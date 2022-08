Körperliche Auseinandersetzung in Kneipe

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Kneipe im Bereich des Rathauses in der Ludwigshafener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen 2 Personengruppen zunächst zu einer verbalen, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei wurden zwei Männer (41 und 43 Jahre alt) leicht am Kopf verletzt. Der 43-Jährige wurde mit einem Billardqueue an der Stirn getroffen. Auch gingen Teile des Mobiliars zu Bruch.

Laut spärlichen Zeugenangaben habe es sich um 4 männliche Täter gehandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief negativ.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Unfall

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 07:00 Uhr, meldet eine Zeugin einen verunfallten PKW im Bereich der Einmündung L528/K22. Vor Ort konnte der besagte PKW und der dazugehörige 18-jährige PKW-Fahrer festgestellt werden. Der 18-Jährige fuhr die L528 von Böhl-Iggelheim in Richtung Meckenheim. An der Einmündung zur K22 wollte der Fahrer in Richtung Dannstadt-Schauernheim abbiegen.

Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der 18-Jährige in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte auf einer Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen und kam schlussendlich in einem kleinen Waldstück zum Stillstand. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Versuchter Diebstahl aus Münzautomat

Dudenhofen (ots) – Am Montag 29.08.2022 gegen 05 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Automatenbereich einer Bank in der Speyerer Straße in Dudenhofen und hebelten dort die Frontklappe eines Einzahlautomaten für Münzgeld auf. Anschließend setzten sie ein elektrisches Schneidwerkzeug ein, um an das Münzgeld im Inneren zu kommen.

Den Tätern gelang es jedoch nicht, den Automaten zu “knacken”. Sie gelangten nicht an das Münzgeld im Inneren und zogen ohne Beute davon.

Wer hat im Tatortumfeld, insbesondere im Umfeld des großen gemeinsamen Parkplatzes zweier Supermärkte sowie des Ärztehauses in der Speyerer Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder sonstige sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.