24-Jähriger aus der Grube Prinz von Hessen gerettet

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 26.8.2022 gegen 18 Uhr kam es im See der Grube Prinz von Hessen zu einem Badeunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Darmstadt ging beim Schwimmen im See plötzlich unter. Von 2 zu Hilfe geeilten Badegästen konnte er nach mehreren Minuten unter Wasser entdeckt und noch vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte an das Ufer gebracht werden.

Nach erfolgreicher Reanimation des Rettungsdienstes wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren zudem die Feuerwehr und die Polizei eingesetzt.

47-Jährige entwendet Parfum im Wert von mehr als 1300 Euro

Darmstadt (ots) – Eine 47-jähriger Frau aus Wiesbaden kam am Samstag 27.8.2022 nicht weit, nachdem sie aus einem Geschäft in der Rheinstraße, Parfum im Wert von mindestens 1.300 Euro entwendete. Als sie sich gegen 17 Uhr die Ware schnappte und ohne zu bezahlen, das Geschäft verlassen wollte, hatte sie die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs auf sich gezogen.

Beim Versuch die Tatverdächtige zu stoppen, schlug die Frau um sich und ergriff die Flucht. Am Willy-Brandt-Platz endete die Flucht. Die alarmierten Polizeibeamten stoppten die Frau, stellten das Stehlgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Sie wird sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Darmstadt (ots) – Am Sonntag 28.8.2022 haben Kriminelle in der Zeit zwischen 12.15-15.30 Uhr ihr Unwesen in der Hermannstraße getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung verschafft. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten im Anschluss die Räume. Dabei fiel den Tätern eine Geldkassette, eine Lederjacke und ein Teppich in die Hände.

Mit der Beute traten sie die Flucht an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 720 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Möglicherweise wurde der Abtransport bemerkt? Unter Tel: 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Katalysator von Opel abmontiert

Darmstadt-Arheilgn (ots) – Auf den Katalysator eines grauen Opels, der in der Sauerweinstraße parkte, hatten es noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Freitagabend 26.8.2022 und Samstagmorgen 27.8.2022 abgesehen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Offen stehendes Fenster lockt Einbrecher an

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Sonntag 28.8.2022 in der Zeit zwischen etwa 19.45-20.30 Uhr das halb offenstehende Fenster einer Wohnung in der Barkhaustraße genutzt und sich über diesen Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurde er fündig und entwendete unter anderem einen Laptop.

Der Schaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit der Aufklärung der Tat betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Radfahrerin von Pkw geschnitten

Darmstadt (ots) – Am Sammstag 27.08.2022 gegen 15:20 Uhr kam es an der Kreuzung Pützerstraße/Dieburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50-jährigen Radfahrerin und einem silbernen Pkw. Die Radfahrerin fuhr auf dem Radstreifen der Pützerstraße in Fahrtrichtung Heinheimer Straße. Der silberne Pkw bog aus der Pützerstraße kommend nach rechts in die Dieburger Straße ab und schnitt den Radweg der Radfahrerin.

Die Radfahrerin musste stark abbremsen und stürzte. Der silberne Pkw setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt, erlitt leichte Schürfwunden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden weitere Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151/969-41110.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelles Duo geht auf Passanten los

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem ein bislang unbekanntes kriminelles Duo in der Nacht zum Sonntag 28.8.2022 auf einem Fußweg entlang der Landstraße 3103 auf 2 Passanten losgegangen ist, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren eine 18-Jährige und ihr 24-jähriger Begleiter fußläufig in Richtung der dortigen Haltestelle “Ludwigstraße” unterwegs, als plötzlich 2 unbekannte Männer hinter einem Baum hervorsprangen und sich den Passanten in den Weg stellten.

Hierbei forderten die Kriminellen die Herausgabe ihrer Wertsachen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll unter anderem einer des Duos Pfefferspray in Richtung der Passanten gesprüht haben. Schließlich erbeuteten sie Lebensmittel, welche die beiden Fußgänger bei sich hatten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die beiden Angegriffenen blieben nach jetzigem Stand unverletzt.

Täterbschreibung:

Die Flüchtigen trugen während der Tat Sturmhauben, schwarze Schuhe, schwarze Oberteile und schwarze Hosen. Einer des Duos war um die 19 Jahre alt und zwischen 1,65-1,70 Meter groß. Er hatte dunkle schulterlange Haare. Sein Komplize wurde war 1,80-1,85 Meter geschätzt.

Wer zum Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Bürogebäude im Visier Krimineller

Roßdorf (ots) – Ein Bürogebäude im Arheilger Weg geriet am vergangenen Wochenende 27.8.-28.8.2022 in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die ungebetenen Gäste die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt glücklicherweise dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten.

Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf 500 Euro geschätzt wird. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Roßdorf (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Bessunger Forsthaus” sucht die Polizei nach Zeugen. Den Unbekannten gelang es in der Nacht zum Samstag 27.8.2022 unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Hauses zu kommen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute.

Sie erbeuteten neben Schmuck auch Geld und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 06151/969-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Dieburg (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L3095 zwischen Altheim und Richen ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 23-jährige Motorradfahrer aus Münster befuhr die L3095 aus Altheim/Münster-Hessen kommend in Fahrtrichtung Richen.

In Höhe der Stadthäuser Mühle kollidierte der Motorradfahrer mit einem am Fahrbahnrand haltenden Pkw. In diesem Pkw befand sich ein Ehepaar aus Dieburg (81-jähriger Fahrer und 75-jährige Beifahrerin). Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die L3095 vollgesperrt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Seeheim (ots) – Am Freitagmittag 26.08.2022 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem PKW. Ein 32-jähriger Mann aus Roßdorf befuhr mit seinem Nissan die K 143 aus Richtung Ober-Beerbach in Richtung Seeheim. In einer scharfen Rechtskurve kam er ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der PKW überschlug.

Unbeteiligte Zeugen informierten umgehend die Polizei und den Rettungsdienst. Der Fahrer war nicht ansprechbar und musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt waren auch eine Streife der Kommunal Polizei, ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr von Seeheim-Jugenheim im Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Rettungsarbeiten und die Reinigung der Unfallstelle eine Stunde voll gesperrt werden.

Groß-Gerau

Gestohlener Radlader aufgefunden

Riedstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag 27.08.2022 entwendeten Kriminelle einen auf einer Baustelle neben der Bahnstrecke in der Starkenburger Straße abgestellten Radlader im Wert von über 40.000 Euro.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Baufahrzeug noch am gleichen Tag auf einer Autobahn bei Breslau (Polen) geortet und von der polnischen Polizei sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu Tatverdächtigen und weiteren Hintergründen des Diebstahls dauern derweil an.

Motorhaube zerkratzt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Die Motorhaube eines in der Bamberger Straße geparkten schwarzen Mercedes, zerkratzten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (26.08.), 22.00 Uhr und Samstagabend 27.08.2022 um 18.00 Uhr. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Weiterer gestohlener Radlader aufgefunden

Gernsheim (ots) – Neben dem in der Nacht zum Samstag 27.08.2022 in Riedstadt-Goddelau gestohlenen Radlader, entwendeten Kriminelle im gleichen Zeitraum zudem einen weiteren, im Berleweg/Bereich der Bundesstraße 44, abgestellten Radlader im Wert von über 40.000 Euro. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte auch dieses Baufahrzeug an gleicher Stelle, auf einer Autobahn bei Breslau (Polen), geortet und von der polnischen Polizei sichergestellt werden.

Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen zu Tatverdächtigen und weiteren Hintergründen des Diebstahls dauern wie im Fall aus Riedstadt-Goddelau an.

Gebäudebrand

Geinsheim (ots) – Am Samstagabend 27.08.2022 brannte außerhalb von Geinsheim im Bereich “Rheinblick” eine Scheune. Vier Anwohner wurden bei Löschversuchen verletzt. Eventuell wurde der Brand durch einen in der Scheune abgestellten Rasenmäher verursacht.

Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht und auch die nachfolgend eingerichtete Brandwache um 21.00 Uhr beendet werden. Die zunächst als verletzt gemeldeten Personen konnten nach Erstversorgung allesamt noch vor Ort entlassen werden.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen 200.000 Euro betragen. Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Kreis Bergstraße

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren am Bahnhof und in Lokalen

Bensheim (ots) – Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Bensheim kontrollierten Polizeibeamte am Freitagabend 26.08.2022 insgesamt 65 Personen im Innenstadtbereich rund um den Bahnhof sowie 3 Lokalitäten im Stadtgebiet.

Im Rahmen der Kontrollen wurden unter anderem bei drei Personen insgesamt 25 gr. Marihuana und synthetische Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Die 3 Männer im Alter von 25-35 Jahren erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In einer überprüften Shisha-Bar fielen den Kontrolleuren 30 Kg unversteuerter Tabak sowie mehrere illegale Glücksspielautomaten auf. Unzulässige Spielautomaten wurden auch in einer weiteren Shisha-Bar festgestellt. Durch die Ordnungsbehörde werden nun entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Verantwortlichen müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Farbschmierereien am Bahnhof

Lampertheim (ots) – Farbschmierereien mittels Graffiti-Stift an einem Kasten für den Fahrplanaushang sowie an 2 Fahrradboxen, wurden von der Polizei in der Nacht zum Montag 29.08.2022 gegen 0.30 Uhr am Bahnhof festgestellt. Die Beamten beobachteten in diesem Zusammenhang 2 junge Männer die zu Fuß vom Tatort flüchteten und konnten in der Folge einen 15-jährigen Jugendlichen vorläufig festnehmen, bei dem sie zudem einen Graffiti-Stift fanden. Die Ermittlungen zum Begleiter des Mannes dauern an.

Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Bettdecke gerät in Brand

Viernheim (ots) – In der Nacht zum Montag 29.08.2022 gegen 03.15 Uhr, vernahm der Besitzer einer Pension “Am Pariser Weg” Rauchgeruch aus einem Zimmer des Hauses. Die Polizei wurde verständigt. Die Streifenbeamten stellten anschließend nach Betreten der Räumlichkeit fest, dass im Bett eines schlafenden 52-jährigen Gastes die Bettdecke stark qualmte.

Die Ordnungshüter beförderten die Decke sofort ins Freie und weckten den 52-Jährigen, der ohne Blessuren und lediglich mit dem Schrecken davonkam. Außer an der Bettdecke entstand kein weiterer Schaden. Wie die Decke in Brand geriet, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Schuppen und Gartenhütten brennen

Lampertheim (ots) – Ein Schuppen sowie eine daneben befindliche Gartenhütte in der Burgstraße wurden am Montagmorgen 29.08.2022 gegen 06.00 Uhr, ein Raub der Flammen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand anschließend rasch löschen. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 23.08. gegen 12:00 Uhr, beschädigte ein schwarzer SUV (vermutlich der Marke Jeep) eine neu eingelegte Regenrinne auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Lilienthalstraße in Heppenheim. Der Verkehrsteilnehmer befuhr den Baustellenbereich trotz einer Absperrung und beschädigte so die o.g. Regenrinne.

Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Rimbach (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße geriet in der Zeit zwischen Freitag 26.08.2022 und Sonntag 28.08.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten und ließen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem Geld, Schmuck und eine Digitalkamera mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Südhessen

Strahlende Kinderaugen beim Hessischen Polizei-Sommer

Südhessen/Darmstadt (ots) – Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein haben am Sonntag 28.08.2022 rund 7.000 Menschen ihren Weg ins Polizeipräsidium nach Darmstadt gefunden. Unter dem Motto “Hessischer Polizeisommer” konnten die Bürger mit ihrer Polizei ein vielseitiges Familienfest mit einem bunten Programm feiern.

Insbesondere die vielen strahlenden Augen bei den jüngeren Besucher bleiben bei den Polizisten in Erinnerung. Die Fahrer- und Beifahrerplätze in den Streifenwagen waren heiß begehrt, die Fotomotive auf den Polizeimotorrädern regelmäßig belegt und Blaulicht und Martinshorn fest in Kinderhand. Darüber hinaus erhielten über 300 Kinder ihren eigenen, individuellen Fingerabdruckpass oder ein Erinnerungsbild mit LEON, dem Kinderkommissar der Polizei Hessen.

Es war ein ganz besonderer Einsatz für die Polizei, der allen Beteiligten viel Freude bereitete und lange in Erinnerung bleiben wird. Zahlreiche Gespräche, gemeinsame Fotoaufnahmen und der umfangreiche Austausch mit den Bürgern trugen maßgeblich dazu bei. Die Gäste konnten sich hautnah über Einsatzmittel oder die Polizeiarbeit informieren und aus erster Hand ein Bild von “ihrer südhessischen Polizei” machen. Die Polizei präsentierte sich so, wie sie ist: Transparent, bürgernah und offen; die Polizei als “Freund und Helfer”.

Auch Polizeivizepräsident Rudi Heimann war nach dem Hessischen Polizeisommer im Polizeipräsidium Südhessen voll des Lobes: “Ich bin stolz auf alle Mitwirkenden, die mit viel Engagement ein tolles und wunderschönes Familienfest auf die Beine gestellt haben, das auch bei allen Gästen lange in Erinnerung bleibt.”

Das Polizeipräsidium Südhessen war gerne Gastgeber dieser schönen Veranstaltung für die südhessische Bevölkerung und dankt in diesem Zusammenhang allen Gästen für ihren Besuch und für diesen ganz besonderen Tag.

