufhin dem 20-Jährigen zu und schlug diesem ins Gesicht und verletzte ihn so. Anschließend floh der Täter in Richtung Diezer Straße. Er wurde als circa 45-jährig, 175 cm groß und von „osteuropäischem Aussehen“ beschrieben. Er soll kurze Haare gehabt haben und war mit einem grau-grünen Shirt und Jeans bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei, Hadamar, Mainzer Landstraße, Freitag, 26.08.2022, 22:40 Uhr

(wie) Am späten Freitagabend flüchtete in Hadamar ein Motorrollerfahrer vor einer Polizeikontrolle und stürzte dabei, er konnte anschließend festgenommen werden. Eine Streife der Limburger Polizei bemerkte gegen 22:40 Uhr einen unbeleuchteten Motorroller auf der Mainzer Landstraße. Die zwei Männer auf dem Zweirad fuhren ohne Helm. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten und über Außenlautsprecher zum Anhalten aufforderten, versuchten die Männer vor der Kontrolle zu fliehen und fuhren dabei über die Parkplätze von Supermärkten. Der Weg wurden den Männern schließlich durch den Streifenwagen versperrt. Sie versuchten dennoch zwischen einem Bordstein und dem Streifenwagen durchzukommen und stürzten anschließend zu Boden. Die Männer flohen dann zu Fuß weiter, der Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden. Im Helmfach des Motorrollers konnte sein Portemonnaie sowie ein Ausweis des Mitfahrers gefunden werden. Der festgenommene 22-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem war das Zweirad nicht versichert. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Motorroller gestohlen worden war. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Motorroller wurde sichergestellt.

Zeuge verhindert größeren Brandschaden, Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße, Samstag, 27.07.2022, 18:20 Uhr

(wie) Am Samstagabend zündelten Jugendliche auf dem Hof einer Schule in Frickhofen, ein Zeuge konnte das Feuer rechtzeitig löschen. Circa sieben Jugendliche wurden gegen 18:20 Uhr auf dem Schulhof der Mittelpunktschule St. Blasius beobachtet, wie sie einen Haufen Papiermüll anzündeten und eine Papiertonne über das Feuer stellten. Anschließend flüchteten die Zündler. Ein Zeuge konnte den Brand schnell löschen und verhinderte so ein Übergreifen auf die Mülltonne oder weitere Gegenstände. Die Jugendlichen konnten nicht näher beschrieben werden. Feuerwehr und Polizei bitten: Sprechen Sie mit Ihren Kindern und erklären Sie, welche verheerenden Auswirkungen ein jegliches Feuerlegen generell und insbesondere im Moment haben kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, Limburg, Schiede, Samstag, 30.07.2022, 23:45 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend erwischte die Polizei in Limburg einen Mann, der betrunken mit einem E-Scooter gefahren war. Eine Streife der Polizei war wegen einer Ruhestörung in der Innenstadt unterwegs. Nachdem die Ruhe an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule wieder hergestellt worden war, fiel den Beamten auf der Schiede ein E-Scooter auf, der deutlich in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von über ein Promille anzeigte. Der Mann wurde daher festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Den E-Scooter stellten die Beamten sicher.