Wiesbaden: Die Polizei-News

Bedrohung in Herbertanlage – Videoschutzanlage führt zur

Festnahme, Wiesbaden, Geschwister-Stock-Platz, Herbertanlage, Samstag,

27.08.2022, 01:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend nahm die Polizei einen Mann aus Wiesbaden fest, welcher im

Verdacht steht in der Nacht zuvor eine Personengruppe mit einer Waffe bedroht zu

haben. Gegen 01:00 Uhr hielten sich zwei Männer und eine Frau im Alter von 22

bis 28 Jahren in der Wiesbadener Herbertanlage auf. Den Angaben der Dreien

folgend, habe sich ihnen ein unbekannter Mann genähert und dabei einen

schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten. Kurz darauf habe er

diesen in Richtung der Drei gerichtet, woraufhin sie zwei leise Knallgeräusche

wahrgenommen hätten. Hierauf richtete der Unbekannte die mutmaßliche Schusswaffe

gegen eine Schar Enten und betätigte erneut den Abzug. Im Anschluss flüchtete er

in Richtung des Hauptbahnhofes. Sowohl die Frau, als auch die Männer und die

Entenvögel blieben unverletzt. Den Spuren am Tatort zufolge handelte es sich bei

dem Gegenstand um keine scharfe Schusswaffe. Bei der Flucht konnte der Täter,

ein 30 Jahre alter Wiesbadener, von der Video-Schutzanlage aufgezeichnet und

identifiziert werden. Am Abend gelang es Einsatzkräften im Rahmen der

Einsatzmaßnahmen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ den Tatverdächtigen anzutreffen

und festzunehmen. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten

Durchsuchung konnte beim Tatverdächtigen zwar nicht das Tatmittel, dafür aber

potenzielles Diebesgut aus einem vorangegangenen Diebstahl aufgefunden werden.

Zunächst wurde er für weitere Maßnahmen zu einer Polizeistation gebracht. Der

Wiesbadener befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand,

sodass er daraufhin in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen wurde.

Radfahrer durch gespannten Draht gefährdet, Wiesbaden, Straßenmühlweg,

Sonntag, 28.08.2022 bis Montag 29.08.2022, 06:00 Uhr

(wie) Am frühen Montagmorgen bemerkte ein Radfahrer rechtzeitig einen gespannten

Draht im Straßenmühlweg und konnte so noch rechtzeitig anhalten. Die Polizei

wurde gegen 06:00 Uhr in den Straßenmühlweg zwischen der Homburger Straße und

der Erich-Ollenhauer-Straße gerufen. Dort hatte ein 64-Jähriger einen Draht

entdeckt, der in Bauchhöhe zwischen zwei Pfosten einer Straßenbarriere gespannt

worden war. Dieser wäre dazu geeignet gewesen einen Radfahrer zu Fall zu bringen

und zu verletzen. Der 64-Jährige hatte gerade noch rechtzeitig anhalten können.

Da der Bereich morgens bereits stark von Radfahrern frequentiert wird, war es

nur dem Zufall überlassen, dass es dort zu keinem Unfall gekommen ist. Die

Polizei stellte den Draht sicher und suchte die Umgebung nach weiteren

Gefahrenstellen ab. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Rufnummer

0611/345-0 erbeten.

Scheibe im fahrenden Linienbus zerschlagen, Wiesbaden, Schwarzenbergstraße,

Sonntag, 28.08.2022, 06:25 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen zerschlug ein Mann eine Glasscheibe in einem

fahrenden Linienbus in Wiesbaden. Der 25-Jährige war offenbar mit zwei weiteren

Männern in Streit geraten und zerschlug dabei die Glasscheibe im Innenraum des

Busses. Als der Bus daraufhin in der Schwarzenbergstraße anhielt, flüchteten die

beiden Kontrahenten des 25-Jährigen. Der Polizei konnte der Mann weder angeben,

weshalb er sich mit den Männern gestritten hatte, noch weshalb er die Scheibe

zerschlagen hatte. Er war derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht

möglich war. Nach Identitätsfeststellung wurde der Mann vor Ort entlassen. Die

Tat wurde von der Videoanlage im Bus aufgezeichnet. Der Sachschaden wird auf

1000 EUR geschätzt.

Gartengrundstück in Brand gesetzt

Wiesbaden, Mittlerer Wingersweg, Sonntag, 28.08.2022, 21:00 Uhr

(ste) Am späten Sonntagabend wurde ein Garten in Wiesbaden in Brand gesetzt. Ein

Unbekannter zündete gegen 21:00 Uhr einen Garten im mittleren Wingertsweg an.

Das Feuer breitete sich rasch auf eine Fläche von circa 100 Quadratmeter aus.

Die Flammen zerstörten eine Tanne und ein Gartenhaus samt Inhalt. Ein

Nachbargrundstück wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr

konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern und den Brand löschen. Es

entstand ein Schaden von etwa 10.000,- EURO. Die Kriminalpolizei bittet unter

der Rufnummer 0611 / 345 – 0 um Hinweise.

Auseinandersetzung in der Coulinstraße, Wiesbaden, Coulinstraße, Freitag,

26.08.2022, 01:20 Uhr

(My)In der Coulinstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen

01:20 Uhr eine 39-jährige Frau durch einen unbekannten Täter körperlich

angegangen und verletzt. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde die

Geschädigte auf offener Straße gewaltsam zu Boden gedrückt, sodass sie

Verletzungen davontrug. Der Angreifer flüchtete in Richtung des Römertors und

anschließend in Richtung der Langgasse, in der sich die Spur des unbekannten

Täters verliert. Die unbekannte Person wurde beschrieben als männlich,

glatzköpfig, ca. 40 Jahre alt und etwa 1,75m groß. Zudem soll der Angreifer ein

weißes T-Shirt, eine kurze Hose, sowie dunkle Schuhe und eine dunkle Bauchtasche

getragen haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, Wiesbaden, Langgasse, Freitag,

26.08.2022, 01:15 Uhr

(My)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01:15 Uhr, kam es in der

Langgasse zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Die unbekannten Täter gelangten bislang unbemerkt und widerrechtlich in das

Innere des Wohngebäudes. Dort suchten sie eine Wohnung im dritten OG auf und

machten sich an der Tür zu schaffen. Die 42-jährige Mieterin und ihre Tochter,

die sich zur selben Zeit in der angegangenen Wohnung befanden, machten akustisch

auf sich aufmerksam. Daraufhin ließen die Einbrecher von der Wohnungstür ab und

verließen das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Nach Aussagen der Geschädigten

soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben, die sich auf einer

osteuropäischen Sprache verständigt haben sollen. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer

(0611) 345 – 0 entgegen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Freitag, 26.08.2022, 22:00 Uhr bis Samstag,

27.08.2022, 06:00 Uhr

(My)Zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen kam es in der Goerdelerstraße im

dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Einbruch in eine

Apartmentwohnung. Der Einbrecher gelangte über die unverschlossene

Hauseingangstür in das Treppenhaus und öffnete auf bislang ungeklärte Art und

Weise die Wohnungstür des Bewohners. Der unbekannte Täter durchsuchte

augenscheinlich mehrere Schränke und Schubladen in den Wohnräumen der

Kleinwohnung. Nach einer ersten Begehung des 64-jährigen Geschädigten, konnte

bislang nichts von Wert als Diebesgut festgestellt werden. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Rufnummer

(0611) 345 – 0 entgegen.

Diebstahl aus aufgebrochenem Automaten, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

Donnerstag, 25.08.2022, 19:55 Uhr bis Freitag, 26.08.2022, 08:10 Uhr

(st) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter einen

freistehenden Zigarettenautomaten in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden

auf. Die Diebe hebelten den Automaten mit unbekannten Werkzeugen auf und

entwendeten aus dem Innenraum sodann diverse Zigaretten sowie Bargeld. Der

Sachschaden an dem Automaten beläuft sich auf über 300 Euro. Das 5.

Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 345-2540

entgegen.

Gestohlener Motorroller in Teich gefunden, Wiesbaden, Grünanlage Warmer Damm,

Samstag, 20.08.2022 bis Samstag, 27.08.2022, 09:06 Uhr

(st) Im Zeitraum vom 20.08.2022 bis 27.08.2022 entwendeten unbekannte Täter in

Wiesbaden einen Roller von seinem Stellplatz an der Wilhelmstraße und versenkten

diesen unweit in einem Teich. Die Wiesbadener Stadtpolizei wurde von einem

Zeugen informiert, dass im Teich am Warmen Damm ein Motorroller liegen würde.

Eine Streife der Stadtpolizei fand das Leichtkraftrad im Wasser der Grünanlage

„Warmer Damm“ auf und verständigten die Kolleginnen und Kollegen des 1.

Polizeireviers. Diese stellten das Zweirad sicher, an dem ein Sachschaden von

über 500 Euro entstanden war. Zeugen werden gebeten sich bei dem 1.Polizeirevier

in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vandalen ziehen durch den Martha-von-Opel-Weg, Bad

Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Mittwoch, 24.08.2022, 17:00 Uhr bis Freitag,

26.08.2022, 09:20 Uhr

(fh)Vergangene Woche sind Vandalen durch den Martha-von-Opel-Weg in Bad

Schwalbach gezogen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der oder die

Unbekannten rissen zwischen Mittwoch und Freitag auf ihrem Weg durch die besagte

Straße mehrere Fahrzeugkennzeichen ab, traten gegen Seitenspiegel und

beschädigten letztlich vier Pkw und ein Motorrad. Der Gesamtschaden wird auf

etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Werkzeug von Baustelle gestohlen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rebhangstraße,

Festgestellt: 29.08.2022, 06:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen waren Werkzeugdiebe in Hallgarten zugange. Am

Freitagmorgen stellten Mitarbeiter einer Baustelle in der Rebhangstraße in

Hallgarten den Diebstahl fest und informierten die Polizei. Den hinzugerufenen

Beamten zeigte sich, dass die Diebe mehrere an einem Bagger angebrachte

Werkzeugkisten aufgebrochen hatten. Hieraus stahlen sie Werkzeugteile im Wert

von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die

Flucht.

Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Rüdesheim erbitten Hinweise

unter der Rufnummer (06722) 9112-0.

Zwei Motorräder kollidieren, Bundesstraße 54, Zwischen Aarbergen-Kettenbach

und Reckenroth, Sonntag, 28.08.2022, 15:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 42 ein Motorradfahrer bei

einem Zusammenstoß mit einem weiteren Zweirad verletzt. Gegen 15:30 Uhr waren

ein 22 Jahre alter Motorradfahrer und eine 21-jährige Motorradfahrerin auf der B

54 von Limburg nach Bad Schwalbach unterwegs. Zwischen Aarbergen-Kettenbach und

Reckenroth (Rheinland-Pfalz) beabsichtigte der vorrausfahrende 22 Jahre alte

KTM-Fahrer auf einen Parkplatz zu abzubiegen und bremste ab. Die hinter ihm

fahrende 21-Jährige bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät, sodass sie mit

ihrer Honda-Maschine auf die KTM auffuhr. In Folge der Kollision kamen beide zu

Fall, die 21-Jährige verletzte sich leicht. Sie musste zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund

1000 Euro.

Mehrere Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Rüdesheim am Rhein,

Bleichstraße, Sonntag. 28.08.2022

Am Sonntag haben Verkehrskontrollen der Polizeistation Rüdesheim mehrere

Verstöße zu Tage gebracht. Mehrere Beamtinnen und Beamten hatten am Sonntag in

der Bleichstraße eine Kontrollstelle errichtet. Ziel war es die

Verkehrstüchtigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern zu kontrollieren, um so

einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Insgesamt stellten die

Einsatzkräfte 18 Verstöße in Form von Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Gleich

13 Fahrzeugnutzer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Vier weitere

bedienten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Auch kam den Beamten in einer

angrenzenden Einbahnstraße ein Fahrzeug in falscher Richtung fahrend entgegen.

Alle Betroffenen wurden von den Polizisten über die Gefahren der

Zuwiderhandlungen aufgeklärt.