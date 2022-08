Eine Sprache zu lernen, erfordert tägliches Training und viel Engagement. Es kann langweilig und mühsam sein, als gedacht. Dennoch gilt Musik nach wie vor als eines der erfolgreichsten Lernmittel beim Sprachenlernen, z. B. beim Deutschlernen.

Musik: ein sehr wirksames Lernwerkzeug

Es gibt viele Methoden, mit denen man eine Sprache schnell und spielerisch lernen kann. Einer der wichtigsten ist die Musik. Damit kann man sehr schnell Deutsch sprechen. Wenn ein Lied einem Zuhörer gefällt, singt er es immer wieder. So kann er das Lied auswendig und kann somit auch die Liedtexte verstehen. Dabei werden neue Wörter gelernt, die Aussprache verbessert und unbemerkt gelernt. Sie hilft auch dabei, zu lernen, während man anderen Beschäftigungen nachgeht, und hält die übliche Langeweile des theoretischen Unterrichts fern. Indem Sie deutsche Musik hören, machen Sie sich mit alltäglichen Ausdrücken vertraut, die zum jeweiligen Thema passen, und können sich schneller weiterentwickeln.

Wie kann man Deutsch lernen, indem man Musik hört?

Um effektiv Deutsch mithilfe von Musik zu lernen, sind einige Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Mit einem Lied, dessen Text gut hörbar ist, fällt das Lernen nämlich sehr viel leichter. Daher sollte man Lieder auswählen, die man mag und deren Texte gut ausgesprochen werden. Es ist auch empfehlenswert, Lieder mit Untertiteln zu wählen. Dann sollte man sich ein wenig bemühen, den Liedtext zu verstehen. Wenn Sie die Lieder regelmäßig anhören und selbst singen, können Sie unbekannte oder falsch verstandene Wörter und ihre Bedeutung leicht korrigieren und behalten. Indem Sie das Lied immer wieder anhören und vor allem mitsingen, werden Sie sich neue Wörter merken und Ihren deutschen Wortschatz erweitern. Um den Lernerfolg noch zu steigern, können Sie sich die neuen Wörter, die Sie beim Hören der deutschen Musik entdeckt haben, notieren und damit täglich Sätze bilden.

Andere Lernmethoden zusätzlich zur deutschen Musik

Musik allein reicht nicht aus, damit Sie die deutsche Sprache vollständig beherrschen. Sie müssen auch die Grammatik-, Konjugations-, Rechtschreib- und Syntaxregeln lernen. Dazu können Sie nicht nur Musik hören, sondern auch einen Online-Kurs besuchen. Italki bietet Ihnen sehr preiswerte Kurse mit hochqualifizierten Lehrern an. Auch viele Apps werden Ihnen dabei helfen. Und wenn möglich könnten Sie Ihren nächsten Urlaub in Deutschland verbringen. Hören Sie deutsche Musik und besuchen Sie nebenbei einen Online-Kurs, um ein Profi in der Goethe Sprache zu werden.